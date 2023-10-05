Rewrite this title: يناقش ديفيد كاريل من Bizo إعادة استهداف B2B

ستساعدك المقالة التالية: يناقش ديفيد كاريل من Bizo إعادة استهداف B2B

في أحدث إصدار من سلسلة مقاطع الفيديو الخاصة بمجلة Search Engine Journal، يتحدث موراي نيولاندز من SEJ مع ديفيد كاريل من Bizo حول أهمية إعادة استهداف الأعمال التجارية وكيف يمكن لـ Bizo المساعدة.

عندما سألنا ديف عن سبب أهمية إعادة الاستهداف من وجهة نظر شركة إلى شركة، أخبرنا أن “إعادة الاستهداف هي تكتيك مهم لأي مسوق… وأعتقد أن إعادة الاستهداف بدأت أخيرًا في الوصول إلى الاتجاه السائد بالنسبة لمسوقي B2B، وقد أصبح الأمر كذلك ، إنها في الأساس طريقة لإعادة توجيه حركة مرور موقع الويب، في عالم إعادة استهداف موقع الويب، للحصول على تلك الفرصة الثانية لوضع رسالتك أو إعلانك المعروض أو عرضك أمام شخص أنفقت بالفعل الكثير من المال عبر قنوات أخرى عليه الوصول إلى موقع الويب الخاص بك.

لقد سألنا ديف أيضًا Facebookدوره في إعادة الاستهداف، خاصة في الجانب التجاري بين الشركات، وهو ما أخبرنا به Facebook أصبحت “قناة B2B مقنعة للغاية” بسبب جمهورها الهائل وقدرتها على تحديد المستخدمين لإعادة الاستهداف. وأوضح كاريل: “تقليدياً Facebook لديه جمهور كبير، ومخزون ضخم من العرض…في الصيف عندما Facebook، الصيف الماضي، افتتح في البداية Facebook التبادل، ما فعله ذلك هو أنه أتاح الفرصة للمسوقين لاستهداف بيانات الطرف الثالث Facebook. لذلك، شركة مثل Bizo، التي لديها هذه البيانات الفريدة لجمهور الأعمال، يمكننا الآن مساعدة العلامات التجارية لعملائنا الذين يتطلعون إلى الوصول، على سبيل المثال صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات والشركات الصغيرة والمتوسطة، يمكننا الآن استهداف جماهير محددة للغاية، على سبيل المثال قرار تكنولوجيا المعلومات هذا -جمهور صانع، عندما يكونون في وضع التشغيل Facebook”.

لمعرفة المزيد حول إعادة استهداف B2B، Facebook إعادة الاستهداف، وكيف تستطيع Bizo المساعدة في زيادة معدلات التحويل لعملائها، تأكد من مشاهدة المقابلة مع ديف بالكامل.