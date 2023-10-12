Rewrite this title: يقوم السكان بحظر سيارات Google StreetView من مجتمع تصوير المجتمع في المملكة المتحدة

ستساعدك المقالة التالية: يقوم السكان بحظر سيارات Google StreetView من مجتمع تصوير المجتمع في المملكة المتحدة

مشروع StreetView من جوجل ليس غريباً على الجدل والمخاوف المتعلقة بالخصوصية، وقد تجاوزت الشركة مرات عديدة حافة التعدي والدخول إلى الممتلكات الخاصة لتصوير المنازل والساحات والسيارات والأطفال وهم يلعبون.

ولكن هذه المرة، قرر بعض سكان المجتمع اتخاذ إجراءاتهم الخاصة ضد Google، وقاموا بمنع سيارة Google StreetView من دخول مجتمعهم.

في الأسبوع الماضي، عندما دخلت سيارة جوجل إلى مجتمع بروتون الإنجليزي الصغير، اجتمع السكان معًا وأقاموا حاجزًا فعليًا على الطريق، وأوقفوا سيارة جوجل ستريت فيو ومنعوها من تصوير قريتهم، ثم اتصلوا بالشرطة لإزالة سيارة جوجل ستريت فيو (جوجل). وبحسب ما ورد أخرجه من هناك قبل وصول الشرطة).

وقال المقيم بول جاكوبس، الذي جمع المجموعة، لـ بي بي سي (عبر DigitalTrends):

“ليس لدي مشكلة مع رغبة Google في الترويج للقرى. ما أواجهه من مشكلة هو انتهاك الخصوصية، والتقاط الصور مباشرة داخل المنزل. لقد حصلت Google على حرية هائلة في الطريقة التي اتبعتها في ذلك. إذا كانوا ببساطة سينظرون إلى الشارع باعتباره مشهدًا للشارع بدلاً من القيادة بالقرب من مركبات الناس والتقاط صور للمنازل – أعتقد أن هذه مسألة مختلفة.“