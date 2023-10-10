Rewrite this title: يمكن لمستخدمي Internet Explorer الآن تنزيل الإصدار الثابت من Google Chrome Frame

ستساعدك المقالة التالية: يمكن لمستخدمي Internet Explorer الآن تنزيل الإصدار الثابت من Google Chrome Frame

في سبتمبر من العام الماضي، ظهر Google Chrome Frame في شكل الإصدار المبكر كمعاينة للمطور. في يونيو الماضي كان ذلك في ذلك الوقت صدر في بيتا، الكثير من الإثارة لمستخدمي Internet Explorer. أمس أ نسخة مستقرة أصبح المكون الإضافي مفتوح المصدر متاحًا للتنزيل. إذا لم تكن على دراية بإطار Google Chrome، فهو مكون إضافي تم تصميمه للسماح باستخدام أحدث تقنيات الويب المفتوحة، مثل HTML5، في Internet Explorer. مع GCF، لا يلزم وجود أي ترميز إضافي ويمكن استخدام تطبيقات الويب بسرعات أكبر.

عندما دخل Google Chrome Frame إلى الإصدار التجريبي خلال الصيف، أعلنت Google أنها أصلحت “أكثر من 200 خطأ لجعل التكامل مع Internet Explorer سلسًا مع تحسين الأمان والاستقرار والأداء”. والآن بعد أن تم طرحه كإصدار مستقر، أصبح يعمل بشكل أسرع ثلاث مرات Windows 7 وفيستا. اعتبارًا من الآن، يلزم الحصول على حقوق المسؤول لتثبيت المكون الإضافي، لكن Google تقول إنها تعمل على إيجاد طريقة للتغلب على ذلك. ويعملون أيضًا على إضافة دعم Gmail وتقويم Google إلى الإطار في وقت ما في “المستقبل القريب”.

كما هو الحال مع دورة الإصدار السريع لـ Google Chrome، سيتم وضع GCF في نفس الجدول الزمني لإصدار إصدار جديد كل ستة أسابيع تقريبًا. إذا كنت أحد مستخدمي إطار Google Chrome بالفعل، فسيتم تحديثك تلقائيًا خلال الأيام القليلة القادمة.