Rewrite this title: يقوم Google Analytics الآن بتتبع نقرات عناصر الخلاصة

ستساعدك المقالة التالية: يقوم Google Analytics الآن بتتبع نقرات عناصر الخلاصة

لقد قام Google Analytics للتو وأضاف بيانات AdSense for Feeds وGoogle Feedburner إلى العناصر التي يراقبها ويحللها. لذا، إذا كنت تستخدم أيًا من الأداتين لإعلان الخلاصة، فيمكنك الآن معرفة مدى تنفيذ إعلانك من حيث نقرات العناصر. سيزودك Google Analytics أيضًا بمعلومات إضافية قد تساعدك على فهم من يقوم Feedburner بتوفير المزيد من الزيارات إلى مواقعك.

إذا كنت تستخدم AdSense للخلاصات من Google Feedburner، فستساعدك الميزة الجديدة أيضًا على تصنيف الروابط من خلال وضع علامة على المصدر على أنه – “Feedburner”، وهي الوسيط الذي يمثل القناة التي يتم من خلالها إرسال الخلاصات، والتي تكون إما “خلاصة” أو “بريد إلكتروني.” سيتم بالطبع تصنيف محتوى خلاصاتك على أنها تطبيق نقطة النهاية الفعلي الذي يشاهد فيه المستخدمون محتويات خلاصتك. يمكن أن يتم ذلك إما من خلال Google Reader أو بريد Yahoo أو غيرهما. يمكنك رؤية هذه البيانات على حسابك في Google Analytics ضمن طريقة عرض جميع مصادر الزيارات.

إذا قمت بتمكين تتبع النقرات على العناصر في حسابك في Google Analytics، فسيتم وضع علامات على عناوين URL لعناصرك تلقائيًا باستخدام معلمات Google Analytics.

إذا لم تكن قد اشتركت في Google Analytics، فربما يكون الآن هو أفضل وقت للقيام بذلك. يمكن أن تصبح الأمور مثيرة للغاية مع إعلانات موجز RSS.