Rewrite this title: يهاجم موقع Yelp وTripAdvisor Google بشأن التغيير الأخير في عمليات البحث عن المطاعم

ستساعدك المقالة التالية: يهاجم موقع Yelp وTripAdvisor Google بشأن التغيير الأخير في عمليات البحث عن المطاعم

وقد قدم موقع Yelp آخر التظلم، إذا جاز التعبير، ضد Google بسبب التغيير الأخير في نتائج البحث الذي يؤثر على مواقع تقييم المطاعم. كما أعرب موقع TripAdvisor عن استيائه زيادة Twitter بخصوص التغيير.

أعلنت جوجل في أواخر الأسبوع الماضي عن تغيير فوري في نتائج البحث الخاصة بها، الأمر الذي سيجذب المزيد من الاهتمام للمراجعات النقدية ومواقع مراجعة المطاعم عند البحث عن أماكن لتناول الطعام. يبدو هذا كما لو أنه سيفيد مواقع المراجعة مثل Yelp وTrip Advisor، لكن الشركتين تزعمان أنه تم إلغاء أولوياتهما لصالح مراجعات Google ومواقع المراجعة المملوكة لشركة Google مثل Zagat.

في يوم الجمعة، شارك الرئيس التنفيذي لشركة Yelp، جيريمي ستوبلمان، مثالاً على ذلك Twitter حيث تشغل خصائص Google صفحتين كاملتين من نتائج البحث:

محتكر Google غير راضٍ عن الجزء المرئي من الصفحة وقد طالب الآن بنسخة “الصفحة 2”. @كوفر #بواسطة العضوية pic.twitter.com/qGXmt2Z5K5

– جيريمي ستوبلمان (@ Jeremys) 5 أغسطس 2016

تحدث ستيفن كوفر، الرئيس التنفيذي لشركة Trip Advisor، أيضًا ضد Google لتفضيلها لممتلكاتها الخاصة:

إذا سمحت Google للمستخدمين بالبحث في الويب بدلاً من فرض محتواهم علينا… https://t.co/RuoaFLh3I0

– ستيفن كوفر (@ كوفر) 5 أغسطس 2016

وفي يوم الاثنين، واصل Stoppelman تقديم أمثلة على قيام Google بتصنيف نتائجها على المواقع المنافسة. في هذا المثال يقدم لقطة شاشة تظهر أنه حتى عندما يتم تضمين كلمة “yelp” في مربع البحث، فإن Google لا يزال يظهر خصائصه الخاصة في الجزء المرئي من الصفحة:

.@كوفر ملتوية @جوجل في ذلك مرة أخرى يطلب المستخدم @عواء يحصل على الصرخة المزيفة من Google! pic.twitter.com/WvZS0b1cs6

– جيريمي ستوبلمان (@ Jeremys) 8 أغسطس 2016

لقد تحدث موقع Yelp ضد Google بسبب ما يزعم أنه نتائج بحث متحيزة منذ عام 2014، بما في ذلك الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تقديم شكاوى رسمية لمكافحة الاحتكار. وكانت جوجل حازمة في إنكار هذه الادعاءات، على الرغم من أن المتحدثين باسمها يرفضون بشكل روتيني التعليق عندما يُسألون عنها.

في هذه المرحلة ربما يكون من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان التغيير الأخير الذي أجرته Google في عمليات البحث عن المطاعم سيكون له تأثير سلبي على حركة المرور المرسلة إلى مواقع المراجعة التابعة لجهات خارجية. ضع في اعتبارك أن التغيير كان ساريًا قبل أقل من 24 ساعة من حديث الرؤساء التنفيذيين Twitter. سنرى بمرور الوقت نوع التأثير الذي سيحدثه التغيير على مواقع المراجعة و/أو تجربة البحث عن المطاعم بشكل عام.