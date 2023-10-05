Rewrite this title: ينضم جوردان كاستيلير إلى Team Vizion باعتباره خبيرًا استراتيجيًا للتسويق الرقمي

ستساعدك المقالة التالية: ينضم جوردان كاستيلير إلى Team Vizion باعتباره خبيرًا استراتيجيًا للتسويق الرقمي

تحدثنا العام الماضي عن جوردان كاستيلر وكتابه، التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الألف إلى الياء. هل أتيحت الفرصة لأحد منكم ليأخذ كتابه ويقرأه؟ وهذا ما قاله الآخرون عن كتابه:

جوردان كاستيلير هو واحد من مجموعة صغيرة جدًا من الأشخاص الذين أتطلع إليهم حقًا للحصول على إرشادات عندما يتعلق الأمر بالتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يتمتع بخبرة تزيد عن 5 سنوات في مجال بدأ بالكاد في تعريف نفسه في مجال التسويق عبر الإنترنت اليوم. من الألف إلى الياء: التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو بلا شك الكتاب الذي يجب قراءته عندما يتعلق الأمر بالتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. – برنت تسوتوراس من BrentCsutoras.com

يتضمن كتاب جوردان إرشادات مجربة وحقيقية حول الاستماع إلى وسائل التواصل الاجتماعي والأدوات والسياسات التي ستساعد بشكل كبير الممارسين الموحدين وحتى المتوسطين على تحسين مشاركتهم مع الجمهور. ستتعلم كيفية المشاركة دون أن يتم رفضك بسبب إرسال رسائل غير مرغوب فيها، وكيفية التعامل مع قطاعك بطريقة من شأنها أن تولد علاقات قوية، مما يؤدي إلى مبيعات وتعيينات جديدة وشراكات وفوائد تقليدية أخرى للتواصل. – جاب غولدنبرغ من SEOROI.com

على الرغم من أن هذا المنشور لا يتعلق بكتابه، إلا أنني أقترح عليك بشدة أن تلتقطه من موقع Amazon محل. إنه متوفر على Kindle. واليوم تم اختياره من قبل Vizion Interactive ليكون أحدث استراتيجيي التسويق الرقمي لديهم. وهو معروف بنهجه الشامل في التسويق وقدرته القوية على التركيز. ينعم فريق Team Vision بوجود مسوق ذو موهبة غير عادية.

قال مارك جاكسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Vizion Interactive، ما يلي عن الأردن:

لا تشمل خبرة جوردان الواسعة تحسين محركات البحث التقنية فحسب، بل جميع جوانب التسويق الرقمي. وهذا يجعله مناسبًا تمامًا لفريقنا. نحن سعداء لوجوده على متن الطائرة. إن حقيقة أنه عمل داخليًا في أحد أكبر مواقع التجارة الإلكترونية في العالم وعمل بجانب الوكالة لبعض العلامات التجارية المرموقة، تجعله إضافة رائعة لفريقنا الموهوب بالفعل. إنه يفهم احتياجات المسوق على مستوى المؤسسة. نحن متحمسون جدًا لإشراكه في مساعدة عملائنا على تنمية أعمالهم.

أتمنى جوردان كاستلر الحظ في مشروعه الجديد. قدم له التهاني أيضًا عندما تسنح لك الفرصة. 🙂