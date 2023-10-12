Rewrite this title: يلتقي Cuil مع Wolfram Alpha – ويلد Google On Crack

ستساعدك المقالة التالية: يلتقي Cuil مع Wolfram Alpha – ويلد Google On Crack

في الآونة الأخيرة، في كل مرة أتجول فيها، يظهر محرك بحث جديد آخر من المفترض أن يكون مبتكرًا وأفضل من Google بطريقة أو بأخرى. جاء الإعلان الأخير من شركة Google نفسها، حيث سمحوا للعالم بمعرفة Google Squared الجديد. لا أستطيع إلا أن أخمن السبب وراء قيام Google بذلك، وذلك لأن مهندسيها كان لديهم الكثير من وقت الفراغ بين أيديهم.

السبب وراء كون هذا موضوعًا لمقالة هو أنني متخصص في تسويق البحث. تقع على عاتقي مسؤولية تقييم كل محرك بحث جديد نيابةً عن عملائي من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وهم يسألونني باستمرار عن هذه الموارد الجديدة التي يسمعون عنها أشياء عظيمة في وسائل الإعلام الرئيسية…

أنا مندهش من مقدار الأموال التي يجب إنفاقها على كل مبادرات البحث الجديدة هذه، في وسط مثل هذا الاقتصاد المزدهر (آه، السخرية تخفف الضغط). أعني، تبا – بالتأكيد أفهم أن هناك مبالغ كبيرة في التسويق عبر الإنترنت هذه الأيام. أنا، بعد كل شيء، مستشار في هذه الصناعة.

حسنًا، أنت تقول أنك تريد الحصول على بعض من تلك الحصة في السوق. وأنت متأكد من أن طريقتك الخاصة ستكون قادرة على إبعاد المستخدمين عن الجوارب. تمام. بخير. أذهب خلفها.

لكن من فضلك – قبل أن تطرح سيارة البحث الجديدة اللامعة الخاصة بك، ألا تعتقد أنه سيكون من الحكمة الحصول على بعض الآراء الخارجية حول جودة هذه السيارة قبل الإعلان عنها للعالم؟ لأنك تعلم أن هذا ليس عام 1999، وبالتالي لا يمكنك أن تطرح كيسًا من الهواء الساخن وتتوقع أن تحصل على تمويل جيد أو أن تكون قادرًا على طرح أسهمك للاكتتاب العام وجمع المليارات بناءً على كذبة أو عمل ثلجي صحيح ؟

كويل الأم

حسنًا – إذًا كلنا نتذكر متى خرج كويل بشكل صحيح؟ يزعمون أنهم “أكبر محرك بحث في العالم”. حتى أن بعض إدارتهم العليا كانوا من موظفي Google السابقين. حسنًا، منذ البداية، كانت النتائج التي وجدها الكثير منا حزينة حقًا. المواقع التي ليس لها علاقة بالعبارات المدخلة. الصور التي من الواضح أنها لا علاقة لها بهذه العبارة. وقائمة المشاكل تطول وتطول..

حسنًا، ها نحن هنا، بعد مرور عام، وفكرت في أنني سأرى كيف تحسن موقعهم. أم لا.

الآن، إذا كنت تتذكر من قراءة مقالتي الأخيرة حول تحسين محركات البحث للمواقع المتعددة والتحكم في الروابط الخلفية، فإن أحد موضوعاتي المفضلة هو ورم الظهارة المتوسطة، أليس كذلك؟ المحامين ورم الظهارة المتوسطة على وجه التحديد. إذا لم تكن قد قرأت ذلك، فالأمر بسيط – أحد أكبر عملائي هو شركة محاماة متخصصة في هذا المجال.

وبالطبع، أول شيء أفعله عندما أذهب إلى محرك بحث جديد هو معرفة مدى جودة أداء عملائي في صفحات النتائج هناك.

وهكذا قمت بالبحث الليلة في كويل عن عبارة “محامي ورم الظهارة المتوسطة”. والخبر السار هو أن بعض مكاتب المحاماة الفعلية التي تظهر من عناوين صفحاتها وأوصافها، تظهر بالفعل في نتائج Cuil. هذا جيد. لا بد أن المهندسين في Cuil كانوا يعملون حتى نزفت أناملهم العام الماضي. لأنه أصبح أفضل مما كان عليه من قبل.

باستثناء الفحص الدقيق، لاحظت أن الإدخال الثالث يخص شركة تحمل اسم Clapper, Patti, Schweizer & Mason. لم يستغرق مني الأمر الكثير لمعرفة ذلك، نظرًا لما هو مذكور في العنوان والوصف. (الطباشير واحد من أجل قدراتي الفائقة في الملاحظة).

لكن لاحظ كيف تقول الصورة الموجودة على يمين هذا الإدخال “Simon, Eddin, & Greenstone”؟ ماهذا الهراء؟ ومن المؤكد أن هذه الصورة ترتبط بموقع Clapper Patti. وإذا قمت بالتمرير لأسفل قليلاً، فسوف ترى ما يبدو أنه قائمة من الاختلافات الإملائية في العبارة. تكرر ما لا يقل عن ستة عشر مرة. والرابط المرتبط به – قمت بالنقر عليه.

لا لا تنقر عليه.

عفوًا، لقد فات الأوان – فهو يعيد التوجيه إلى موقع AdultFriendFinder.com

كم هو لطيف.

يمكنني أن أستمر في الحديث عن النتائج عالية الجودة التي نحصل عليها الآن بفضل التضحيات المتواصلة للمهندسين هناك. ولكن هذا يكفي لتوضيح وجهة نظري التي آملها، حول جودة هذا المسعى.

الأب ولفرام ألفا

ننتقل سريعًا إلى ربيع عام 2009، والإعلان عن مولد معجزة آخر، ولفرام ألفا. يُوصف هذا بأنه “محرك المعرفة الحسابية ™”. ادعاءهم بالشهرة هو:

“الخطوة الأولى في مشروع طموح طويل الأمد لجعل كل المعرفة المنهجية قابلة للحساب على الفور من قبل أي شخص. أدخل سؤالك أو حساباتك، وسيستخدم Wolfram|Alpha خوارزمياته المدمجة ومجموعة متزايدة من البيانات لحساب الإجابة.

وتف يعني ذلك؟

توجد على يمين نموذج البحث بعض أمثلة عمليات البحث التي قد ترغب في إجرائها. يمكنك إدخال تاريخ، واسم بلدة، ورمزين لمؤشر الأسهم، وصيغ… حسنًا، لقد دخلت مدينتي هنتنغتون، نيويورك، وهي مدينة قوية إلى حد ما في لونغ آيلاند حيث نشأت.

وفقًا لـ Wolfram Alpha (هل هذه كلمة واحدة أو كلمتين؟ إنها تعطي إشارات مختلطة لذا فأنا جاهل هنا يا رفاق)، يبلغ عدد سكان هنتنغتون 198.621 نسمة. تمام. إذن من أين أتى هذا الرقم؟ النقر على هذا الشكل يعطيني نافذة منبثقة صغيرة من AJAXY لا قيمة لها على الإطلاق، شكرًا جزيلاً لك، إلا إذا كنت أرغب في نسخ النص. وهو الأمر الذي كان بإمكاني فعله دون مساعدتهم إذا لم يجعلوه رابطًا قابلاً للنقر لعرض الصورة أثناء التنقل. الكثير من الابتكار…

أوه – صحيح – لذا، على أية حال، قمت ببعض التحقق.

وفقًا لموقع الويب الرسمي لمدينة هنتنغتون، فإن عدد السكان أقل بحوالي 7000 شخص مما يدعي ولفرام. تُظهر ويكيبيديا، تلك النسخة القوية من الحقيقة والعدالة والنسخة الأمريكية من طريق الحقيقة، أن السكان كانوا موجودين 195,000 اعتبارا من تعداد عام 2000.

حسنًا، أنا متأكد من أن W/A لم يستخدم موقع Wiki كمورد.

باستثناء الانتظار لمدة دقيقة! ما هو مربع “المواقع ذات الصلة” الموجود هناك؟ أوه، انظر – الرابط الوحيد ذو الصلة في هذا المربع هو ….

ويكيبيديا!

كم هو لطيف منهم تقديم مثل هذا الرابط القوي كمرجع لزوار الموقع.

فم الخيول

حسنًا، انتقل إلى الموقع الرسمي للتعداد السكاني الأمريكي لمعرفة ما إذا كان العباقرة في W/A أذكياء بما يكفي للذهاب إلى المصدر الذي يتم فيه توزيع مليارات الدولارات الضريبية كل عام …

حسناً، تشير بياناتهم إلى أن عدد السكان تراوح بين 195 ألف نسمة في عام 2000 و194 ألف نسمة في عام 2007. إذن، من أين تحصل جمعية هنتنغتون على بياناتها؟ يُظهر البحث في Google أن هناك عددًا كبيرًا من المواقع التي تقتبس هذا الرقم. باستثناء أنه لا يوجد أي مصدر مرجعي من أي نوع، ناهيك عن شيء رسمي. وبما أن المدينة نفسها لا تدعي مثل هذه الأرقام، فإن هذا يضع ادعاء الصلاحية بالكامل في W/A موضع تساؤل بالنسبة لي.

وأشرت أيضًا إلى أنهم يزعمون أن الارتفاع في هنتنغتون يبلغ حوالي 135 قدمًا فوق مستوى سطح البحر.

حسنًا، بما أن هنتنغتون تقع مباشرة على الماء (لونج آيلاند ساوند)، وأعلى نقطة في هنتنغتون هي مكان يسمى تل جاينز (الحمد لله انتقلت إلى تلال كاليفورنيا الريفية – تلال حقيقية…) وقمة تل جاين عند حوالي 400 قدم فقط، أود أن أسأل W/A بجدية عن أي شيء يصدره محرك البحث الجديد ذو الموثوقية العالية هذا.

فقط للتأكد من ذلك، قمت بفحص الطقس. في وقت مراجعتي، أظهرت W/A درجة الحرارة 63 درجة، مع رطوبة 88٪. اه حقا؟ يُظهر موقع Weather.com درجة حرارة تبلغ 64 درجة ونسبة رطوبة تبلغ 85%، على الرغم من أن هذه البيانات المحددة قد تكون بسبب حقيقة أن W/A يعتمد على التحديثات الشخصية من جوي بوتافوكو، الذي لم يعد يعيش في لونغ آيلاند بعد الآن (ولم يعيش أبدًا في هنتنغتون في الواقع) بسبب بيانات الطقس في لونغ آيلاند.

وفي كلتا الحالتين، هذان محركا بحث WACKED.

لقاء مع ولفرام ألفا

حسنًا – كان هناك بالطبع طرح Bing مؤخرًا. باستثناء أنني لست بحاجة إلى الخوض في ما هو صواب أو خطأ في bing، بخلاف حقيقة أنني أحب bing cherries، بعض الناس يعتقدون أنه رائع، والبعض الآخر يعتقد أنه فشل Microsoft سيئ، ولقد وجدت أن النتائج تدور حول ما لقد كانوا مع Live، باستثناء ميزة معاينة التمرير الأنيقة التي يحتاج Google إلى الاهتمام بها.

مرحبًا لا تفعل ذلك

لا تنزعج من أنني لا أقوم بتمزيق Bing في هذه المقالة من فضلك. السبب الأساسي وراء عدم كوني كذلك هو أنني إذا فعلت ذلك، فسيتعين على عنوان المقالة أن يتغير وهذا من شأنه أن يجعلني غريب الأطوار حقًا.

الآن، حتى لا تتفوق علينا شركة Microsoft، نعلم جميعًا أنه في نفس صباح يوم إعلانهم، اعتقدت Google أنها ستحاول الاستيلاء على بعض من الأضواء (ضوء الكرز؟) (بنج؟ هل تفهم ذلك؟) أوه، لا يهم – أنت تعرف ما أعنيه!

في ذلك الصباح، أعلنت شركة Google عن Google Wave™ – والذي أعتقد أنه سيؤدي إلى تدمير الخصوصية فحسب، ولكن هذه قصة أخرى لمقالة صاخبة أخرى. لأن Google Wave ليس محرك بحث. حتى الآن. وهذه المقالة عن محركات البحث والكراك.

أطفال مشقوقون – مأساة أمريكية حقيقية

حسنًا، عندما توقعنا جميعًا أن الغبار قد يهدأ لبضعة أسابيع، فماذا فعلت جوجل مؤخرًا؟ أعلنوا جوجل تربيع. من جميع الاشياء. قام أرنولد زافرا (أحد الكتاب المساهمين في أخبار البحث في SEJ) بالتدوين حول هذا الموضوع.

ينص الوصف التعريفي لصفحتهم الرئيسية على ما يلي:

“يأخذ Google Squared فئة وينشئ “مربعًا” أوليًا من المعلومات، ويقوم تلقائيًا بجلب الحقائق وتنظيمها عبر الويب.”

ماهذا الهراء؟ (يستمر هؤلاء الأشخاص السيكوباثيون في محركات البحث في التلفظ بالكثير من الهراء هذه الأيام مما يجعلني أعاني من الخرف المؤقت أثناء محاولتي معرفة ما يقصدونه حسنًا؟ وهو أمر منطقي في هذه الحالة، نظرًا لأن Google Squared تم تقديمه إلينا من خلال الأشخاص اللطفاء في Google Labs، ولا بد أن يكون هناك بعض المرور هناك…)

أفضل ما يمكنني قوله من هذا الوصف التفصيلي، إذا كنت بحاجة إلى إجراء بحث (هل يمكن لأي شخص أن يخمن ما سأبحث عنه؟ تلميح – إنه ليس هنتنغتون …) فإن ما سأعود إليه هو هوليوود سكويرز الجميلة حقًا. تخطيط العش للمعلومات. (على الرغم من أنه ربما يكون أشبه بمستطيلات هوليوود، لكن هذا لم يكن اسم برنامج تلفزيوني مشهور) ومن المفترض أن تكون هذه المعلومات حقائق (كما هو صحيح في الوصف، لذا يجب أن يكون صحيحًا)، من جميع أنحاء الويب.

حسنًا، هذا ما حصلت عليه عندما أجريت بحثي الاختباري.

يا بلدي!

اتضح أنه لم يتم العثور على حقائق “عبر الويب” تحتوي على كلمتي “ورم الظهارة المتوسطة” و”المحامي”. كم هذا محزن.

حسنًا – حسنًا، ربما قمت بتجربة شيء كان مرهقًا جدًا لقاعدة بيانات GOOGLE. لذلك حاولت شيئًا أقرب إلى المنزل قليلاً. وهذا ما حصلت عليه.

واو – إما أنني غير موجود في نظام بحث Google على الرغم من أن البحث العادي في Google سيسمح لي بذلك يجادل في هذه النقطة، أو ربما الأشخاص اللطفاء الذين يرتدون المعاطف البيضاء في Google يعرفون أفضل من محاولة إجباري على الدخول في حفرة مربعة في رؤوسهم …

وأنا لست الشخص الوحيد الذي يجد أن Google Squared غير مستقر للغاية لدرجة أنك تعتقد أن محرك البحث التجريبي هذا وُلد على نظام صدع. أحد الأمثلة المفضلة لدي لشخص آخر اكتشف عدم جدوى Google Squared (انظروا، أي شخص مدمن تمامًا على الكراك منذ ولادته لن يقدم قيمة كبيرة للمجتمع، أليس كذلك؟) هو سفيتلانا جلادكوفا في Profy.com. لقد تفاجأت جدًا عندما علمت من G^2 أن الرئيس الروسي ميدفيديف قد مات. نعم. ويبدو أنه توفي منذ وقت ليس ببعيد.

حسنًا، كان ذلك مزعجًا حقًا، على الرغم من أننا نعلم جميعًا أن الرئيس ميدفيديف لم يمت بالفعل. ولكن للتأكد فقط، قمت بالاطمئنان على الحالة الصحية للرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر. أعني أنه كان أكبر بكثير في السن من الرئيس ميدفيديف، هل تعلم؟ لذلك اعتقدت أنه من الأفضل أن أرى ما إذا كان قد مات دون أن أعرف ذلك …

لم أدرك بعد في تلك اللحظة أنه من غير المجدي حقًا سؤال الطفل عما إذا كان الرئيس السابق على قيد الحياة أم لا، ذهبت ووضعت اسمه في G ^ 2 واضغط على “Square it” (التعليمات اللطيفة حقًا التي تحل محلك القديم) “بحث Google” الممل، أو “إرسال” الأقل تأثيرًا)…

الآن فكر في هذا الشعب. نحن لا نتحدث عن شخصية غامضة في التاريخ الأمريكي كانت موجودة على الساحة لبضعة أيام، أو حتى بضعة أسابيع. هذا هو الرجل الذي لا يزال نشطًا جدًا (أو هذا ما كنت آمله) وهو يركض حول الكوكب للقيام بالأعمال الصالحة…

ومع ذلك، فمن المثير للدهشة أن G^2 لم تتمكن من تحديد مكان الرجل على الإطلاق. ليس في النتائج الأربعين الأولى. رغم أنه في المركز 45 كان هناك مربع يقدم معلومات عن “موقع جيمي كارتر التاريخي الوطني”…

إذن، هذا هو المكان الذي يقودنا إليه كل هذا – العودة إلى عنوان مشاركة المدونة هذه.

إن الحصول على رؤية لإنترنت أفضل هو أمر واحد. إنه شيء آخر تمامًا أن تطرح منتجًا به عيوب كبيرة لدرجة أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يبحثون عن منتج حقيقي وصحيح وواقعي وZOMG هل يجب أن أقول ذلك؟ المعلومات ذات الصلة، إما أن تضيع تمامًا أو ما هو أسوأ من ذلك، تعتقد أن الأشخاص الذين توصلوا إلى هذا المنتج في حاجة ماسة إلى 90 يومًا في عيادة بيتي فورد.

لذا فإنني أناشدكم أيها الناس، من فضلكم – من أجل عملائكم، وعملائكم، وعائلاتكم، وأصدقائكم – ألا تحرجوا أنفسكم كما فعل كويل وولفرام ألفا.

والأهم من ذلك، إذا قمت بطريقة ما، مهما كان ما تفكر فيه، فلا تخرج وتتواصل مع بعضكما البعض لأن العالم مليء بعدد كافٍ من الأطفال الذين ولدوا بالفعل مدمنين على الكراك.

تمام؟

ولا تنس – إذا نشرت هذه المقالة، سأكون صديقك المفضل!