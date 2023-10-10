Rewrite this title: يقوم X-Ray بإنشاء خريطة HTML لأي صفحة ويب (FireFox)

ستساعدك المقالة التالية: يقوم X-Ray بإنشاء خريطة HTML لأي صفحة ويب (FireFox)

باعتبارك أحد مُحسني محركات البحث، قد تستفيد بشكل كامل من خيار “عرض المصدر” المدمج في FireFox. أنا شخصياً أستخدمه عدة مرات في اليوم لأي نوع من التشخيص. تتناول هذه المقالة عدة طرق لجعل عرض الكود المصدري لأي صفحة أكثر قابلية للاستخدام.

الأشعة السينية

يعد X-Ray ملحقًا رائعًا لـ FireFox يجعل من السهل جدًا مقارنة الكود المصدري بواجهة الويب الفعلية. في الواقع، فهو يقوم بإدراج الترميز مباشرة داخل الصفحة، بحيث يمكنك أن ترى بوضوح أي رمز يتم استخدامه لكل عنصر من عناصر صفحة الويب.

عند تطبيقه على صفحة ما، يمكن أن يساعدك في معرفة كيفية إنشاء المستند دون الحاجة إلى التنقل ذهابًا وإيابًا بين كود المصدر والصفحة في متصفحك.

بهذه الطريقة، يجعل الملحق الأمر أسهل بكثير: