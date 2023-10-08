Rewrite this title: ينسحب التطبيق المفاجئ من سوق Android Market من Google ويثير جدلاً

ستساعدك المقالة التالية: ينسحب التطبيق المفاجئ من سوق Android Market من Google ويثير جدلاً

لقد أوضحت Google منذ إطلاق سوق Android أن نموذجها يعتمد على كونها سوقًا مفتوحة. يمكن للمستخدمين تقييم البرامج التي ستظهر، افتراضيًا، على أفضل وجه مع ترك التطبيقات غير الوظيفية أو غير المكتملة تحت المراقبة. كان هناك جدل حول كيفية إدارة Google للعرض، بما في ذلك المخاطر الأمنية المحتملة لعدم فحص/فحص السوق الخاص بك، ولكن أحدث مجموعة من الانتقادات تقول أن Google ليست منفتحة بما فيه الكفاية. المطورون الذين تم إسقاط تطبيقاتهم فجأة من Google Android Marketplace يتذمرون.

تأتي أكبر احتجاجات من اثنين من المطورين ذوي التصنيف العالي والتصنيف العالي في Android Market والذين قاموا بإزالة جميع تطبيقاتهم دون سابق إنذار. كانت التطبيقات المعنية عبارة عن محاكيات لوحدات تحكم الألعاب مثل PlayStation وSuper Nintendo. بالنسبة لجوجل، هذه بالتأكيد ليست مشكلة وظيفية (البرامج تعمل وتم تقييمها بشكل جيد). بل هو مصدر قلق بشأن المنطقة الرمادية القانونية التي تقدمها برامج المحاكاة.

تنص القوانين الأساسية للمحاكاة على أن برامج المحاكاة نفسها ليست غير قانونية من الناحية الفنية. يعد امتلاك ROM (كيفية ممارسة الألعاب فعليًا) أمرًا قانونيًا لامتلاكها واستخدامها فقط إذا كان لديك بالفعل حقوق لعب اللعبة (أي أنك اشتريت نسخة من هذا العنوان). لكن سلامة القوانين الغامضة كانت هشة في أحسن الأحوال، وهناك أمثلة عديدة على شركات سوني ونينتندو ومطوري ألعاب آخرين أمروا بالتوقف والكف عن برامج المحاكاة وذاكرة القراءة فقط، وتم تعليق هذه الأوامر في المحكمة.

هل أمرت محكمة جوجل بإسقاط هذه التطبيقات؟ أم أن Google تقوم بإزالة هذا البرنامج بشكل استباقي لمنع ذلك؟ إذا كان الأمر الأخير، إلى أي مدى يجب على Google، كمنصة للسوق المفتوحة، اتخاذ قرار بحظر المنتجات التي تقع في منطقة مضطربة من الناحية القانونية؟ ومهما كانت إجاباتك، فقد تمت إضافة الانتقادات الموجهة للانخفاض المفاجئ وغير المتوقع للعديد من التطبيقات الشائعة إلى مجموعة من الأسئلة الأخرى حول ما إذا كان نظام Google Android مفتوحًا كما يدعي.

[via Wired]