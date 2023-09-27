Rewrite this title: يقوم Google بتحديث نقاط التحول التراكمي للتخطيط

ستساعدك المقالة التالية: يقوم Google بتحديث نقاط التحول التراكمي للتخطيط

قامت Google بإصلاح مقياس “مؤشرات أداء الويب الأساسية” لجعله أكثر عدالة لأنواع معينة من المواقع. مع مرور شهر واحد تقريبًا قبل أن تصبح Core Web Vitals عامل تصنيف، قد يجد البعض أنه من الغريب أن يتم تحديث المشكلات في الحسابات.

إزاحة التخطيط التراكمي (CLS)

هل سبق لك أن قمت بزيارة صفحة ويب وحاولت النقر فوق زر أو قراءة النص، فقط ليتحول الزر إلى أماكن ويتحرك النص حول صفحة الويب؟

وهذا ما يسمى تغيير التخطيط، عندما تكون صفحة الويب غير مستقرة ومتغيرة.

يعد التحول التراكمي للتخطيط (CLS) قياسًا لمدى انتقال عناصر صفحة الويب على صفحة الويب.

يمكن أن يكون سبب النقل هو الصور التي لم يتم الإعلان عن ارتفاعها وعرضها في HTML. عند تنزيل الصورة، يؤدي ذلك إلى توسيع المساحة المحيطة بها، مما يؤدي إلى تحريك النص وعناصر صفحة الويب الأخرى.

لا يمكن للمستخدم التفاعل مع صفحة ويب تتحرك. يهدف هذا المقياس إلى قياس مدى تحرك الصفحة أثناء تنزيلها أو تمرير الزائر.

والنتيجة المثالية هي أن تكون لديك صفحة يتم تنزيلها وتكون مستقرة منذ لحظة مشاهدة زائر الموقع لها.

خطأ في حسابات CLS

تلقت Google تعليقات مفادها أن مقياس CLS غير مناسب لقياس صفحات الويب المفتوحة لفترة طويلة، مما يؤدي إلى معاقبة تلك الصفحات بدرجات أقل.

لاحظت جوجل:

“من المهم أن يركز المقياس على تجربة المستخدم طوال عمر الصفحة بالكامل، حيث وجدنا أن المستخدمين غالبًا ما يكون لديهم تجارب سلبية بعد التحميل، أثناء التمرير أو التنقل عبر الصفحات.

لكننا سمعنا مخاوف بشأن كيفية تأثير ذلك على الصفحات طويلة العمر، وهي الصفحات التي فتحها المستخدم بشكل عام لفترة طويلة.

التغيير في CLS لن يجعل النتائج أسوأ

استعرضت Google ثلاثة حلول لتحديث كيفية تسجيلها لـ CLS. كل حل لم يجعل النتائج أسوأ بالنسبة لمواقع الويب. لذلك لا داعي للقلق من أن نتائج CLS ستزداد سوءًا نتيجة لهذا التغيير.

حصة Windows لقياس CLS

اختار Google جلسة Windows نهج لقياس CLS

يتم قياس قياس عناصر الصفحة بـ “.” الدورة windows تتوافق مع أجزاء مختلفة من صفحة الويب التي يصل إليها المستخدم أثناء التمرير لأسفل صفحة الويب.

يُطلق على إجمالي الدرجات لكل نافذة جلسة اسم التحول التراكمي للتخطيط، وهو التحول الإجمالي للصفحة بأكملها.

وفقا لجوجل:

“تبدأ نافذة الجلسة بتغيير التخطيط الأول وتستمر في التوسع حتى تكون هناك فجوة بدون تغييرات في التخطيط.

عند حدوث تغيير التخطيط التالي، تبدأ نافذة جلسة جديدة. …على غرار التعريف الحالي لـ CLS، تتم إضافة درجات كل نوبة، بحيث تكون نتيجة كل نافذة هي مجموع تحولات التخطيط الفردية الخاصة بها.

سوف تتغير العديد من نتائج CLS

وفقًا لجوجل، فإن معظم صفحات الويب (55%) لن تشهد تغييرًا في درجات التحول التراكمي للتخطيط. ستشهد حوالي 42% من المواقع تحسنًا طفيفًا في النتائج.

حوالي 3% من صفحات الويب التي تستخدم التمرير اللانهائي أو التي تحتوي على معالجات واجهة مستخدم بطيئة في الاستجابة لتفاعل المستخدم ستشهد ارتفاع درجاتها إلى تصنيف “”.

التحديث يجعل نتائج CLS أكثر دقة

إنها ميزة إضافية للناشرين أن نظام التسجيل الجديد عادل، خاصة لصفحات الويب المفتوحة لفترة طويلة (طويلة الأمد) أو التي تستخدم التمرير اللانهائي وتم تسجيلها بشكل غير عادل بسبب ذلك.

وبالنظر إلى أن مقاييس مؤشرات أداء الويب الأساسية ستصبح عامل تصنيف في مايو 2021، يعد أيضًا تغييرًا مهمًا إلى حد ما يجب إجراؤه في اللحظة الأخيرة تقريبًا.

الاقتباس

إعلان جوجل الرسمي:

تطوير متري CLS