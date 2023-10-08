Rewrite this title: يهدف iFit من خرائط Google إلى جعل التدريبات أكثر متعة

ستساعدك المقالة التالية: يهدف iFit من خرائط Google إلى جعل التدريبات أكثر متعة

إذا كنت مثلي، فأنت بالتأكيد تقصد أن تمارس التمارين الرياضية بمعدل مائة مرة أكثر مما تفعله بالفعل. قد يكون أحد أسباب ذلك هو عدم قدرتك على الوصول إلى المرافق المناسبة، أو أنه ليس لديك الوقت الكافي في يومك، أو ظهور أولويات أعلى مشروعة. ومع ذلك، في كثير من الأحيان لا يبدو أن المشكلة الحقيقية هي تحفيز الشخص للبدء في جهاز المشي المثير هذا. ولجعل هذه العملية أكثر متعة، وبالتالي تسهيل الحصول على التحفيز، تعمل خرائط Google مع iFit وNordic Track لجعل التدريبات أكثر متعة.

لقد رأينا بعض المعاينات الأولية لهذه التكنولوجيا في معرض CES هذا العام وحتى قبل ذلك، ولكن يبدو أن مفهوم “خذ جهاز المشي الخاص بك إلى أي مكان في العالم” قد بدأ يؤتي ثماره أخيرًا. وإليك كيف يعمل:

يمكنك الحصول على جهاز المشي المزود بتقنية iFit، مثل خط إنتاج Elite الحالي من Nordic Track. قم بالتسجيل في موقع iFit. قم بتنزيل تمرين موجود أو اختر موقعًا تريد ممارسة رياضة الركض فيه (مثل شوارع لونج بيتش، كاليفورنيا، على سبيل المثال). ستظهر خريطة جوجل. حدد الطريق الذي تريد أن تسلكه. استمر في المشي أو الركض بشكل طبيعي. سيتم تعديل ميلك ليتناسب مع التضاريس وستكون قادرًا على رؤية صور Google Street View أثناء المتابعة.

أصبح هذا ممكنًا بفضل واجهات برمجة تطبيقات Google المتقدمة، وبشكل أكثر تحديدًا في هذه الحالة، واجهة برمجة تطبيقات Google Maps Premier. يمكنك مشاهدة عرض توضيحي مختصر لتقنية iFit في هذا الفيديو.

[via the Google LatLong Blog]