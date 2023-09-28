Rewrite this title: يقوم Google بتحديث نتائج بحث التسوق باستخدام التصنيف “المملوك للسود”.

ستساعدك المقالة التالية: يقوم Google بتحديث نتائج بحث التسوق باستخدام التصنيف “المملوك للسود”.

تبدأ Google شهر تاريخ السود بتحديث نتائج بحث التسوق مما يسهل العثور على الشركات المملوكة للسود ودعمها.

وصل الاهتمام بالبحث عن الأنشطة التجارية المملوكة للسود إلى مستويات قياسية، حيث زاد بنسبة 600% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

يتزايد أيضًا الاهتمام بمصطلحات البحث ذات الصلة مثل “المطاعم المملوكة للسود”، و”المكتبات المملوكة للسود”، و”مستلزمات التجميل المملوكة للسود”.

تساعد Google الآن الباحثين في العثور على هذه الأنشطة التجارية من خلال علامة “مملوكة للسود” على صفحات المنتج في علامة التبويب “التسوق”.

يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية إضافة السمة المملوكة للسود من خلال زيارة Google Merchant Center. تتوفر تعليمات خطوة بخطوة في القسم التالي.

“تاريخيًا، كانت الشركات المملوكة للسود بمثابة نقاط تجمع لمجتمعات السود في جميع أنحاء البلاد ووفرت إحساسًا قويًا بالملكية والانتماء لأولئك الذين حرموا من الحقوق المتساوية. واليوم، مع ظهور المزيد من الشركات السوداء عبر الإنترنت، فإنها تخلق مسارات جديدة للفرص الاقتصادية وثروة الأجيال في مجتمع السود.

“بينما نبدأ اليوم الأول من شهر تاريخ السود، نريد تسليط الضوء على الشركات المملوكة للسود، الكبيرة والصغيرة، وتكريم مرونتهم وإبداعهم.”

يمكن للشركات إضافة السمة المملوكة للسود عبر Google Merchant Center في هذه الأثناء. يتم توفيره تدريجيًا، على الرغم من أن جميع تجار Google في الولايات المتحدة سيتمكنون في النهاية من الوصول إليه.

هيريس كيفية القيام بذلك.

إضافة السمة المملوكة للسود في Google Merchant Center

سيؤدي تحديد سمة الأعمال المملوكة للسود إلى ظهور رمز صغير للباحثين مثل الرمز الموجود أدناه.

سيظهر هذا الرمز في صفحات وصف المنتج ضمن علامة التبويب “التسوق”.

أضف السمة المملوكة للسود باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في Merchant Center.

انقر على قائمة الأدوات والإعدادات في الزاوية العلوية اليسرى من Merchant Center.

في الزاوية العلوية اليسرى من Merchant Center. انتقل إلى صفحة “معلومات الأعمال”.

في علامة التبويب “حول عملك”، قم بالتمرير لأسفل إلى قسم “سمات هوية العمل”.

انقر فوق زر التبديل بجوار “يُعرف بأنه مملوك للسود” لتشغيله أو إيقاف تشغيله.

التعريف الذاتي اختياري. إذا اخترت إضافة السمة، فستتمكن من تمكين “تضمين نشاطي التجاري في العروض الترويجية للأنشطة التجارية المملوكة للسود”، والتي قد تعرض منتجاتك على صفحات Google التي تسلط الضوء على الأنشطة التجارية المملوكة للسود.

يمكنك تبديل سمات هوية عملك في أي وقت. قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تنعكس التغييرات على صفحات وصف منتجك في علامة التبويب “التسوق”.

لا يتمكن حاليًا سوى تجار التجزئة المقيمين في الولايات المتحدة والذين لديهم حساب Merchant Center في بلد نشاط تجاري من استخدام هذه الميزة.

على الرغم من أنه يتم تقديم هذه الميزة احتفالًا بشهر تاريخ السود، إلا أنها تعد تحديثًا دائمًا لعلامة التبويب Google Shopping. إنه ليس شيئًا سيكون مرئيًا لمدة شهر ويختفي بعد فبراير.

يعد هذا التحديث امتدادًا لميزة قدمتها Google العام الماضي والتي تسلط الضوء على الشركات المملوكة للسود في نتائج البحث العادية.

منذ شهر يونيو، تمكنت الأنشطة التجارية في الولايات المتحدة التي لديها ملف شخصي تم التحقق منه على Google My Business من إضافة سمة “مملوكة للسود”.

يتم عرض السمة المطابقة لتلك الموجودة في Google Shopping على صفحات الأعمال في البحث والخرائط.

تغطي السمة الآن معظم الأسطح التي يمكن العثور على نشاط تجاري فيها على Google.

مصدر: blog.google