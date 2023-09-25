Rewrite this title: يقدم خبراء B2B PPC رأيهم في إعلانات بحث Google

ستساعدك المقالة التالية: يقدم خبراء B2B PPC رأيهم في إعلانات بحث Google

استضافت Google حدث Search On السنوي الثالث في 28 سبتمبر.

أعلن الحدث عن العديد من تحديثات البحث التي تدور حول هذه المجالات الرئيسية:

التصور

إضفاء الطابع الشخصي

الاستدامة

بعد الحدث، قام مسؤول الاتصال الإعلاني في Google، جيني مارفن، استضافت مائدة مستديرة لخبراء الدفع لكل نقرة (PPC) على وجه التحديد في صناعة B2B لتقديم أفكارهم حول الإعلانات، بالإضافة إلى كيفية تأثيرها على B2B. لقد تمكنت من المشاركة في المائدة المستديرة وحصلت على تعليقات قيمة من الصناعة.

تتألف المائدة المستديرة للخبراء من براد جيديس، وميليسا ماكي، وميشيل مورغان، وجريج فين، وستيف بن، ومايكل هندرسون، وأندريا كروز لوبيز، وأنا (بروك أوزموندسون).

الصراع مع الصور

تتضمن بعض التحديثات في البحث نتائج بحث قابلة للتصفح، وأصول صور أكبر، ورسائل عمل للبحث التحادثي.

براد جيديس، المؤسس المشارك لشركة Adalogy، قال “لم يتم ذكر سطح المكتب مطلقًا مرة واحدة.” وردد آخرون نفس الشعور، وهو أن العديد من عملاء B2B يعتمدون على عمليات البحث على سطح المكتب وحركة المرور. ومع ظهور الصور بشكل أساسي على الأجهزة المحمولة، لن يستفيد عملاء B2B كثيرًا.

ظهرت نقطة رائعة أخرى حول سياق الصور. على الرغم من أن الصور رائعة لتجربة المستخدم، فقد كرر العديد من أعضاء المائدة المستديرة السؤال:

من المؤكد أن الصور الموجودة في البحث ذات قيمة بالنسبة لقطاعات مثل الملابس والسيارات وشركات التجارة الإلكترونية العامة. ولكن بالنسبة لـ B2B، فقد يتم تركهم في وضع غير مؤات.

المزيد من حالات الاستخدامات، من فضلك

سألت جيني المجموعة عما يرغبون في تغييره أو إضافته إلى حدث مثل Search On.

الإجماع العام: أصبح كل من Search On وGoogle Marketing Live (GML) أكثر تركيزًا على المستهلك.

جريج فين قال إن حدث Search On كان يدور حول ما كان يتوقعه، ولكن يبدو أن Google Marketing Live أصبح واسعًا جدًا الآن وأن Google لم تعد تتحدث إلى المعلنين بعد الآن.

قدمت المجموعة بعض الحلول المحتملة للمساعدة في سد الفجوة الحالية فيما تم الإعلان عنه، ثم لاحقًا كيف يمكن للمعلنين اتخاذ الإجراءات اللازمة.

جلسة متابعة مدتها 30 دقيقة كيف هذه تتعلق بالمعلنين

هذه تتعلق بالمعلنين ركز بشكل أقل على القطاعات

توفير المزيد من حالات الاستخدام

ميشيل مورغان و ميليسا ماكي قال إنه “حتى مجرد لقطات شاشة لمثال B2B SaaS” ستساعدهم كثيرًا. يعد توفير عناصر عمل ملموسة حول كيفية تقديم هذه المعلومات للعملاء أمرًا أساسيًا.

مديرو منتجات Google يزنون

تضمن النصف الثاني من المائدة المستديرة مدخلات من العديد من مديري منتجات بحث Google. لقد بدأت بسؤال أكثر شمولاً لـ Google:

ذكرت سيسيليا وونغ، مديرة المنتجات العالمية لتنسيقات البحث في Google، أنه على الرغم من عدم قدرتهم على التعليق مباشرة على الاتجاه العام، إلا أنهم يركزون على البحث. توصيتهم:

إدارة الأصول والصور وتحسينها للحصول على أفضل تجربة للمستخدم

بالنسبة إلى B2B، قم بمحاذاة صورك كنظرة خاطفة لما يمكن أن يتوقعه المستخدمون على الصفحة المقصودة

ومع ذلك، فإن أصول الصور لها قيود صارمة على ما هو مسموح به. تابعت ذلك بالسؤال عما إذا كانوا سيخففون قيود الأصول على B2B لاستخدام الإبداع في أصول الصور الخاصة بها.

لم تتمكن Google من التعليق بشكل مباشر ولكنها أقرت بأن القيود الأكثر مرونة على محتوى الصور هي حاجة لمعلني B2B.

هل العطاءات على أساس القيمة تستحق العناء؟

تم طرح موضوع عروض الأسعار على أساس القيمة بعد أن قال كارلو بوخمان، مدير المنتجات في Smart Bidding، إنهم يريدون من المعلنين أن يتبنوا عروض الأسعار على أساس القيمة ويتجهوا نحوها. وبينما بدت ردود الفعل قاتمة، إلا أنها فتحت المجال لمحادثة صريحة.

قالت ميليسا ماكي إنها بينما كانت تتحدث مع عملائها حول العطاءات القائمة على القيم، لم يرغب أي من عملائها في الضغط على الزناد. بالنسبة إلى B2B، من الصعب تقييم القيمة على نقاط تحويل مختلفة.

علاوة على ذلك، ذكرت أن العملاء أصبحوا يركزون اهتمامهم على معلومات خطوط الأنابيب الخاصة بهم ويمكن أن ينتهي بهم الأمر إلى جعل الأمر معقدًا للغاية. خلاصة القول، إنهم يكافحون من أجل ترجمة إدخال رقم القيمة إلى القيمة الفعلية لعملية البيع.

ذكر جيديس أن بعض عملائه الأكثر تطورًا قد عادوا مرة أخرى إلى المزايدة اليدوية لأن Google لا تأخذ جميع القيم والإشارات لتمريرها ذهابًا وإيابًا.

أنهى فين المحادثة بتجربته. وشدد على أن Google لم تقدم أي شيء حول أفضل الممارسات لتقديم العطاءات على أساس القيمة. من خلال وجود قيمة واحدة فقط، يبدو الأمر وكأنه عرض سعر للاكتساب. وعندما يكون لدى العميل مدخلات ذات قيمة متعددة، تميل Google إلى التحسين نحو التحويلات ذات القيمة الأقل – مما يؤثر في النهاية على جودة العميل المحتمل.

تم إغلاق مديري منتجات بحث Google من خلال توفير موارد إضافية للتعمق فيها بشكل عام أفضل الممارسات للاستفادة من البحث في عالم الأتمتة.

الأفكار الختامية

أوضحت جوجل أن مستقبل البحث مرئي. بالنسبة لشركات B2B، قد يتطلب الأمر المزيد من الإبداع لتحقيق النجاح والتنافس مع تحديثات التصور.

ومع ذلك، رأى خبراء PPC أنه إذا أرادت Google أن يتبنى المعلنون هذه الميزات، فيجب عليهم دعم المعلنين بشكل أكبر – وخاصة المسوقين في مجال B2B. مع محدودية الوقت والموارد، يحاول المعلنون الكبار والصغار تحقيق المزيد بموارد أقل.

يعتمد المسوقون على Google لجعل تحديثات البحث هذه ذات صلة ليس بالمستخدم فحسب، بل بالمعلنين أيضًا. يعد الحصول على أدلة وحالات استخدام ومحادثات أكثر وضوحًا خطوة رائعة لاستعادة التعاون بين Google والمعلنين.

شكر خاص لجيني مارفن من Google لإتاحة المساحة لسماع تعليقات المعلنين في مجال B2B، بالإضافة إلى جميع خبراء الدفع لكل نقرة (PPC) لتقييمهم.