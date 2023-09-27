Rewrite this title: يمكن أن تؤثر البلدان ذات الإنترنت البطيء على نتائج مؤشرات الويب الأساسية

ستساعدك المقالة التالية: يمكن أن تؤثر البلدان ذات الإنترنت البطيء على نتائج مؤشرات الويب الأساسية

في جلسة Hangout خلال ساعات العمل في Google، أجاب جون مولر من Google عما إذا كان تسجيل مؤشرات الويب الأساسية سيأخذ في الاعتبار المواقع التي يأتي مستخدموها من بلدان ذات إنترنت بطيء في الغالب.

الاختبارات المعملية والميدانية لمؤشرات الويب الحيوية الأساسية

يوفر اختبار مؤشرات الويب الأساسية باستخدام Lighthouse ما يسمى ببيانات المختبر. بيانات المختبر هي نتيجة تقديرية باستخدام بيئة محاكاة.

تعتمد البيانات الميدانية، التي يتم الإبلاغ عنها في PageSpeed ​​Insights، على بيانات واقعية. يتم جمع بيانات العالم الحقيقي من زوار الموقع الفعليين الذين اختاروا تقديم معلومات سرعة تنزيل الموقع بشكل مجهول.

بيانات المختبر = محاكاة

البيانات الميدانية = النتائج الفعلية من الأشخاص الحقيقيين الذين يزورون الموقع

أشار الشخص الذي طرح السؤال إلى أنه قام بتحديث موقعه وحقق درجة 100 في الاختبارات المعملية. ولكن عندما تم تحديث البيانات الميدانية، لاحظوا أن نتائجهم الميدانية (استنادًا إلى زوار الموقع الفعليين) كما ورد في Google Search Console قد انخفضت بالفعل وكانت أقل بكثير من النتائج المحاكاة المتوقعة من خلال Lighthouse.

وأكد السائل أنه يعرف الفرق بين البيانات المخبرية والبيانات الميدانية وأن البيانات الميدانية تحتاج إلى وقت لتحديثها.

جوهر السؤال هو، لماذا تعكس البيانات المعملية المحاكاة التغييرات التي تم إجراؤها لتحسين درجة مؤشرات الويب الحيوية الأساسية ولكن Google Search Console تظهر أن المقاييس تزداد سوءًا.

بدأ مولر رده بتذكير الشخص الذي يطرح السؤال بوجود تأخير في الإبلاغ عن البيانات الميدانية.

وأكد السائل أنه فهم ذلك وأنه تم أخذه في الاعتبار، وأنه انتظر أكثر من 28 يومًا لرؤية النتائج المحدثة وكانت النتائج أسوأ.

أجاب مولر بعد ذلك أنه من الصعب الحديث عن هذه الحالة المحددة دون النظر إلى التفاصيل، وهذه هي النقطة التي أصبحت فيها المناقشة مثيرة للاهتمام للغاية.

مولر:

“أحد الأشياء التي سأحاول القيام بها هو محاولة معرفة أي جزء من Core Web Vitals يتأثر بذلك، إذا كان مثل Largest Contentful Pain أو إذا كان CLS.

وبناءً على ذلك، حاول معرفة من أين قد يأتي.

بعد ذلك، خفض مولر التوقعات بشأن دقة بيانات المختبر.

وتابع مولر:

“أحد الأشياء التي تحدث بشكل عام مع البيانات المخبرية مقابل البيانات الميدانية هو أنه مع بيانات المختبر يكون الأمر في الأساس افتراضًا.

إنه تقريب لما تعتقد أنظمتنا أنه قد يحدث في الميدان. نظرًا لوجود الكثير من الأشياء المجهولة التي تعتمد قليلًا على المستخدمين لديك، ومن أين يأتون، ونوع الأجهزة التي يمتلكونها… وكل ذلك.

مما يعني أنه يمكنك استخدام بيانات المختبر للتحسين بشكل تدريجي ولكنك لا ترى بالضرورة ارتباطًا واضحًا بين نتائج المختبر والنتائج الميدانية. لا أعرف إذا كان هذا هو الشيء الذي قد يلعب دورًا هناك…”

استفسر سؤال المتابعة عما إذا كانت هناك اعتبارات لسرعات الإنترنت البطيئة في بلدان مختلفة. أراد أن يعرف ما إذا كانت هناك درجات مختلفة للبلدان التي لديها اتصالات الهاتف المحمول البطيئة.

وأشار بعد ذلك إلى أن هذا قد يضع موقعه في وضع غير مؤاتٍ مع البلدان التي لديها أغلبية من المستخدمين في البلدان المتقدمة التي تتمتع باتصال أسرع بالإنترنت.

خلفية هذا السؤال هي أن مقاييس Core Web Vitals يتم قياسها من المستخدمين الفعليين. إذا كان المستخدم يستخدم هاتفًا خلويًا منخفض الجودة واتصال بيانات منخفض الجودة، فستكون درجات مؤشرات الويب الحيوية الأساسية أقل من شخص من بلد آخر لديه اتصال إنترنت أسرع وهاتف محمول عالي الجودة.

رد مولر:

“لا أعرف ما هو الإعداد النهائي هناك.

إنه شيء لدينا فيه معلومات عن البلد في بيانات تقرير تجربة مستخدم Chrome. لذا، فهو شيء يمكننا من خلاله معرفة المكان الذي يأتي منه المستخدمون في المقام الأول.

لكن الفكرة العامة لا تزال تتمثل في أن المستخدمين يجب أن يكونوا قادرين على الحصول على تجربة جيدة.

وإذا رأى الجزء الأكبر من المستخدمين تجربة بطيئة، بغض النظر عن السبب، فهذا هو ما سينطبق هناك بشكل أساسي.

لذلك، على الأقل مما أعرفه، هذا نوع من وجهة النظر العامة هناك.

يبدو الأمر كما لو أن 90% من المستخدمين لديك يأتون من مواقع بطيئة وأن 90% من المستخدمين لديك يتمتعون بهذه “التجربة دون المستوى الأمثل” مع موقعك، فهذا هو ما سيتم أخذه بعين الاعتبار.”

منع البلدان البطيئة للحصول على نتائج أفضل لمؤشرات الويب الحيوية؟

لقد ترسخت فكرة أن حظر بعض البلدان قد يساعد في تحقيق نتائج مؤشرات أداء الويب الأساسية. سأل أحدهم مارتن سبليت عن شهر يناير 2021.

هذه هي الطريقة التي رد بها مارتن بشأن حظر البلدان من أجل مؤشرات الويب الأساسية:

لا، هذا تفكير يركز على مؤشرات الويب الأساسية وهذا أمر محفوف بالمخاطر حقًا.

ج، لأن الأشخاص من هذه البلدان، إذا أرادوا الوصول إلى موقع الويب الخاص بك، فسيفعلون ذلك من خلال وكيل أو ما يسمى “VPN” والذي يكون في الغالب وكيلًا في معظم الحالات.

ومن ثم تصبح السرعة أبطأ، لذلك لا يساعد.

المستخدمون من البلدان البطيئة والعناصر الحيوية للويب الأساسية

وكما فهم جون مولر، فقد قال إنه لن تكون هناك أي مخصصات للمواقع التي يأتي مستخدموها من بلدان يكون فيها الاتصال بالإنترنت أبطأ.

المعنى الضمني للسؤال وسببه هو أن هذا يبدو أنه يضع موقع الويب في وضع غير مؤاتٍ مقارنة بمواقع الويب التي تضم مستخدمين في الغالب من البلدان التي تتمتع بالإنترنت السريع.

ولكن بطريقة ما يحتاج هذا النوع من الافتراض إلى تفكير أعمق.

الشركات التي لديها معظم مستخدمي الإنترنت السريع لا تتنافس بالضرورة مع مواقع الويب التي تقع قاعدة مستخدميها في الغالب في بلدان الإنترنت الأبطأ، نظرًا لأن قاعدة مستخدميها من البلدان السريعة.

إن توسيع قاعدة المستخدمين إلى البلدان التي تتمتع بالإنترنت السريع هو مسألة نطاقات رمز البلد (.uk، .in، .jp، وما إلى ذلك)، واللغة وعوامل أخرى مثل التلميحات العلنية حول الاستهداف الدولي (و”إلغاء الاستهداف”) في وحدة تحكم بحث جوجل.

يعد تأثير تصنيف Core Web Vitals أمرًا صغيرًا جدًا ولن يكون له تأثير كبير مثل هذه الإشارات الأخرى الأكثر أهمية التي تساعد Google على فهم الأهمية الجغرافية واللغوية لموقع الويب.

الاقتباس

شاهد مولر وهو يجيب على السؤال بعد مرور دقيقتين تقريبًا في الفيديو: