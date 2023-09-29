Rewrite this title: يناقش جون مولر من Google التغييرات الأخيرة في البحث

ستساعدك المقالة التالية: يناقش جون مولر من Google التغييرات الأخيرة في البحث

في جلسة Hangout لمشرفي المواقع، سُئل جون مولر من Google عما إذا كان هناك تحديث حدث مؤخرًا. استغرق مولر الوقت الكافي لشرح معنى مناقشة التغييرات في البحث وأفضل ردود الفعل عليها.

هذا هو السؤال من أحد الناشرين في أستراليا:

“هل تؤكد ما إذا كانت Google تجري أي تغييرات على نتائج البحث؟

لأنني أرى خسارة في التصنيف وتقلبات كبيرة في التصنيف الحالي لموقع الويب الخاص بي الموجود في أستراليا.

لم يؤكد جون مولر تحديث الخوارزمية الأساسية

ومن الجدير بالملاحظة أن مولر لم يؤكد تحديث الخوارزمية الأساسية. هذه هي التحديثات التي تجعلك تصل إلى مضاد للحموضة.

ولاحظ أن جوجل تقوم باستمرار بإجراء تغييرات تدريجية على الخوارزمية.

ما أكده مولر هو التحديثات اليومية التي تحدث طوال الوقت.

تعني كلمة “Quotidian” شيئًا يحدث يوميًا، وفي كثير من الأحيان يُنظر إليه في معظم الأوقات على أنه أمر عادي لأنه لا يلاحظه أحد بشكل عام.

وهذا ما قاله مولر:

“نحن نجري تغييرات طوال الوقت. لذلك من وجهة النظر هذه، يمكنني أن أؤكد إلى حد كبير أننا أجرينا تغييرات في نتائج البحث.

من المهم الإشارة إلى أن Google تجري آلاف التغييرات على خوارزميتها كل عام. وهذا موثق جيدًا منذ سنوات عديدة.

هذه هي التحديثات اليومية.

على سبيل المثال، في عام 2018، نشرت جوجل الإحصائيات التالية حول التحديثات اليومية في البحث:

3,620 عملية إطلاق للخوارزميات المباشرة

17,523 تجربة مرورية حية

هذا أكثر من 20000 اختبار. عند القسمة على عدد أيام السنة، فإن عدد التغييرات المباشرة واختبارات البحث المباشرة يساوي حوالي 58 تغيير بحث يوميًا.

إذا أردنا فقط التحدث عن عمليات الإطلاق المباشرة، فهذا يعادل تقريبًا عشرة تغييرات يوميًا للبحث، كل يوم من كل عام.

وهذا ما يعنيه مولر عندما يقول إنه يستطيع أن يؤكد حدوث تغيير. وهذا ما يعنيه تعليقه عندما قال: “”

والشيء الآخر الذي يجب ملاحظته هو أنه لم يؤكد تحديث الخوارزمية الأساسية.

تحديث الخوارزمية الأساسية هو تحديث واسع النطاق يغير بشكل عميق العديد من جوانب البحث. هذه هي ما تعتبر عادة تحديثات حقيقية.

ومن المهم أن مولر قال إن أي تغييرات يتم ملاحظتها ترجع إلى التغيرات اليومية.

ثم طرح مولر سؤالاً بلاغيًا حول سبب الشعور ببعض التغييرات في البحث وعدم ملاحظة البعض الآخر.

وهذا ما تابعته:

“لا أعتقد أن هذا مفيد حقًا، بهذا المعنى، لأنه… إذا كنت تقوم بإجراء تغييرات طوال الوقت، فلماذا أرى التغييرات الآن؟

لكن هذا شيء أود أن أوصي به بشكل عام… من الواضح أن التعرف على هذه الأنواع من المواقف يعد خطوة أولى جيدة.

ولكن أيضًا ترك الأمر يستقر، ورؤية ما يحدث في النهاية، والاتصال بمشرفي المواقع الآخرين… لمعرفة نوع التغييرات التي ربما يرونها أيضًا.”

لذا فهو هنا يقر بأن الناشرين قد يرون بعض التغييرات. ولكن لننتظر لنرى ما إذا كانت الأمور ستعود أو كما قال “”

ثم يواصل مولر التوصية بالتركيز على نطاق أوسع من تحسينات الموقع.

أعتقد أن ما قد يهدف إليه هو، على سبيل المثال، أنه إذا ركزت بشكل مكثف على المحتوى، فقد يكون من المفيد تخصيص بعض الوقت للترويج.

وإذا ركزت بشكل مكثف على سرعة الموقع أو الروابط، فربما ينبغي عليك التركيز أكثر على المحتوى.

إن إنشاء موقع ويب سليم ومقاوم لتغييرات الخوارزمية يعني التركيز على مجموعة واسعة من الصفات التي تجعل الموقع شائعًا لدى المستخدمين.

وهذا ما قاله جون مولر:

“ثم فكر فيما يمكنك فعله لتحسين مواقعك بشكل عام، بحيث تكون أكثر استقرارًا قليلاً ولا تعتمد على هذا العامل المحدد الذي تعمل عليه.

ومن ناحية أخرى، ربما تنظر إلى نتائج البحث التي رأيت فيها التغييرات وتفكر في كيفية دمج كل ذلك معًا.

لذا، في هذا الصدد، ليس لدي… حقًا إجابة واحدة مثل، حسنًا، أنت ترى تغييرات في البحث، لذا يجب عليك إيقاف مكبح اليد على موقع الويب الخاص بك وسيظل كل شيء ثابتًا.

هذا لا يحدث.

هذه التغييرات في البحث هي أشياء نقوم بها لمحاولة تحسين نتائج البحث.

في بعض الأحيان نخطئ في الأمر ولكن في كثير من الأحيان أعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح ومن المفيد إيجاد طرق يمكنك من خلالها تحسين موقع الويب الخاص بك ومواكبة كيفية تحسين الويب بشكل عام.

متعلق ب: ما هو تحديث خوارزمية Google Broad Core؟

الوجبات الجاهزة

من الجيد اعتبار هذه التغييرات في الخوارزميات غير الأساسية بمثابة تغييرات تدريجية قد تشير إلى وجود ضعف في جزء ما من ممارسات النشر لديك.

ومن ناحية أخرى، قد يكون ذلك نقطة ضعف في المواقع التي ترتبط بك وبالتالي قد تكون مشكلة غير مباشرة بموقعك، مما يعني أن كل ما تفعله للترويج للموقع قد يحتاج إلى تحسينات.

قد يكون من المفيد أيضًا عدم الذعر لأنه في بعض الأحيان يتم التراجع عن التغييرات.

أخيرًا، الفكرة الرئيسية هي أن هذه الأنواع من التغييرات الملحوظة وغير الملحوظة تحدث كل يوم ولا تعني حدوث تحديث رئيسي للخوارزمية الأساسية.

شاهد إجابة مولر حول التغييرات الأخيرة في البحث:

اقتباسات

كم عدد التحديثات والتغييرات للبحث في عام 2018