Rewrite this title: ينتشر صوت Google إلى Apple الأجهزة

ستساعدك المقالة التالية: ينتشر صوت Google إلى Apple الأجهزة

Google Voice، الخدمة التي تتيح للمستخدمين إعداد خط اتصال محلي وبعيد المدى مجانًا لاستخدامه في أي مكان يمكنك الوصول إليه عبر الويب، موجودة في سوق Android منذ فترة طويلة الآن. ومع ذلك، فإن انتشارها إلى iPhone حديث (منتصف نوفمبر) وكان يفتقر في البداية إلى بعض الميزات المهمة – بما في ذلك دعم iPod Touch أو iPad الشهير.

وقد تم حل ذلك الآن، وفقا ل مدونة جوجل الصوتية، التي أعلنت عن إصدار نسخة جديدة من Voice for the Apple المتجر.

سارعت جوجل في إعلانها إلى توضيح أن التطبيق لن يسمح للمستخدمين بتحويل أجهزة iPod أو iPad الخاصة بهم إلى هاتف عادي. ومع ذلك، فإنه سيجعل من الممكن بدء المكالمات مع أرقام الهواتف الأخرى التي تم إنشاؤها باستخدام الحساب الصوتي. تتيح هذه الميزة، المعروفة باسم Click2Call، للمستخدمين الاتصال برقم وتوصيل المكالمة بخط الهاتف الذي يختارونه.

حاولت العديد من التطبيقات تقديم خدمات الاتصال عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) إلى Apple السوق، ولكن تم وضع سابقة مفادها أنه لا ينبغي قبول مثل هذه الوظيفة، بغض النظر عما إذا كانت تعتمد على اتصال لاسلكي أو شبكة خلوية.

تمت إضافة بعض الميزات الأخرى أيضًا Apple المستخدمين مع إصدار إصدار التطبيق الجديد. ومن الجدير بالذكر أنه تمت إضافة ميزة “عدم الإزعاج”، وتم تبسيط الاتصال بجهات اتصال الهاتف، كما تم تبسيط الرسائل النصية. التطبيق متاح للولايات المتحدة Apple مستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS 3.01 أو الأحدث.

وبالنظر إلى مجموعة الميزات المضمنة مباشرة في Voice، بما في ذلك القدرة على إرسال رسائل نصية إلى حسابات Voice أخرى مجانًا، فإن توسيع الأجهزة المتوافقة يعد خبرًا جيدًا للجميع. يمكن للمستخدمين على أجهزة Android وiPhone والآن iPad أو iPod الاستفادة من جميع خدمات الصوت إلى الصوت المتاحة.