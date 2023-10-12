Rewrite this title: يكشف ملف SEC عن العديد من شروط السلامة لكل من Yahoo و Microsoft

ستساعدك المقالة التالية: يكشف ملف SEC عن العديد من شروط السلامة لكل من Yahoo و Microsoft

يبدو أن Yahoo قد تأكدت من أنها محمية بشكل جيد من قبل

الدخول في صفقة البحث والإعلان عبر الإنترنت مع Microsoft.

تكشف المعلومات الواردة في ملء لجنة الأوراق المالية والبورصات المقدمة في 4 أغسطس الماضي

العديد من بنود السلامة التي من شأنها حماية ياهو من الظروف

مما قد يؤثر على الصفقة لاحقًا. ومن المثير للاهتمام أن الهدف الرئيسي للشراكة كما كشف عنه ملف هيئة الأوراق المالية والبورصة له علاقة بإيرادات Google لكل سهم من خلال استعلامات البحث. بعض النقاط الرئيسية المذكورة في إيداع SEC يشمل: