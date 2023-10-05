Rewrite this title: يمكن لمستخدمي Android الآن إدارة قائمة أماكن Google الخاصة بهم أثناء التنقل باستخدام التطبيق الجديد

ستساعدك المقالة التالية: يمكن لمستخدمي Android الآن إدارة قائمة أماكن Google الخاصة بهم أثناء التنقل باستخدام التطبيق الجديد

أصبح لدى المسوقين الآن أداة جديدة لإدارة قوائمهم في Google Places for Business أثناء التنقل باستخدام تطبيق Android الجديد من Google.

سيتيح التطبيق الجديد للمستخدمين تحديث معلومات العمل مثل ساعات العمل وتفاصيل الاتصال والوصف. ما سيحبه مُحسنو محركات البحث ومسوقو البحث في هذا التطبيق هو القدرة على إضافة منشورات وصور إلى صفحات Google+ المحلية، والرد على التعليقات وإجراءات 1+ وكل شيء آخر تقريبًا يأتي مع الحفاظ على صفحة Google+ المحلية.

سيتم تحديث أي شيء يتم إجراؤه داخل التطبيق عبر جميع خدمات Google بما في ذلك نتائج البحث وخرائط Google وGoogle+ Local. والأفضل من ذلك كله أنك ستتمكن من تتبع كيفية تأثير هذه التغييرات على التفاعل نظرًا لأن التطبيق يحتوي أيضًا على بيانات تحليلية أساسية مدمجة فيه.

بالرغم من ذلك، لا يحتوي على جميع وظائف إصدار سطح المكتب. في الوقت الحالي، لا يسمح لك التطبيق بالرد على تعليقات العملاء أو إنشاء قوائم جديدة. كما أنه متاح فقط في الولايات المتحدة وحصريًا لنظام التشغيل Android، لذلك قد يؤدي ذلك إلى استبعاد الكثير من الأشخاص من القدرة على استخدامه.

ربما تعتقد أن هذا يبدو مشابهًا جدًا لاستخدام هوية الصفحة في تطبيق Google+، ولكن تطبيق Google Places for Business الجديد يحتوي على وظائف أكثر قليلاً مثل القدرة على تحديث معلومات النشاط التجاري. إذا احتفظت بقائمة نشطة لأماكن Google كجزء من استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك، فلا شك أن هذا التطبيق سيكون مفيدًا للغاية.

باعتباري أحد مستخدمي Android، سأقوم بالتأكيد بتنزيله واستخدامه لإدارة قوائم أماكن Google الخاصة بعملائي. بالنسبة لمستخدمي iOS، للأسف لا يوجد إطار زمني لإصدار هذا التطبيق على النظام الأساسي الخاص بك.