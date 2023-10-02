Rewrite this title: يقول جون مولر إن Google لا تحسب الأخطاء المطبعية في محتوى الويب

ستساعدك المقالة التالية: يقول جون مولر إن Google لا تحسب الأخطاء المطبعية في محتوى الويب

أوضح جون مولر، محلل اتجاهات مشرفي المواقع من Google، كيف يتعامل عملاق البحث مع الأخطاء الإملائية في المحتوى.

قام مولر بتغريد ردًا على مستخدم كان لديه انطباع بأن الأخطاء في المحتوى تعني أن Google تعتبره منخفض الجودة.

وذكر أن هذا ليس هو الحال في الواقع. على الرغم من أنه يوصى دائمًا بإصلاح المشكلات المعروفة، إلا أن Google لا تذهب إلى حد حساب مقدار الأخطاء المطبعية في المحتوى وتخفيضه في نتائج البحث.

من الجيد دائمًا إصلاح المشكلات المعروفة في أحد المواقع، لكن Google لن تحسب الأخطاء المطبعية.

— جون ☆.o(≧▽≦)o.☆ (@JohnMu) 28 مايو 2018

على الرغم من أن Google لا تحسب الأخطاء المطبعية في المحتوى، فإن هذا لا يعني أنه لا يستحق بذل الجهد في تحرير المحتوى قبل النشر.

إن المحتوى المكتوب بشكل جيد والخالي من الأخطاء يضفي المصداقية على الفرد الذي يكتب المحتوى، مما يضفي بدوره مصداقية على النشر.

إذا أصبح أحد المنشورات معروفًا بنشر محتوى مليء بالأخطاء المطبعية بانتظام، فقد لا يأخذه القراء على محمل الجد، خاصة بالمقارنة مع موقع منافس ينشر محتوى نظيفًا.

على الرغم من أن الأخطاء المطبعية قد لا يتم احتسابها ضمن جزء من المحتوى في بحث Google، فقد يكون من الأهم مراعاة كيفية فهم القراء للمحتوى.

إذا لم يكن لديك محرر يمكنه مساعدتك في إصلاح الأخطاء، فمن المفيد دائمًا تخصيص الوقت لمراجعة المحتوى بنفسك. إنه يوضح أنك تقدر عملك، مما قد يزيد من احتمالية نقر المستخدمين عليه في المرة التالية التي يرون فيها ظهور موقعك في نتائج البحث.