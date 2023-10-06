Rewrite this title: يمكن لـ LinkedIn التدريس Facebook بعض الأشياء عن كوننا شركة وسائط اجتماعية يتم تداول أسهمها بشكل عام

ستساعدك المقالة التالية: يمكن لـ LinkedIn التدريس Facebook بعض الأشياء عن كوننا شركة وسائط اجتماعية يتم تداول أسهمها بشكل عام

شكرا ل Facebookبعد تعثر أسعار أسهمها منذ الاكتتاب العام الأولي، يتساءل الكثيرون في عالم الأعمال عما إذا كانت شركات التواصل الاجتماعي ترغب في ذلك Twitter و Pinterest سوف تصبح نماذج أعمال تستحق الاستثمار فيها. ويبدو أن تحقيق الدخل من النشاط الاجتماعي هو الكأس المقدسة الحالية للأعمال. بعد نشر أرباح الربع الأخير، أثبتت LinkedIn أنها تمتلك الكأس.

هذا هو جوهر بيان أرباح LinkedIn للربع الرابع وفقًا لـ نيويورك تايمز:

تضاعف سعر سهم LinkedIn ثلاث مرات من سعر الاكتتاب العام البالغ 45 دولارًا. وبعد أن أعلنت LinkedIn عن نتائج الربع الرابع، ارتفعت أسهمها بمقدار 11.36 دولارًا، أو 9.15 بالمائة، إلى 135.45 دولارًا في تعاملات ما بعد ساعات العمل.

إلى جانب زيادة الأرباح بنسبة 66 بالمائة عن العام السابق، تم تسليط الضوء على الربع الأخير من خلال تدفق 15 مليون حساب لدفع إجمالي عضوية LinkedIn إلى ما يزيد عن 200 مليون. كما شاهد زوار موقع LinkedIn على الويب صفحات أكثر بنسبة 67 بالمائة مقارنة بالعام السابق، وهو مؤشر على أن جهود الشركة لإضافة المزيد من أخبار الأعمال والنصائح المهنية من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال الأعمال تؤتي ثمارها.

كسبت LinkedIn 11.5 مليون دولار، أو 10 سنتات للسهم، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. وذلك بالمقارنة مع 6.9 مليون دولار، أو 6 سنتات للسهم، قبل عام.

لقد ألهم نجاح موقع التواصل التجاري الكثير من المناقشات حول ما سيحدث بعد ذلك في الصناعة. أثار جيم كريمر، مقدم برنامج Mad Money على قناة CNBC، ضجة كبيرة في عالم المدونات من خلال اقتراح ذلك Facebook ينبغي شراء LinkedIn.

سيكون هذا بالتأكيد نموذجيًا لما Facebook فعلت في الماضي، شراء الشركات التي من شأنها أن تضيف إلى Facebookتجمع المواهب. ولكن بدلاً من مجرد البحث عن موقع LinkedIn، لماذا لا نتعلم دروس النجاح ونطبقها؟ لدى LinkedIn نموذج إعلاني يدر إيرادات كبيرة للشركة. لقد قاموا أيضًا بإنشاء نظام حساب مميز مدفوع لمستخدمي الأعمال والذي شهد نموًا ثابتًا وموثوقًا في الاستخدام. إنهم يشقون طريقهم على الجبهة الدولية، كما هو الحال في الصين، حيث Facebook لا يبدو أنه يحصل على أكثر من مجرد إمساك إصبع القدم. أخيرًا، أنشأت LinkedIn أدوات لقطاع متخصص، ويحبها القائمون على التوظيف بسبب ذلك.

ماذا تعتقد؟ يجب Facebook هل تشتري أو ببساطة تأخذ بضع صفحات من دليل LinkedIn لتحقيق النجاح في الإيرادات؟