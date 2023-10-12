Rewrite this title: يقدم البحث المباشر إجابات فورية ونشطة

ستساعدك المقالة التالية: يقدم البحث المباشر إجابات فورية ونشطة

يتم طرح Live Search ليشمل ميزات جديدة، أو ينبغي أن أقول طريقتين جديدتين لمنح المستخدمين إجابات على المعلومات التي يبحثون عنها. إنها إما إجابات فورية أو إجابات نشطة. كلاهما سيمكن المستخدمين من العثور على المعلومات التي يحتاجونها بشكل فوري ومحدث.

الأول هو الإجابات الفورية للبحث المباشر والتي يتم طرحها في الوقت المناسب لجنون مارس. يمكنك استخدام الإجابات الفورية للبحث المباشر للحصول على أحدث وأحدث الأحداث في بطولة NCAA مثل ترتيب الفرق وإبراز النقاط والمزيد من المعلومات المفيدة التي سيقدرها عشاق March Madness بالتأكيد.

الميزة الأخرى هي Live Search Active Answers. كما هو الحال مع الإجابات الفورية، توفر لك هذه الميزة أيضًا معلومات فورية حول استعلام بحث أكثر نشاطًا، مثل “حالة الرحلة”. عندما تبحث عن تفاصيل محددة لرحلة طيران، ستمنحك “الإجابات النشطة للبحث المباشر” أحدث تفاصيل الرحلة بما في ذلك معلومات البوابة وتأخيرات الرحلة والمزيد.

بالنسبة لمصطلحات البحث العامة، فإن البحث المباشر بدلاً من عرض نتائج متنوعة سيمنح المستخدمين خيار تحسين عمليات البحث الخاصة بهم من خلال واجهة تفاعلية ستطالبهم بإدخال معلومات أكثر تحديدًا فيما يتعلق بجداول الرحلات.