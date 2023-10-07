Rewrite this title: يقوم Google Blogger URL بإعادة توجيه المستخدمين الدوليين للرقابة

ستساعدك المقالة التالية: يقوم Google Blogger URL بإعادة توجيه المستخدمين الدوليين للرقابة

متى Twitter بعد إعلانهم عن وضع سياسة رقابة جديدة، واجهت منصة المدونات الصغيرة رد فعل عنيفًا فوريًا وشديدًا من غالبية مجتمع الويب. الآن، ونتيجة للتغيير المعلن مسبقًا في منصة Blogger والذي تم الإعلان عنه مبدئيًا في 9 يناير، أصبحت منصة Blogger أيضًا تحت المجهر. سيسمح هذا التغيير، الذي ينشر عنوان URL خاصًا بكل بلد على منصة Blogger، لشركة Google بمراقبة المحتوى وإزالته على أساس كل بلد على حدة على غرار التغيير الجديد. Twitter سياسة.

عندما تقتضي القوانين واللوائح المحلية ذلك، قالت Google إنها ستزيل المحتوى بطريقة تؤثر على أقل عدد من القراء المحتملين. ويقول موقع Google Blogger ما يلي عن التغيير الجديد:

“سيسمح لنا الانتقال إلى النطاقات المترجمة بمواصلة تعزيز حرية التعبير والنشر المسؤول مع توفير قدر أكبر من المرونة في الامتثال لطلبات الإزالة الصالحة وفقًا للقانون المحلي. ومن خلال استخدام نطاقات ccTLD، يمكن إدارة عمليات إزالة المحتوى على أساس كل بلد، مما سيحد من تأثيرها على أقل عدد من القراء.

تتيح التغييرات، الموجودة بالفعل في الهند وأستراليا ونيوزيلندا، لشركة Google إزالة المحتوى بسهولة على أساس كل بلد عن طريق إعادة توجيه المستخدمين إلى عنوان يستخدم نطاق المستوى الأعلى لرمز البلد. على سبيل المثال، إذا كان عنوان مدونة أمريكية هو http://name.blogspot.com وحاول مستخدم لديه عنوان IP موجود في الهند زيارة المدونة، فسترسل Google المستخدم إلى http://name.blogspot.in. ومع ذلك، إذا كان قراء المدونة يفضلون الوصول إلى النسخة الأمريكية (غير الخاضعة للرقابة) من الموقع، فيمكنهم إضافة “ncr/”، والتي تعني “No Country Redirect” في نهاية عنوان URL (على سبيل المثال: http:// name.blogspot.com/ncr/) ولن يُعرض للمستخدم بعد الآن إصدار المدونة الخاص بالبلد (الذي يُحتمل أن يكون خاضعًا للرقابة).

لا تؤثر سياسة Blogger الجديدة حاليًا على المدونات التي تستخدم مجال مخصص ميزة.

هل تشعر أن سياسة Blogger الجديدة ضرورية للحفاظ على التدفق الحر المستمر للمعلومات مع الالتزام في نفس الوقت باللوائح المحلية؟

[Sources Include: Mashable, Economic Times, & Google Blogger]