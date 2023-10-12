Rewrite this title: يقدم Bing استردادًا نقديًا مضاعفًا عند التسوق

ستساعدك المقالة التالية: يقدم Bing استردادًا نقديًا مضاعفًا عند التسوق

في الوقت المناسب تمامًا لعروض التسوق الخاصة بأيام العودة إلى المدرسة للأسر الأمريكية التي تضم أفرادًا من الطلاب في العائلة، تقدم Bing استردادًا نقديًا مضاعفًا عند البحث والتسوق من خلال Bing Shopping. ستدفع هذه الحفلة الترويجية، التي يطلق عليها اسم “يوم التوفير المزدوج”، للمستخدمين ضعف المبلغ الذي يحصلون عليه عادةً عندما يستخدمون بحث Bing للتسوق لشراء الأشياء عبر الإنترنت. قد يصل هذا إلى 50% من إجمالي الاسترداد النقدي.

كان Bing Cashback الذي كان يطلق عليه Live Search Cashback أحد إستراتيجيات Microsoft لإغراء المستخدم باستخدام محرك البحث الخاص بها قبل إعادة تسميته باسم Bing. على الرغم من أنها لم تحقق بعض النجاح المتوقع فيما يتعلق بالحصول على المزيد من المستخدمين، إلا أن Microsoft قررت الاستمرار في برنامج “البحث والمكافآت” وتستخدمه الآن لدفع استخدام Bing إلى آفاق جديدة.

إنها أداة تسوق جيدة ومن لا يريد توفير بعض الدولارات عندما يذهب للتسوق. وقد يؤدي الاستمرار في البرنامج إلى الحصول على المزيد من إحصائيات البحث لـ Bing.

ستستمر حفلة يوم التوفير المزدوج حتى شهر أغسطس بأكمله، لذا إذا كان لديك بعض الأشياء التي تريد شراؤها وتخطط للحصول عليها عبر الإنترنت، فقد يوفر لك بالفعل بعض الدولارات الإضافية إذا كنت تستخدم Bing Shopping وBing Cashback.

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