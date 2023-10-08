Rewrite this title: يقوم نشاط Yahoo News تلقائيًا بمشاركة الأخبار مع الأصدقاء

ستساعدك المقالة التالية: يقوم نشاط Yahoo News تلقائيًا بمشاركة الأخبار مع الأصدقاء

نشاط أخبار ياهو، الذي تم الإعلان عنه يوم الخميس في Facebook يتيح مؤتمر f8 Facebook للمستخدمين للعثور بسهولة على الأخبار المهمة لأصدقائهم. سيتمكن قراء Yahoo News الآن من مشاركة ما قرأوه تلقائيًا Facebook وكذلك اكتشاف القصص الإخبارية التي يقرأها أصدقاؤهم. عندما يرى المستخدمون الأخبار من خلال عيون أحد الأصدقاء، فمن المرجح أن يثقوا بالمصدر وينظروا إلى الأخبار على أنها ذات صلة.

لتمكين نشاط Yahoo News، ما عليك سوى زيارة Yahoo News، وتسجيل الدخول إلى Facebookوانقر على “إضافة إلى الجدول الزمني”. بعد اكتمال هذه العملية البسيطة، سيظهر شريط الوجه ويسمح للمستخدمين بالوصول بسهولة إلى نفس المقالات التي يقرأها أصدقاؤهم. شريط الوجه الجديد، وهو عبارة عن شريط أفقي به صور Facebook الأصدقاء، سيظهر في الجزء العلوي من أخبار Yahoo. فهو يسمح لقراء Yahoo News بتمرير الماوس فوق صورة أحد الأصدقاء ورؤية نفس القصص الإخبارية التي يقرأها الصديق على الفور.

باستخدام إعدادات الخصوصية والمطالبات المضمنة، سيتمتع مستخدمو Yahoo News بالتحكم الكامل فيما يتعلق بالأنشطة التي تتم مشاركتها Facebook ونشاط أخبار ياهو. يمكن لقراء Yahoo News أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون منح الإذن في كل مرة يقرأون فيها مقالًا أو يمكنهم منح الإذن مرة واحدة وعدم الانزعاج أبدًا من المطالبات مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين حذف الأنشطة التي لا يريدون عرضها على شريط الوجه أو عليه Facebook. أيضًا، في أي وقت، يمكن للمستخدمين تعطيل “الخيار الاجتماعي”، مما يتسبب في عدم مشاركة Yahoo News Activity بعد الآن لما يقرؤونه.

قال متحدث باسم Yahoo ما يلي حول نشاط أخبار Yahoo:

“التكامل العميق مع Facebook يقدم تجربة اجتماعية غامرة على Yahoo News حتى يتمكن الأشخاص من اكتشاف الأخبار والمعلومات التي يستمتعون بها على Yahoo! والتواصل حولها. بسلاسة من خلال التحديثات على Facebook”.

وهذه الميزة الجديدة، والتي ستسمح للمستخدمين في نفس الوقت بقراءة المقالات ذات الأهمية الإخبارية والتفاعل مع أصدقائهم، هي طريقة أخرى لذلك Facebook يضع لمسة اجتماعية على الأنشطة اليومية.

[Sources Include: Yahoo, Market Watch, & Facebook]