Rewrite this title: يقوم Gmail من Google بتوسيع حد الاتصال إلى 25 ألفًا

ستساعدك المقالة التالية: يقوم Gmail من Google بتوسيع حد الاتصال إلى 25 ألفًا

لا يزال Gmail هو ثالث أكثر خدمات بريد الويب المجانية شيوعًا (المرتبة الأولى هما Yahoo Mail، بحوالي 70 مليون مستخدم، وHotmail، بحوالي 45 مليون مستخدم؛ بينما لدى Gmail حوالي 25 مليونًا). ومع ذلك، فإن أولئك الذين يستخدمون الخدمة يميلون إلى التفاني – بل والتعصب في بعض الأحيان. ويرجع ذلك إلى العدد الكبير من الميزات التي يتضمنها Gmail والتي لا تتضمنها الخدمات الأخرى، بما في ذلك عناصر مثل التصنيفات المرمزة بالألوان، ومختبرات Gmail المتنوعة، والتصفية المتقدمة، والحفظ التلقائي لجهات الاتصال. تحظى هذه الميزة الأقل بشعبية كبيرة بالنسبة لأولئك الذين لا يريدون متابعة إجراء حفظ جهة الاتصال في نهاية كل بريد إلكتروني: تقوم Google فقط بتخزين اسم الشخص في كتابك للرجوع إليه مستقبلاً.

في الأصل، كان لدى Gmail حد أقصى يبلغ 10000 جهة اتصال لهذه الخدمة. أي شيء أبعد من ذلك ولم يحالفك الحظ. ولكن من الواضح أن بعض مستخدمي Gmail يبلغ عددهم 10000 وكانوا محبطين نوعًا ما. استجابت Google بتوسيع الحد بسرعة إلى 25000. “نريدك أن تكون قادرًا على تخزين جهات الاتصال الخاصة بك في مكان واحد، لذا بدءًا من اليوم [May 4th] “لقد قمنا بزيادة الحد الأقصى لجميع مستخدمي Gmail،” صرح مايك هيلميك، مهندس البرمجيات في فريق Gmail. تنطبق زيادة الحد أيضًا على أي شخص يستخدم أي إصدار من Google Apps.

وإلى جانب هذه الزيادة يأتي توسيع الحد الأقصى لحجم ملف كل جهة اتصال على حدة. في السابق، لم يكن من الممكن أن تحتوي كل جهة اتصال على أكثر من 32 كيلو بايت من المعلومات المرفقة. وقد تضاعف هذا الحد أربع مرات، مما يسمح بملاحظات أكثر تعمقًا واتساقًا في قسم جهات الاتصال. لا يتعين على المستخدمين القيام بأي شيء لتمكين هذه التوسعات. تم طرحها تلقائيًا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

[via the Gmail Blog]