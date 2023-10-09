Rewrite this title: ينتشر Google Hotpot على نطاق عالمي

ستساعدك المقالة التالية: ينتشر Google Hotpot على نطاق عالمي

عندما يتعلق الأمر بعالم التقنيات الحديثة، تتمتع Google بفهم مزدهر لكل الأقسام الرئيسية تقريبًا. ومع ذلك، هناك “مجالان للتحسين”: المحلي، حيث فشل عرض Groupon الذي قدمته Google والافتقار إلى الميزات مما جعلها منافسًا ضعيفًا، والاجتماعي، حيث أدى انهيار Google Buzz إلى وضع الشركة في أسوأ الطرق الممكنة. ومع ذلك، هناك ميزة واحدة في Google تفعل الكثير لتأسيس موطئ قدم أكبر في هذين المجالين. هذه الخدمة هي Hotpot، وأحدث إضافة قامت بها Google إلى هذه الخدمة الغنية بالمعلومات هي انتشار Hotpot إلى 38 لغة ومحرك بحث حول العالم.

بالنسبة لأولئك منكم الذين ليسوا على دراية بـ Hotpot، فإن الخدمة عبارة عن تطور لأماكن Google. فهو يضيف ميزات غنية بالصور وأنظمة تصنيف متقدمة إلى جانب البحث المحلي في Google. تم إصدار عدد قليل من منتجات Google، إن وجدت، بمثل هذه الكثافة؛ أقامت Google سلسلة من أحداث الإصدار الرئيسية في بورتلاند بولاية أوريغون، وتابعت ذلك من خلال العروض الترويجية عبر جميع القنوات الأخرى المتاحة. تمت إضافة العديد من الميزات الاجتماعية، بما في ذلك مكون “الأصدقاء” واقتراحات الأعمال للأصدقاء الذين تم تقييمهم بدرجة عالية، منذ الإصدار. علاوة على ذلك، أصبحت هواتف Android التي تحتوي على خرائط Google تحتوي الآن تلقائيًا على أداة Hotpot التي تسمح بسهولة تحديد موقع الأعمال المحلية وتقييمها.

جوجل الأخيرة إعلان يُظهر انتشار الخدمة إلى أبعد من ذي قبل. أولاً، ستحتوي الآن صفحة نتائج محرك البحث على الأنشطة التجارية المقترحة (تلك التي تم تقييمها بدرجة عالية من قبل أصدقاء Hotpot) لأي عمليات بحث محلية. ثانيًا، يتم نشر اقتراحات SERP وHotpot نفسها على نطاق عالمي من خلال الترجمة إلى 38 لغة. ومع نطاق عالمي، وتركيز أعمق على الأصدقاء، وتركيز قوي على الشركة، ليس هناك شك في أن Hotpot هي إحدى الميزات الصاعدة لـ Google لعام 2011.