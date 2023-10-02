Rewrite this title: يقال إن Google My Business يزيل المراجعات المجهولة

ستساعدك المقالة التالية: يقال إن Google My Business يزيل المراجعات المجهولة

يبدو أن نشاطي التجاري على Google قد توقف عن احتساب المراجعات المجهولة ضمن التقييم الإجمالي للنشاط التجاري.

وقد تم الإبلاغ عن ذلك من قبل شخصين على Twitter، الذي لاحظ اختفاء المراجعات المجهولة المصدر من صفحات نشاطي التجاري على Google للعملاء.

@mblumenthal مرحبًا مايك، لاحظت للتو أن مراجعات Google المجهولة لم تعد تحتسب ضمن التقييم الإجمالي، على الرغم من أنها لا تزال مرئية عند النقر لرؤية جميع المراجعات. هل لديك فكرة متى تغيرت؟

– مارتن بريجز (@martin_briggs) 24 مايو 2018

أرى الآن أن المراجعات المجهولة تمت إزالتها بالفعل من نشاطي التجاري على Google (GMB) أيضًا. كان عمر العميل 72 عامًا، ويظهر الآن 55 في لوحة المعلومات وفي المراجعات الفعلية

– ديفيد هاسكينز (SkinnySC) 28 مايو 2018

في التغريدة بتاريخ 24 مايو، تم الإبلاغ عن أن التقييمات المجهولة توقفت عن احتسابها ضمن التقييم الإجمالي، ولكنها ظلت مرئية عندما نقر المستخدم لرؤية جميع التقييمات.

في 28 مايو، أبلغ مستخدم آخر أن Google My Business توقف عن عرض المراجعات المجهولة تمامًا.

لقد قمت للتو بالاطلاع على العديد من صفحات “نشاطي التجاري على Google” ولم أتمكن أيضًا من رؤية أي مراجعات مجهولة المصدر. من الواضح أنني لا أستطيع التحقق من كل صفحة موجودة، لذا خذ ذلك كما يستحق.

تعد هذه خطوة مثيرة للاهتمام من جانب Google، والتي تجعلها الآن متوافقة مع مواقع المراجعة المحلية الأخرى على الويب. يعد Yelp وTripAdvisor موقعين بارزين آخرين للمراجعة ويسمحان أيضًا للمستخدمين المسجلين فقط بتقديم التقييمات.

بالإضافة إلى ذلك، جادل بأن هذه خطوة ذكية من جانب Google. ليس لدي أي دليل يدعم هذا الأمر، ولكن من خلال الروايات المتناقلة، لاحظت في كثير من الأحيان أن المراجعات المجهولة كانت الأكثر قسوة. قد يكون ذلك بسبب عدم إرفاق الاسم الحقيقي للفرد بتعليقاته.

قد يؤدي السماح بالمسجلين فقط إلى تقديم مراجعات أكثر صدقًا، وتقليل المراجعات بالغة الأهمية من المستخدمين المجهولين الذين كانت لديهم تجربة أقل مثالية مرة واحدة.

من منظور الأعمال، من المفيد أيضًا معرفة من يترك التقييمات. إذا ترك عميل منتظم تقييمًا سيئًا في أحد الأيام، فهذا يمنح الشركة فرصة لتصحيح الأمور في المرة التالية التي يأتي فيها العميل.