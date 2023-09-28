Rewrite this title: يناقش مولر من Google مزايا وتوقعات تحسين محركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: يناقش مولر من Google مزايا وتوقعات تحسين محركات البحث

عرض جون مولر من Google أفكاره حول مستقبل تحسين محركات البحث (SEO). وركز على الفرص المتاحة للشركات الصغيرة وقدم توقعات بشأن ما سيكون كبيرًا بالنسبة إلى تحسين محركات البحث في المستقبل القريب.

أصبح تصنيف البحث أكثر صعوبة – استخدم مزاياك

أعرب جون مولر عن رأيه بأن تحسين محركات البحث (SEO) سيستمر في المنافسة. قال هذا لأن الشركات الكبرى أصبحت أفضل في تحسين محركات البحث.

ونصح بأن الشركات الأصغر والأقدم عبر الإنترنت التي تواجه مشكلة متزايدة في التنافس مع الشركات الأكبر قد ترغب في النظر في مجالات أقل تنافسية، على الرغم من أنه قال أيضًا إن الشركات الأصغر حجمًا تتمتع بميزة كونها ذكية.

أوصى مولر بالتركيز على المزايا الفريدة.

على الرغم من أنه لم يذكر أي تفاصيل، إلا أن الميزة القوية للشركات الصغيرة هي القدرة على التركيز بشكل أسرع للاستفادة من الفرص دون المرور عبر طبقات الاجتماعات والإدارة التي قد يتعين على مؤسسة أكبر المرور بها قبل اتخاذ القرار.

أتذكر أنني عملت في شركة متوسطة الحجم تعمل في مجال التعاملات بين الشركات (B2B)، واكتشفت فرصة جديدة تمامًا للدفع لكل نقرة (PPC) في موقع يضم الآلاف من زوار الموقع المؤهلين.

كان الحصول على القبول أمرًا بسيطًا مثل الذهاب إلى الرئيس التنفيذي لإخباره بفرصة الحصول على الموافقة والميزانية.

لقد حققنا الكثير من المبيعات على مدار الأسابيع التالية قبل أن يكتشف منافسونا الفرصة. لقد كان ذلك ممتعًا جدًا ومفيدًا للغاية، على المستويين الشخصي والمالي.

إن كونك ذكيًا هو ميزة كبيرة، فلا تقلل من شأنها. لقد أصبحت العديد من شركات B2B الصغيرة والمتوسطة الحجم التي عملت معها في الماضي شركات بمليارات الدولارات من النمو السريع وعمليات الاستحواذ.

قال مولر:

“إذا كنت فريقًا أصغر، أو شركة أصغر، فهناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها والتي لا تستطيع الشركات الكبرى القيام بها.

يمكنك القيام بالأشياء بسرعة كبيرة، ويمكنك تنفيذ بعض التقنيات الجديدة بسرعة كبيرة، ويمكنك أن تكون رائعًا بطرق يصعب عليهم مضاهاتها حقًا.

اختبارات

أوصى جون مولر باختبار UX (تجربة المستخدم) وتحسين محركات البحث لتحسين الموقع. وحذر من إجراء الاختبار باستخدام “مواقع اختبار مزيفة” وأوصى باستخدام صفحات ويب حقيقية.

وقال إن الاختبار باستخدام “مواقع اختبار وهمية” هو خطأ يرى الناس يفعلونه. لم يوضح ما يعنيه بـ “المواقع المزيفة” ولكن من المفترض أنه يشير إلى اختبارات تحسين محركات البحث (SEO) حيث يتم إنشاء موقع اختبار مزيف من أجل اختبار نظرية تحسين محركات البحث (SEO).

وأوصى بالمواقع الحقيقية التي تحتوي على كلمات رئيسية حقيقية للاختبار.

كما أوصى عند إجراء اختبارات تحسين محركات البحث (SEO) بالمتابعة بأكثر من اختبار للتأكد من أن النتائج قابلة للتكرار.

كما حذر من الوقوع في فخ الأنماط والارتباطات الزائفة.

لاحظ مولر أنه “.”

لا يحتاج مُحسنو محركات البحث الجيدون إلى معرفة الكود

قال مولر بعد ذلك أنه ليس من الضروري معرفة كيفية البرمجة لتكون مُحسن محركات البحث جيدًا.

بالاستماع إلى السياق، من الواضح أن مولر كان يشير إلى تشفير الكمبيوتر والخوارزمية بدلاً من ترميز HTML.

وهنا ما قاله مولر:

“ليس عليك القيام بالبرمجة لتكون مُحسّن محركات البحث (SEO) جيدًا. الكثير من مُحسنات محركات البحث الجيدة والرائعة حقًا لا تقوم بالبرمجة.

ولكنه شيء يمنحك المزيد من المعلومات الأساسية حول كيفية عمل البرنامج. على سبيل المثال، عندما تنظر إلى التعلم الآلي وتتساءل عما ستفعله Google بعد ذلك؟

إذا فهمت قليلاً ما يمكن أن يفعله التعلم الآلي وما كان الناس يعملون عليه، فيمكنك معرفة أنواع الأشياء الممكنة وأنواع الأشياء التي تعتبر أقرب إلى الخيال العلمي.

هذه كلها نقاط جيدة. اقترح البعض أن الأشخاص الذين يتحدثون عن الخوارزميات هم حراس بوابة مُغلقي التفكير لتحسين محركات البحث، وأن الأشخاص يجب أن يكونوا أحرارًا في التكهن بما تفعله Google.

لكن أولئك الذين يقرأون براءات الاختراع والأوراق البحثية أكثر توافقاً مع ما قاله مولر. إن فهم ما هو ممكن وما يتم البحث عنه يساعد مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) على أن يكون قادرًا على التمييز بين التكهنات الخيالية (الخيال العلمي) والشيء الممكن تمامًا وضمن مجالات الاحتمال.

في النهاية، شجع جون مولر كبار المسئولين الاقتصاديين على التحقيق في البرمجة.

التنبؤات

مسابقة

المنافسة لن تصبح أسهل ولكن هناك العديد من الخيارات

المنافسة لن تصبح أسهل ولكن هناك العديد من الخيارات خيارات

الاكتشاف، والتجارة الإلكترونية بسبب كوفيد-19، ومقاطع الفيديو في البحث، وقصص الويب ستمنح الناشرين العديد من الفرص بما يتجاوز حركة البحث.

الاكتشاف، والتجارة الإلكترونية بسبب كوفيد-19، ومقاطع الفيديو في البحث، وقصص الويب ستمنح الناشرين العديد من الفرص بما يتجاوز حركة البحث. البيانات المنظمة

ستستمر البيانات المنظمة في توفير الفرص لمزيد من حركة المرور

ستستمر البيانات المنظمة في توفير الفرص لمزيد من حركة المرور جافا سكريبت

سوف تتحسن محركات البحث باستخدام JavaScript

سوف تتحسن محركات البحث باستخدام JavaScript أهمية مقاييس السرعة

ستصبح السرعة أكثر إثارة كشيء يجب التركيز عليه ويستحق استثمار الوقت في هذا المقياس.

ستصبح السرعة أكثر إثارة كشيء يجب التركيز عليه ويستحق استثمار الوقت في هذا المقياس. AMP لن يختفي

وأكد مولر التزام جوجل تجاه AMP

وأكد مولر التزام جوجل تجاه AMP ستستمر الأحداث على الإنترنت

قال مولر إنه سيكون من الجيد عزل المجتمع بأكمله وعقد مؤتمر شخصي، وأنه فاته مقابلة الناس شخصيًا.

الوجبات الجاهزة

واعترف مولر بأن العلامات التجارية الكبرى أصبحت أكثر ذكاءً في مجال تحسين محركات البحث (SEO) وهذا يمثل تحديات جديدة للناشرين الصغار. لكنه قال أيضًا إن المواقع الأصغر إلى المتوسطة تتمتع بمزايا متأصلة يمكن فتحها وتحويلها إلى استراتيجيات رابحة.

وبالطبع، ستظل التجارة الإلكترونية عاملاً مهمًا في زيادة المبيعات للشركات الصغيرة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى البيانات المنظمة والاكتشافات والفيديو وقصص الويب باعتبارها نقاطًا مضيئة للناشرين الصغار الذين يرغبون في الحصول على المزيد من الزيارات.

الاقتباس

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