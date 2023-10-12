Rewrite this title: يقاضي البنك Google لعدم الكشف عن معلومات مستخدم Gmail

ستساعدك المقالة التالية: يقاضي البنك Google لعدم الكشف عن معلومات مستخدم Gmail

يقع بنك روكي ماونتن في وايومنغ مقاضاة جوجل لعدم رغبته في الكشف عن هوية أحد مستخدمي Gmail الذي تلقى عن طريق الخطأ رسالة بريد إلكتروني أرسلها موظف البنك عن طريق الخطأ. يحتوي البريد الإلكتروني على مرفق يحتوي على معلومات سرية لحوالي 1325 من عملاء البنك من الأفراد والشركات بما في ذلك الأسماء والعناوين والهوية الضريبية وأرقام الضمان الاجتماعي. حاول موظف البنك الذي ارتكب الخطأ الرجوع إلى البريد الإلكتروني ولكن بالطبع كانت محاولة غير مجدية منذ أن تم إرسال البريد الإلكتروني بالفعل. لذلك أرسل الموظف بريدًا إلكترونيًا آخر، وهذه المرة كان المقصود حقًا أن يطلب منه مستخدم Gmail حذف البريد الإلكتروني دون قراءته. ولكن حتى الآن، لم يكن هناك أي رد من مستخدم Gmail.

قرر البنك بعد ذلك مقاضاة Google وطالب بالكشف عن هوية مستخدم Gmail لهم. ولكن بالطبع رفضت Google اتخاذ إجراء دون أمر من المحكمة، ومع ذلك قال ممثلو Google إنه حتى مع وجود أمر مناسب من المحكمة، فإنهم لن يقدموا المعلومات إلى البنك ما لم يحصلوا على إذن من مستخدم Gmail.

ولا تزال القضية معلقة في الميزان. وخوفا من أن ينتشر الضجيج إلى عملائه الآخرين ويثير حالة من الذعر، طلب البنك من المحكمة إغلاق القضية في انتظار أوامر المحكمة التي ستجبر Google على الكشف عن المعلومات. لكن المحكمة رفضت طلب البنك.

هل ستفرض المحكمة سلطتها القانونية وتجبر Google على انتهاك شروط خدمة Gmail الخاصة بها والكشف عن معلومات المستخدم؟ لا أعتقد ذلك لأن ذلك سيؤدي إلى قضية أخرى يمكن لمستخدم Gmail رفعها.

ربما ما يجب على البنك فعله الآن هو أن يأمل ألا يستغل مستخدم Gmail المعلومات التي تم إرسالها إليه عن طريق الخطأ.