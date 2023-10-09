Rewrite this title: يقدم Chrome صفحات خلفية عالية الأداء

ستساعدك المقالة التالية: يقدم Chrome صفحات خلفية عالية الأداء

يعد Chrome بالتأكيد رائدًا في مجال الابتكار، حتى لو لم يجتاح السوق تمامًا بعد. لا يزال المتصفح المدعوم من Google قادرًا على إظهار درجات عالية من الأمان لدرجة أن مسابقات القرصنة ترفضه بمستويات عالية من السرعة بحيث يتعين على Microsoft الغش لجعل أحدث متصفح لها يبدو أكثر قوة. ربما يحقق Chrome أكبر دفعة له في مجال تطبيقات الويب، حيث يساعد متجر Chrome Web Store على توصيل المستخدمين بآلاف التطبيقات المختلفة المستندة إلى المتصفح.

للمساعدة في دفع هذه التطبيقات إلى أبعد من ذلك، يسمح Chrome بتشغيل “صفحات الخلفية” للتطبيقات حتى عندما يكون كل Chrome windows مغلقة. ولكن ما هي “صفحات الخلفية”؟ ببساطة، صفحة الخلفية عبارة عن محتوى من ناشر التطبيق الذي يقوم بتحميل البيانات أو دفع إجراء دون قيام المستخدم بتحميل التطبيق فعليًا. يمكن أن يكون هذا أي شيء بدءًا من تحميل بعض المحتوى للمستخدمين مسبقًا وحتى إرسال إشعارات للمستخدمين فعليًا، على سبيل المثال، عندما تحتاج حيوانات المزرعة الخاصة بك إلى بعض الرعاية والاهتمام الخاصين.

صفحات الخلفية موجودة بالفعل في Chrome، ولكن لن يتم تشغيلها إلا إذا كان لدى المستخدمين نافذة Chrome مفتوحة، مما يعني أنه يتعين عليك إما ترك علامة تبويب عشوائية في جميع الأوقات أو فقدان فرصة تلقي الاتصالات من تطبيقاتك. لحل هذه المشكلة، قامت Google بتمكين صفحات الخلفية لمواصلة العمل حتى عند إغلاق نافذة Chrome النهائية. وبدلاً من ذلك، سيظهر Chrome في علبة النظام لديك (إذا كنت تستخدم Windows) أو إرساء التطبيق (إذا كنت تستخدم جهاز Mac) عند تمكين صفحة الخلفية. من هذا النظام أو رمز الإرساء، يمكن للمستخدمين إيقاف تشغيل Chrome تمامًا في أي وقت يرونه مناسبًا.

يجب أن تكون هذه الإضافة الصغيرة المفيدة جذابة للمستخدمين الذين يرغبون في البقاء على اتصال بتطبيقاتهم، ولكن الأهم من ذلك، أنها مفيدة للمطورين الذين يرغبون في جذب انتباه المستخدمين.

[via the Chromium Blog]