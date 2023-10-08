Rewrite this title: يقوم فريق محرّر مستندات Google بإجراء أسئلة وأجوبة على Reddit

ستساعدك المقالة التالية: يقوم فريق محرّر مستندات Google بإجراء أسئلة وأجوبة على Reddit

يعد محرر مستندات Google أحد الأنظمة الأساسية الأكثر أهمية بالنسبة لشركة Google، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى دوره في تجاوز حدود السحابة مع التنافس في نفس الوقت مع أدوات الإنتاجية من Microsoft. المستخدمون، القادرون على الوصول إلى مجموعة Google (بما في ذلك Gmail، والتقويم، ومحرر المستندات) مجانًا، يصبحون الفائزين الحقيقيين. لكن كلمة “مجاني” لا تعني أن محرر مستندات Google لا يقدم ميزات إضافية. تعمل الشركة جاهدة على جلب ميزات جديدة إلى الطاولة. إذا كنت تتطلع إلى معرفة المزيد حول الميزات القادمة لمحرر مستندات Google، فهذا هو اليوم المناسب.

يوجد خمسة من أعضاء فريق محرر مستندات Google على Reddit، ويجيبون على الأسئلة بصراحة قدر الإمكان. سيتواجد دي جي لي (مهندس)، وجيف هاريس (مدير المنتج)، ورونالد هو (مدير المنتج)، وسكوت جونستون (مدير المنتج)، وتيريزا وو (مدير المجتمع) صفحة رديت هذه الإجابة على الأسئلة من الظهر حتى الساعة 6:00 مساءً بالتوقيت الشرقي (أي منذ حوالي ساعة مضت).

لقد قمنا بالفعل بطرح بعض الأسئلة الأكبر، ولكن توقع المزيد على مدار اليوم ولا تتردد في المساهمة بأسئلتك وتعليقاتك. فيما يلي بعض الردود الجديرة بالملاحظة التي تم نشرها بعد ساعة من بدء الأسئلة والأجوبة:

لا يزال من المقرر توفير محرّر مستندات Google في وضع عدم الاتصال في وقت لاحق من هذا الصيف. وفقًا لجيف هاريس، السبب هو “لقد اعتدنا استخدام Google Gears دون اتصال بالإنترنت، ولكن أصبح من الواضح تمامًا أن المكونات الإضافية لم تكن هي النهج الصحيح. لقد قمنا بإعادة التنفيذ دون الاتصال بالإنترنت باستخدام معايير HTML5 مثل AppCache وFile API وIndexDB.

YouTube وميزات التضمين الأخرى هي محور تركيز فريق المستندات. المزيد من ميزات التضمين، ربما بما في ذلك YouTube التضمين في المستندات، قد يصبح متاحًا في المستقبل القريب.

سيشهد تحرير المستندات من جهاز محمول (خاصة جهاز Android) تحسينات في المستقبل القريب.

ماذا تنتظر؟ انتقل إلى الصفحة الآن لقراءة الأسئلة وطرحها وتقييمها. سيكون لديك عدد قليل من الفرص الأفضل للتفاعل مع خمسة ممثلين لفريق Google الموجودين فقط للإجابة على أسئلتك القلبية.

[via Google Docs Twitter and Reddit]