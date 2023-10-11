Rewrite this title: يقوم Google Finance ببث الأخبار في الوقت الفعلي

ستساعدك المقالة التالية: يقوم Google Finance ببث الأخبار في الوقت الفعلي

بعد وضع عروض الأسعار في الوقت الفعلي والبث المباشر على موقعها المالي، عادت Google إلى ذلك مرة أخرى، هذه المرة إضافة أخبار مالية فورية ذاتية التحديث التدفق إلى Google Finance، على أمل أن يلجأ العاملون الماليون إلى موقع الخدمات المالية الخاص بهم لمنحهم الأفضلية في السوق.

سيعرض Google Finance قصصًا إخبارية دقيقة بدقيقة، طوال اليوم. وإذا كنت بحاجة إلى هذه المعلومات الحيوية، فيمكنك الحصول عليها بطريقتين – عبر صفحة Google Finance الرئيسية أو صفحة الأخبار المخصصة من Google. بالنسبة لقسم الأخبار، سيتم بث الأخبار من الساعة 8 صباحًا حتى 530 مساءً بالتوقيت الشرقي، أي قبل 90 دقيقة من بدء سوق التجارة الأمريكية و90 دقيقة أيضًا بعد توقف التداول.

الآن ولجعل Google Finance أكثر فائدة، أجرت Google أيضًا بعض التحسينات على تصميم الموقع وميزة التنقل الشاملة. وتشمل هذه ما يلي: