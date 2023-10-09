Rewrite this title: يقوم فريق Google Chromium بإنشاء معايير JS معدلة

ستساعدك المقالة التالية: يقوم فريق Google Chromium بإنشاء معايير JS معدلة

عندما وصل IE9 إلى السوق، اندلع أحد الخلافات الأكثر إثارة للاهتمام في إصدارات متصفح الويب: كانت Microsoft تدعي أنها أسرع في معايير الأداء، وقال المنافسون إن الأمر ببساطة ليس كذلك. لم تكن هذه حالة اتهام Google لشركة Microsoft بالغش (على الرغم من أنها اتهمتها بنفس القدر في نتائج محرك البحث). بل كانت عبارة عن مجموعة من المنافسين والمحللين الذين يذكرون المستخدمين بأن مايكروسوفت كانت تستخدم . وفي الوقت نفسه، فإن النتائج المتعلقة بمعايير الأداء الفعلية غالبا ما تكون غير حاسمة.

للمساعدة في معالجة هذه المشكلة، قام فريق Google Chromium بتجميع إصدارات معدلة من مجموعتين رئيسيتين من المعايير: SunSpider، الذي تم تطويره بواسطة Appleو كراكن، التي طورتها موزيلا. يقوم كلا الاختبارين القياسيين لجافا سكريبت بتقييم مجالات مهمة لمعايير الويب JS، ولكن كلاهما – وفقًا لفريق Chromium – معيب بطريقة ما على الأقل. أولاً، يعد SunSpider قديمًا بما يكفي بحيث أتقنت المتصفحات اختباراته بشكل أساسي؛ يتم الانتهاء من الاختبارات في أجزاء قليلة من الثانية، مما يترك وقتًا طويلاً جدًا للتغيير استنادًا إلى سرعة النظام والاتصال بالإنترنت والعناصر الأخرى التي ليس من المفترض أن تكون جزءًا من الاختبار. وثانيًا، فشل برنامج Kraken الخاص بموزيلا في حل بعض الأخطاء التي تؤدي إلى ظهور نتائج الاختبار.

عالجت Google مشكلة SunSpider من خلال إجراء الاختبار نفسه 50 مرة، بشكل متتالي. والأمل هو أن يسمح هذا التغيير بالحصول على نتائج أكثر دقة لأن النطاق الأوسع يجب أن يقلل من تأثير المتغيرات. وفي الوقت نفسه، تمت إعادة بناء Kraken بواسطة فريق Chromium من مستودع كود مصدر Mozilla، مما أدى افتراضيًا إلى القضاء على الأخطاء المعنية. عند الاختبار في ظل هذه الظروف، تنهي Google الاختبارات بشكل أسرع بما يصل إلى أربع مرات من المنافسين، وأسرع بنسبة 30% بشكل عام في مجموعة SunSpider. يمكن للمستخدمين تنزيل إصدارات Google من SunSpider وKraken، ولكن في النهاية لا تزال Google تقوم بإنشاء الاختبارات التي تُظهر متصفحهم متفوقًا.

[via the Chromium Blog]