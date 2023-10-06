Rewrite this title: يقوم مكون WordPress الإضافي بإنشاء الكلمات الرئيسية لعلامات تعريف أخبار Google تلقائيًا

ستساعدك المقالة التالية: يقوم مكون WordPress الإضافي بإنشاء الكلمات الرئيسية لعلامات تعريف أخبار Google تلقائيًا

الشهر الماضي جوجل أعلن طريقة جديدة لوضع علامات على المقالات الإخبارية تتيح لمشرفي المواقع مساعدة أخبار Google في تصنيف منشوراتهم بشكل صحيح.

من المدونة الرسمية لأخبار جوجل:

…يسعدنا أن نعلن عن العلامة الوصفية للكلمات الرئيسية news_keywords. الهدف بسيط: تمكين كتاب الأخبار من التعبير عن قصصهم بحرية مع مساعدة أخبار Google على فهم هذا المحتوى وتصنيفه بشكل صحيح بحيث يمكن لجمهورنا الواسع من المستخدمين اكتشافه.

…

ضع في اعتبارك أن هذه العلامة الوصفية ستكون إحدى الإشارات من بين العديد من الإشارات التي تستخدمها خوارزمياتنا لتحديد التصنيف. إن المقصود من العلامة الوصفية news_keywords أن تكون أداة – ولكن التقارير عالية الجودة والمحتوى الإخباري المثير للاهتمام تظل أقوى الطرق لعرض عمل غرفة الأخبار أمام مستخدمي أخبار Google.

ناشر SEJ وسائل الإعلام العلامة التجارية ألفا قام بإنشاء ووردبريس مجاني توصيل في الذي يقوم تلقائيًا بإنشاء علامات تعريف لأخبار Google، استنادًا إلى العلامات التي خصصها الكاتب للمقالة.

يستخدم هذا البرنامج المساعد علامات مشاركاتك لإنشاء العلامات الوصفية “news_keywords”. لا يتطلب أي إعداد، كل ذلك يتم تلقائيًا.

إذا لم يكن المنشور يحتوي على علامات، فلن يتم عرض العلامة الوصفية للكلمات الرئيسية لأخبار Google.

أنت مقيد بعشر كلمات رئيسية لأخبار Google، لذا لا تبالغ في وضع علامة “سعيد”.

المزيد حول العلامة الوصفية للكلمات الرئيسية لأخبار Google:

يمكنك تحميل الكلمات الرئيسية لأخبار Google من مكون العلامات الإضافي هنا.