Rewrite this title: يمكن أن تؤثر الاستجابة 500 على جلب ملف Robots.txt على النتائج الغنية

ستساعدك المقالة التالية: يمكن أن تؤثر الاستجابة 500 على جلب ملف Robots.txt على النتائج الغنية

تلقى جون مولر من Google تعليقات حول خطأ في كيفية التحقق من صحة النتائج الغنية في Search Console. ستسقط Google الصور من النتائج الغنية بسبب خطأ في كيفية تعامل شبكة CDN التي تستضيف الصور مع طلب ملف robots.txt غير الموجود. كان الخطأ الذي تم اكتشافه يتعلق بكيفية فشل وحدة التحكم في البحث واختبار النتائج الغنية من Google في تنبيه الناشر بالخطأ ومن ثم منح البيانات المنظمة عملية تحقق ناجحة.

يحدث الخطأ في سياق البرمجة عندما يتصرف البرنامج بطريقة غير متوقعة. لا يمثل الخطأ دائمًا مشكلة في البرمجة، ولكن كما في هذه الحالة، قد يكون ذلك فشلًا في توقع مشكلة تؤدي بدورها إلى نتائج غير مقصودة، مثل هذه المشكلة.

حاول الناشر الذي طرح السؤال استخدام أدوات Google لتشخيص سبب اختفاء نتائجه الغنية، وتفاجأ عندما وجد أنها لا فائدة منها لهذا الخطأ بالذات.

على الرغم من أن هذه المشكلة كانت تؤثر على معاينة صورة النتائج المنسّقة للوصفات في النتائج المنسّقة للوصفات من Google، فقد تكون هذه المشكلة أيضًا مشكلة في مواقف أخرى أيضًا.

لذلك من الجيد أن تكون على دراية بهذه المشكلة لأنها قد تظهر بطرق أخرى.

اختفت معاينات الصور ذات النتائج الغنية للوصفة

قدم الشخص الذي يطرح السؤال خلفية عما حدث.

وروى ما حدث:

“لقد وقعنا في فخ النمر، فيما يتعلق بنتائج الوصفات الغنية.

لدينا مئات الآلاف من الوصفات التي تمت فهرستها وهناك حركة مرور كبيرة تأتي من خلال معرض الوصفات.

وبعد ذلك… توقف لفترة من الزمن.

وتم فحص جميع البيانات التعريفية وكانت وحدة تحكم بحث Google تقول…هذا كله محتوى وصفات غني، وكله جيد، ويمكن عرضه.

لاحظنا أخيرًا أنه في المعاينة، عندما تقوم بمعاينة النتيجة، كانت الصورة مفقودة.

ويبدو أن هناك تغييرًا في Google وأنه إذا كان ملف robots.txt مطلوبًا من أجل استرداد الصور، فلن نرى أي شيء في الأدوات يشير في الواقع إلى أن أي شيء غير صالح.

ومن ثم فإن الأمر محرج بعض الشيء، فعندما تحدد شيئًا ما لتقول “هل هذه نتيجة وصفة غنية صالحة؟” وتقول نعم، إنه رائع، إنه رائع تمامًا، لدينا جميع البيانات الوصفية.

وتتحقق من جميع عناوين URL وجميع الصور صحيحة، ولكن يتبين أنه وراء الكواليس، كان هناك مطلب جديد بأن يكون لديك ملف robots.txt.

سأل جون مولر:

“كيف تعني أنه يجب أن يكون لديك ملف robots.txt؟”

فأجاب السائل :

“ما وجدناه هو أنه إذا طلبت ملف robots.txt من CDN الخاص بنا، فقد أعطاك ما يقرب من 500.

عندما نضع ملف robots.txt هناك، تبدأ المعاينات في الظهور بشكل صحيح على الفور.

وهذا يتضمن الزحف ووضعه على موقع ثابت، على ما أعتقد.

لذلك وجدنا من الناحية التشغيلية أن إضافة ملف robots.txt قام بالمهمة.

أومأ جون مولر برأسه وقال:

“نعم حسنا.

لذا، من وجهة نظرنا، لا يلزم وجود ملف robots.txt. ولكن يجب أن يكون لها رمز نتيجة مناسب.

لذا، إذا لم يكن لديك تشغيل، فيجب أن يُرجع 404.

إذا كان لديك واحدة، فمن الواضح أنه يمكننا قراءتها.

ولكن إذا قمت بإرجاع خطأ في الخادم لملف robots.txt، فسوف تفترض أنظمتنا أنه ربما تكون هناك مشكلة في الخادم ولن نتمكن من الزحف.

وهذا نوع من الأشياء التي كانت على هذا النحو منذ البداية.

لكن هذه الأنواع من المشكلات، خاصةً عندما تكون متصلاً بشبكة CDN وتكون على اسم مضيف منفصل، يكون من الصعب اكتشافها في بعض الأحيان.

وأقوم بتصوير اختبار النتائج الغنية، على الأقل بقدر ما أعرف، فهو يركز على المحتوى الموجود على صفحة HTML.

لذا فإن علامة JSON-LD الموجودة لديك هناك، ربما لا تتحقق لمعرفة ما إذا كانت الصور قابلة للجلب بالفعل.

وبعد ذلك، إذا لم يكن من الممكن جلبها، فبالطبع، لا يمكننا استخدامها في الرف الدائري أيضًا.

لذلك قد يكون هذا شيئًا نحتاج إلى معرفة كيفية تسليط الضوء عليه بشكل أفضل.

يمكن أن تتسبب الاستجابة للخطأ 500 لـ CDN Robots.txt في حدوث مشكلات

هذا هو واحد من تلك التي تظهر إيقاف مشكلات تحسين محركات البحث (SEO) التي يصعب تشخيصها ولكنها يمكن أن تسبب الكثير من المشكلات السلبية كما لاحظ الشخص الذي يطرح السؤال.

عادةً ما يؤدي الزحف إلى ملف robots.txt غير الموجود إلى رمز استجابة الخادم 404، مما يعني أن ملف robots.txt غير موجود.

لذا، إذا كان طلب ملف robots.txt ينشئ رمز استجابة 500، فهذا مؤشر على وجود خطأ في تكوين شيء ما على الخادم أو نظام إدارة المحتوى.

الحل على المدى القصير هو تحميل ملف robots.txt.

ولكن قد يكون من الجيد الغوص في نظام إدارة المحتوى (CMS) أو الخادم للتحقق من المشكلة الأساسية.

500 رمز الاستجابة لجلب ملف Robots.txt

قد تكون العواقب السلبية لمعاينة النتائج الغنية للوصفات بسبب شبكة CDN التي تُرجع استجابة خطأ 500 مشكلة نادرة.

يحدث رمز استجابة خطأ الخادم 500 أحيانًا عندما يكون هناك شيء غير متوقع أو مفقود في الكود ويستجيب الخادم عن طريق إنهاء معالجة الكود ورمي رمز الاستجابة 500.

على سبيل المثال، إذا قمت بتحرير ملف PHP ونسيت الإشارة إلى نهاية قسم من التعليمات البرمجية، فقد يتسبب ذلك في توقف الخادم عن معالجة التعليمات البرمجية وطرح استجابة 500.

مهما كان سبب الاستجابة للخطأ عندما حاول Google جلب ملف robots.txt، فهذه مشكلة جيدة يجب وضعها في الاعتبار بالنسبة لهذا الموقف النادر عندما يحدث لك ذلك.

الاقتباس

خطأ CDN للصور والنتائج الغنية بالوصفات

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