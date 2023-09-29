Rewrite this title: يواجه Google حاليًا مشكلات في الفهرسة [Update: Fixed]

ستساعدك المقالة التالية: يواجه Google حاليًا مشكلات في الفهرسة [Update: Fixed]

تؤكد Google أن المشكلة قد تم حلها الآن.

تم حل مشكلات الفهرسة من الأمس. شكرا لك على صبرك.

— مشرفي المواقع في Google (@googlewmc) 3 يونيو 2020

القصة الأصلية تستمر أدناه.

نشرت Google إعلان خدمة الخدمة العامة (PSA) تنصح فيه مالكي الموقع بأنها تواجه حاليًا مشكلات في الفهرسة قد تؤدي إلى ظهور نتائج بحث قديمة.

نواجه حاليًا مشكلات في الفهرسة قد تؤدي إلى ظهور نتائج بحث قديمة في بعض الحالات. سنقوم بتحديث هذا الموضوع عندما نتمكن من تقديم المزيد من المعلومات.

— مشرفي المواقع في Google (@googlewmc) 2 يونيو 2020

حجم المشكلة غير معروف في هذا الوقت. المشكلة الدقيقة غير معروفة أيضًا، حيث أن “نتائج البحث القديمة” غامضة إلى حد ما.

واجهت Google مشكلات في الفهرسة في الماضي القريب والتي تضمنت دائمًا حدوث أحد الأمرين.

إما أنه لم يتم فهرسة المحتوى الجديد، أو أن المحتوى المفهرس مسبقًا قد سقط من فهرس Google.

من المفترض أن تتضمن هذه المشكلة عدم فهرسة محتوى جديد، وهو ما قد يؤدي إلى تحذير Google للأشخاص بشأن نتائج البحث القديمة.

ومع ذلك، لا يبدو أن هذا هو الحال هذه المرة. إحدى الطرق السهلة للتحقق هي إجراء بحث “site:” عن نطاقك، ثم النقر فوق أدوات، ثم قم بتعيين عامل التصفية على “الساعة الماضية” أو “24 ساعة الماضية”.

هذه هي أفضل طريقة للتحقق من فهرسة المحتوى الحديث الخاص بك. لقد قمت بفحص عدد قليل من المواقع المختلفة ويبدو أن جميع محتوياتها الحديثة تتم فهرستها أيضًا.

استنادًا إلى اختباراتي المحدودة للغاية، لا يبدو أن هذه المشكلة تمنع فهرسة المحتوى الجديد. على الأقل ليس على نطاق واسع.

لن نعرف على وجه اليقين حتى تقدم Google المزيد من المعلومات. من الصعب حاليًا تحديد المشكلة، ولكن سيتم تحديث هذه المشاركة عندما نتعلم المزيد.

هذه قصة متطورة…