Rewrite this title: يقوم X-Ray بإنشاء خريطة HTML لأي صفحة ويب (FireFox)

ستساعدك المقالة التالية: يقوم X-Ray بإنشاء خريطة HTML لأي صفحة ويب (FireFox)
باعتبارك أحد مُحسني محركات البحث، قد تستفيد بشكل كامل من خيار “عرض المصدر” المدمج في FireFox. أنا شخصياً أستخدمه عدة مرات في اليوم لأي نوع من التشخيص. تتناول هذه المقالة عدة طرق لجعل عرض الكود المصدري لأي صفحة أكثر قابلية للاستخدام.
الأشعة السينية
يعد X-Ray ملحقًا رائعًا لـ FireFox يجعل من السهل جدًا مقارنة الكود المصدري بواجهة الويب الفعلية. في الواقع، فهو يقوم بإدراج الترميز مباشرة داخل الصفحة، بحيث يمكنك أن ترى بوضوح أي رمز يتم استخدامه لكل عنصر من عناصر صفحة الويب.
عند تطبيقه على صفحة ما، يمكن أن يساعدك في معرفة كيفية إنشاء المستند دون الحاجة إلى التنقل ذهابًا وإيابًا بين كود المصدر والصفحة في متصفحك.
بهذه الطريقة، يجعل الملحق الأمر أسهل بكثير:
- راجع بنية HTML (الدلالية) للصفحة بما في ذلك العناوين
- راجع بنية الوثيقة بما في ذلك فئاتو
، وما إلى ذلك.
الأدوات الأخرى ذات الصلة
إذا كنت تعتقد أن الأداة المذكورة أعلاه قد تصبح مفيدة، فإليك بعض الأدوات الإضافية التي قمت بمراجعتها مسبقًا والتي تساعد في مهام مماثلة:
- قم بإنشاء خريطة عنوان الصفحة بسهولة في FireFox: تسهل هذه الأداة عرض وتشخيص بنية العنوان لأي مستند ويب:
- يعرض جميع العناوين الموجودة في المستند، بما في ذلك تلك المخفية باستخدام تقنيات CSS أو تلك التي لا تحتوي على محتوى.
- يحذر في حالة عدم وجود عناوين في المستند.
- يحذر عند وجود مستوى تخطي في بنية العناوين.
- إضافات FireFox لاستكشاف كود مصدر الصفحة: مجموعتي القديمة من الإضافات (التي يعود تاريخها إلى عام 2008) تسرد بعض الأدوات التي لا تزال صالحة:
- عرض مخطط المصدر (بيانيا يعرض بنية المصدر.)
- PageDiff (يقارن رمز لعدة صفحات.)
- أتش تي أم أل المدقق (التحقق من صحة HTML للصفحة الحالية.)
- تسليط الضوء على الكل (يسلط الضوء عناصر متطابقة في الكود.)
- قم بإنشاء خريطة عنوان الصفحة بسهولة في FireFox: تسهل هذه الأداة عرض وتشخيص بنية العنوان لأي مستند ويب: