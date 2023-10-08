Rewrite this title: يقوم Bing بتجديد عرض “مناطق الجذب”

ستساعدك المقالة التالية: يقوم Bing بتجديد عرض “مناطق الجذب”

تواصل Bing استثمارها الضخم في ميزات السفر. تتضمن أحدث جولة من الإضافات الخاصة بهم تجديدًا لكيفية عرض “مناطق الجذب” الخاصة بهم في صفحة Bing SERP ومناطق الجذب السياحي.

مناطق الجذب Bing التي تمت ترقيتها

قدم Bing “مناطق الجذب” في وقت سابق من هذا العام كجزء من جهوده المستمرة لتوفير أدوات البحث عن السفر. تقوم المعالم السياحية بتجميع المواقع السياحية والأماكن التي يمكن مشاهدتها وتقديمها بطريقة سهلة الفهم والفرز. أصبحت صفحات الجذب الفردية أيضًا أكثر ثراءً، حيث تمت إضافة الصور والخرائط والتفاصيل الأخرى منذ إصدار المعالم السياحية لأول مرة.

يوفر هذا الإصدار الجديد من المعالم السياحية العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك التجميع السريع لأفضل المواقع في منطقة معينة عند استخدام مصطلح بحث يتضمن كلاً من الموقع ومصطلح “مناطق الجذب”.

يمكن للمستخدمين بعد ذلك الانتقال إلى صفحات الجذب الفردية أو إلى قائمة مناطق الجذب في المنطقة. من هناك، يمكن للمستخدمين “تصفية مناطق الجذب حسب الفئة بما في ذلك المتاحف والمواقع التاريخية والأماكن ذات الأهمية الجغرافية والجولات، وكذلك حسب الحي وأسلوب الحياة”، وفقًا لمنشور مدونة Bing الذي يعلن عن التغييرات. تتضمن التفاصيل الأخرى المدرجة في صفحة مناطق الجذب بيانات مراجعة المستخدم وصور الموقع نفسه.

الدخول في “مناطق الجذب”

إذا كان لديك موقع تريد رؤيته في ميزة مناطق الجذب في Bing، فستحتاج إلى البحث عن مجموعات خارجية، مثل W Cities وTrip Advisor. يتم أيضًا استيراد التفاصيل مثل الصور والمراجعات من هذه المجموعات الخارجية. نظرًا لاستخدام العديد من المراجعات ومصادر البيانات، فإن تكتيك الشخص الحكيم هو الانتشار الجماعي: قم بوضع موقعك المحلي في أكبر عدد ممكن من مواقع الرحلات والسياحة.

عند التواصل مع Bing للحصول على قائمة كاملة بمجموعات الجهات الخارجية المستخدمة في مناطق الجذب وللحصول على مزيد من المعلومات حول الطرق البديلة لتقديم لغة محلية، رفض Bing التعليق.

[Sources include: the Bing Blog]