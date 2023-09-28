Rewrite this title: يكتسب Google My Business المزيد من السمات الجديدة لقوائم البيانات

ستساعدك المقالة التالية: يكتسب Google My Business المزيد من السمات الجديدة لقوائم البيانات

يمكن لقوائم نشاطي التجاري على Google الآن تسليط الضوء على تدابير الصحة والسلامة التي يتخذونها لحماية العملاء أثناء الوباء.

إن توعية العملاء بالجهود المبذولة للحفاظ على سلامتهم يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في اختيار شركة واحدة على أخرى.

تم تصميم السمات الموجودة في الملف الشخصي في “نشاطي التجاري على Google” لجذب انتباه الباحثين من خلال تسليط الضوء على عروض الخدمات المهمة.

يمكن للباحثين استخدام السمات لاتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن مكان الزيارة.

تشمل سمات الصحة والسلامة الجديدة التي يمكن للشركات إضافتها إلى قوائمها ما يلي:

الموعد مطلوب

مطلوب قناع

يرتدي الموظفون الأقنعة

يحصل الموظفون على فحوصات درجة الحرارة

مطلوب فحص درجة الحرارة

سمات جديدة في نشاطي التجاري على Google؟ @rustybrick @روزي ميرفي @ جويان هوكينز @ كاري هيل pic.twitter.com/pTFyZ8w14Z

– أندرو بوليمور (@bullimore_bully) 10 سبتمبر 2020

تم الإبلاغ عن أن هذه السمات بدأت بالفعل في الظهور على قوائم Google My Business على سطح المكتب والجوال.

تنضم إجراءات الصحة والسلامة هذه إلى قائمة موسعة من السمات التي أضافتها Google استجابة مباشرة للوباء.

يمكن القول إن جهود Google لتنفيذ هذه التغييرات كانت بطيئة إلى حد ما، ولكن أعتقد أنها أفضل من عدم طرحها مطلقًا.

في حالة فاتتك بعض التحديثات السابقة، فإليك نظرة على جميع السمات الجديدة التي تمت إضافتها إلى نشاطي التجاري على Google على مدار الأشهر القليلة الماضية.

سمات Google My Business المتعلقة بالوباء

سمات للمطاعم المحلية

بدأت Google بإضافة سمات جديدة لنشاطي التجاري على Google استجابةً للوباء في شهر مايو، بدءًا من:

بيك اب الرصيف

التسليم بدون اتصال

تناول الطعام في

تم تقديمها خلال الوقت الذي بدأت فيه الشركات في إعادة فتح أبوابها بعد عمليات الإغلاق القسري.

توضح السمات على الفور المطاعم المفتوحة للعمل وإلى أي مدى تكون مفتوحة.

لذلك ليس هناك أي تخمين من جانب العملاء عند البحث عن المطاعم للطلب منها.

سمات الخدمات عبر الإنترنت

واصلت Google طرح سمات نشاطي التجاري على Google الجديدة في شهر يونيو مع التركيز على الخدمات عبر الإنترنت.

وتشمل السمات الجديدة للخدمات عبر الإنترنت ما يلي:

الرعاية عبر الإنترنت

موعد عبر الإنترنت

التقديرات على الانترنت

دروس على الأنترنت

لم تتضاءل أهمية الخدمات عبر الإنترنت خلال هذا الوقت ولو قليلاً منذ شهر يونيو. لذا فإن هذه السمات لا تزال ذات صلة كما كانت دائمًا.

عندما تم طرح هذا التحديث، توقعت أننا سنرى قريبًا سمات نشاطي التجاري على Google (GMB) المتعلقة بالصحة والسلامة:

“مع بدء إعادة فتح الشركات الآن، أتوقع أن تكون الموجة التالية من السمات مرتبطة بتدابير سلامة الشركات.

في المستقبل، قد تتمكن الشركات من تسليط الضوء على ما إذا كانت الأقنعة إلزامية واختيارية، على سبيل المثال.

لقد استغرق الأمر بضعة أشهر للحصول على هذه التحديثات، ولكن من المؤكد أنني كنت على حق فيما يتعلق بالمال.

ما الخطوة التالية بالنسبة لسمات نشاطي التجاري على Google؟

إذا اضطررت إلى تقديم تنبؤ آخر، فأعتقد أن الموجة التالية من السمات ستكون مرتبطة بالقدرات القصوى للمواقع.

مع ازدياد برودة الطقس، ستضطر العديد من المطاعم والحانات إلى إغلاق أفنية منازلهم.

عندما يحدث ذلك، سيكون من المهم معرفة عدد العملاء المسموح لهم بالدخول إلى موقع معين، وعدد الأشخاص الذين يمكنهم الجلوس على طاولة واحدة، وما إلى ذلك.

يمكن استخدام هذه المعلومات عند التخطيط لقضاء ليلة في الخارج، خاصة لأولئك الذين يغامرون بالخروج ضمن مجموعة.

كيفية إضافة سمات إلى قائمة أعمالي على Google

يمكن للأنشطة التجارية إضافة السمات الجديدة، أو السمات الحالية، إلى قائمة نشاطي التجاري على Google باتباع الخطوات التالية: