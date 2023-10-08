Rewrite this title: يقدم Bing قائمة تضم 18 أساسيات لتحسين محركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: يقدم Bing قائمة تضم 18 أساسيات لتحسين محركات البحث

تعمل Microsoft بشكل منهجي على التخلص من سر تحسين Bing-Yahoo. بالإضافة إلى منشور حول المحتوى عالي الجودة الذي قمنا بتغطيته سابقًا، أخبرنا Bing الآن بالأشياء الأساسية الثمانية عشر التي يحتاج مشرفو المواقع إلى معرفتها حول تحسين محركات البحث. وهنا الانهيار الأساسي:

تأكد من إمكانية الزحف إلى موقعك باستخدام خريطة موقع XML، وملف robots.txt، والتنقل الجيد التنظيم في الموقع. قم بتحسين بنية موقعك باستخدام خريطة موقع HTML والارتباط بالمصادر الموثوقة داخل موقعك وخارجه. قم بإنشاء تسلسل هرمي قوي للمحتوى عن طريق إجراء بحث أساسي عن الكلمات الرئيسية وتجنب وضع المحتوى الخاص بك في الوسائط الغنية مثل Silverlight وFlash. استخدم عنوانًا تعريفيًا قصيرًا يحتوي على أقل من 65 حرفًا ويكون فريدًا لكل صفحة، وحاول تضمين الكلمة الرئيسية المستهدفة في بداية هذا العنوان. استخدم علامة وصف تعريفية فريدة. قم بإنشاء محتوى عالي الجودة (باتباع الإرشادات التي قدمها Bing سابقًا). عند إنشاء الروابط، ركز على علامات الربط ذات الصلة بالكلمات الرئيسية والتي ترتبط مرة أخرى بالمحتوى عالي الجودة على صفحتك. إنشاء موجز RSS. استخدم ترميز schema.org. إنشاء واجهة مستخدم تعطي الأولوية لتجارب المستخدم؛ منظور البحث لأشياء مثل وقت تحميل الصفحة ليس بنفس أهمية كيفية استجابة المستخدم. تشجيع المشاركة الاجتماعية باستخدام الأزرار الاجتماعية. لا تحجب موقع الويب الخاص بك. لا تستخدم مزارع الارتباط. لا تشارك في الربط الثلاثي. لا تكرر المحتوى. لا تستخدم المتابعة التلقائية على الجبهة الاجتماعية. لا تستخدم محتوى رقيقًا. لا تشتري الروابط.

من الجيد دائمًا أن تخبرنا محركات البحث نفسها بما تبحث عنه. على الرغم من أن هذه القائمة أساسية إلى حد ما، إلا أنها تغطي أهم 101 نقطة مطلوبة. ما هي العناصر، إن وجدت، التي تشعر أن Bing مفقود؟

[Sources include: The Bing Blog]