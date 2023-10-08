Rewrite this title: يقوم برنامج Google Earth والخرائط بتحديث المواقع الرئيسية في الولايات المتحدة

ستساعدك المقالة التالية: يقوم برنامج Google Earth والخرائط بتحديث المواقع الرئيسية في الولايات المتحدة

آخر مرة قمنا فيها بإطلاعك على ما يحدث في Google Earth وخرائط Google، كان ذلك بسبب وفاة أسامة بن لادن. انتهزت Google هذه الفرصة لتزويدنا ببعض الصور الجديدة لمنطقة أوبوتاباد التي جرت فيها العمليات الأمريكية. حسنًا، ليست هناك مناسبة خاصة لهذا الإصدار الجديد من الصور عالية الدقة، لكن هذا لا يعني أنها غير مهمة. يتضمن تحديث يونيو صورًا عالية الجودة للعديد من المواقع الأمريكية البارزة.

تتضمن بعض المواقع الأكثر شهرة التي تم تحديث صورها ما يلي:

حرم نوتردام في إنديانا. يمكن للمستخدمين الآن عرض المعالم الرئيسية مثل كنيسة القلب المقدس بتفاصيل عالية.

منطقة سالم بولاية أوريغون، بما في ذلك حديقة أوريغون النباتية في سيلفرتون ومبنى فرانك لويد رايت.

منطقة فريسنو، كاليفورنيا.

منطقة لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

منطقة ساوثبند، إنديانا.

منطقة فيكتوريا بولاية تكساس.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت الصور لأكثر من 100 دولة أخرى تحديثات. يمكن رؤية الصور الجديدة لجميع المناطق المضمنة في كل من خرائط Google وGoogle Earth.

جنبًا إلى جنب مع تحديث الصور لشهر يونيو، يأتي إصدار إصدارات جديدة من التطبيقات المتنوعة والخدمات داخل البرنامج. أولت جوجل اهتمامًا خاصًا لتطبيق Follow Your World، والذي يتيح لك الحصول على التحديثات عندما تضيف جوجل صورًا جديدة للمناطق التي تختار “متابعتها”.

[via the Google LatLong Blog]