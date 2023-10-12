Rewrite this title: يكشف ملف SEC عن العديد من شروط السلامة لكل من Yahoo و Microsoft

ستساعدك المقالة التالية: يكشف ملف SEC عن العديد من شروط السلامة لكل من Yahoo و Microsoft
يبدو أن Yahoo قد تأكدت من أنها محمية بشكل جيد من قبل
الدخول في صفقة البحث والإعلان عبر الإنترنت مع Microsoft.
تكشف المعلومات الواردة في ملء لجنة الأوراق المالية والبورصات المقدمة في 4 أغسطس الماضي
العديد من بنود السلامة التي من شأنها حماية ياهو من الظروف
مما قد يؤثر على الصفقة لاحقًا. ومن المثير للاهتمام أن الهدف الرئيسي للشراكة كما كشف عنه ملف هيئة الأوراق المالية والبورصة له علاقة بإيرادات Google لكل سهم من خلال استعلامات البحث. بعض النقاط الرئيسية المذكورة في إيداع SEC يشمل:
- يجوز لشركة Yahoo إنهاء شراكتها مع Microsoft في حالة انخفاض استعلاماتها الأمريكية المجمعة عن نسبة مئوية من إيرادات Google لكل سهم في أي وقت بعد السنة الخامسة من دخول الصفقة حيز التنفيذ
- يجوز لشركة Yahoo إنهاء الصفقة في حالة توقف Microsoft عن البحث الخوارزمي أو أعمال البحث المدفوعة
- مايكروسوفت تعتزم توظيف 400 موظف في ياهو ومشاركة 90 إلى 93 بالمائة من صفقة الإعلانات على شبكة البحث
- سيكون لدى Microsoft خيار إنهاء حصرية مبيعات Yahoo لمعلني البحث المتميز خلال السنوات الخمس الثانية من الصفقة مما يمنح Microsoft معدل إيرادات يبلغ 93٪
- إذا قررت ياهو الاحتفاظ بحصرية مبيعاتها، فسوف تنخفض حصة الإيرادات إلى 83%
- ستدفع مايكروسوفت 150 مليون دولار أو 50 مليون دولار سنويًا لتغطية تكاليف النقل والتنفيذ خلال السنوات الثلاث الأولى من الصفقة
- تتمتع شركة Yahoo بالمرونة الكاملة فيما يتعلق بتجربة المستخدمين والمحتوى والشكل والمظهر على صفحات الويب الخاصة بها. قد تستخدم شركة Yahoo خدمات الخرائط والبحث عبر الهاتف المحمول من Microsoft
- ستقوم Microsoft بتزويد Yahoo بواجهات برمجة تطبيقات البحث الخاصة بها وخريطة طريق المنتج الكاملة
- قد تسمح شركة Yahoo لشركة Microsoft بتوفير خدمات البحث الخوارزمية وخدمات البحث المدفوعة على صفحات نتائج البحث التي تستضيفها Microsoft