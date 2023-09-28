Rewrite this title: يوصي جون مولر ببنية موقع الهرم

ستساعدك المقالة التالية: يوصي جون مولر ببنية موقع الهرم

سُئل جون مولر من Google، في جلسة Hangout أثناء ساعات العمل الخاصة بتحسين محركات البحث، عن التنقل في الموقع والعواقب المترتبة على إجراء تغييرات كبيرة. أوصى مولر بهيكل الموقع الهرمي وناقش إيجابيات وسلبيات إجراء تغييرات كبيرة على التنقل في الموقع.

قائمة ضخمة تحتوي على أكثر من 1000 رابط

يمتلك الشخص الذي يطرح السؤال موقعًا للتجارة الإلكترونية به قائمة تنقل ثابتة تحتوي على أكثر من ألف رابط.

يُعرف هذا عمومًا ببنية الموقع المسطحة. إنه أمر مسطح لأنه إذا قمت بإنشاء خريطة لجميع الروابط، فلن يكون هناك تسلسل هرمي للروابط نظرًا لأن كل صفحة ويب على بعد نقرة واحدة. لذلك يبدو الهيكل مسطحًا.

تطورت بنية الموقع المسطحة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كوسيلة لزيادة حجم الموقع الذي تتم فهرسته بواسطة محركات البحث ولضمان حصول كل صفحة على قدر كافٍ من نظام تصنيف الصفحات من الروابط إلى الصفحة الرئيسية من أجل تعزيز التصنيف.

في الأيام الأولى لتحسين محركات البحث، شارك العديد من الناشرين في الارتباط المتبادل واستراتيجيات تقديم الدليل للروابط. كان الأسلوب الأكثر شيوعًا هو توجيه معظم الروابط إلى الصفحة الرئيسية بحيث يمكن أن ينتقل نظام ترتيب الصفحات من الصفحة الرئيسية.

كان الارتباط بأكبر عدد ممكن من الصفحات من الصفحة الرئيسية، وهو هيكل موقع مسطح، وسيلة لزيادة قوة التصنيف لجميع الصفحات إلى أقصى حد في الأيام الأولى لتحسين محركات البحث.

هل سيحدث تغيير جذري في تصنيفات الملاحة الضارة؟

الشاغل الرئيسي للشخص الذي يطرح السؤال هو ما إذا كان إجراء هذا التغيير الدراماتيكي سيؤثر سلبًا على التصنيف.

وهذا هو السؤال المطروح:

“لدينا موقع يحتوي على قائمة ضخمة تحتوي على أكثر من 1000 رابط.

كان من المعتاد أن يتم تحميل هذه القائمة الضخمة، في عام 2018، فقط بناءً على إجراء المستخدم.

لذلك، عندما يقوم المستخدم بالتمرير فوق شريط التنقل، من المحتمل أن يقوم AJAX بتحميل تلك الروابط.

في وقت ما من عام 2018، أضفنا تلك الروابط الثابتة، وأعلم أن الارتباط ليس سببيًا ولكن في نفس الوقت تقريبًا شهدنا انخفاضًا كبيرًا في حركة البحث لدينا.

ونحن الآن… نفكر في إزالة هذه الروابط من شريط التنقل الخاص بنا كروابط ثابتة والعودة إلى الروابط التي يتم تحميلها فقط عند إجراء المستخدم من خلال استدعاء AJAX.

ومع ذلك، فإننا نحتفظ بمسار واضح لجميع هذه الروابط على الصفحات ذات الصلة.

لذلك سيظل لدينا مسار زحف واضح لتلك الروابط ولكن فقط على الصفحات ذات الصلة بدلاً من وجود هذه الروابط في كل صفحة.

لذلك نحن نتساءل، ما هو التأثير أو التداعيات المحتملة لإزالة روابط القائمة الضخمة أو الروابط الثابتة التي يبلغ عددها 1000، على الرغم من أننا لا نزال نحتفظ بمسار الزحف إلى كل هذه الروابط على الصفحات ذات الصلة؟

بدأ جون مولر إجابته بتوضيح أن هناك العديد من الفروق الدقيقة التي تدخل في إعطاء إجابة دقيقة خاصة بالموقع المعني.

إنها طريقة لتوضيح أن ما سيقوله هو رد عام وليس بالضرورة خاصًا بالموقع المعني.

رد مولر:

“أعتقد أنه من الصعب تحديد ذلك من ناحية، لأنني لا أعرف كيفية تنظيم بقية موقعك.

لذا، على سبيل المثال، إذا كانت هذه الصفحات الألف هي جميع صفحاتك، فسيكون الأمر مختلفًا تمامًا مقارنة بقول هذه الصفحات الألف هي فئاتك ولديك مليون… من الفئات الفرعية أو شيء من هذا القبيل.

وتابع مولر قائلاً إنه بشكل عام، يعد تحديث التنقل في الموقع من البنية المسطحة إلى البنية الأكثر أهمية من حيث الملاءمة والموضوعات أسلوبًا جيدًا … بشكل عام.

وهذا ما قاله جون مولر:

“ولكن بشكل عام، ما تنظر إليه من وجهة نظر التغيير هو الانتقال من بنية موقع مسطحة إلى بنية موقع أكثر عمقًا.

وهذا شيء يمكن أن يكون له معنى في بعض الأحيان.

لذلك، نرى في بعض الأحيان أشخاصًا مهووسين بالحد من عمق الزحف، على سبيل المثال، ومحاولة جعله حتى يتمكن Googlebot من الزحف إلى جميع الصفحات في وقت سريع جدًا.

وإلى حد ما، أعتقد أن هذا منطقي.

فوائد هيكل موقع الهرم

ثم يواصل مولر شرح فوائد بنية الموقع الهرمي.

كان هيكل الموقع الهرمي موجودًا منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. يتمثل المفهوم في إنشاء موقع تركز فيه الصفحة الرئيسية على الكلمة الرئيسية ذات المستوى الأعلى والعامة، وكلما تعمقت في موقع الويب، أصبحت الفئات والصفحات أكثر تحديدًا.

أصل هيكل موقع الهرم الموضوعي

السبب وراء قيام مُحسنات محركات البحث (SEO) في أوائل عام 2000 بتنظيم المواقع حسب الموضوع هو وجود العديد من الأوراق البحثية لمحركات البحث التي ركزت على استخدام مفهوم تنظيم الرسم البياني للارتباط وفهم صفحات الويب.

أدركت صناعة البحث أنه إذا كانت محركات البحث تبحث عن موضوعات في الروابط وصفحات الويب، فمن المنطقي تنظيم مواقع الويب حسب الموضوع (أو الموضوع).

على سبيل المثال، قد يكون موضوع “معدات صيد الأسماك” هو موضوع التركيز على الصفحة الرئيسية لأحد المواقع المتعلقة بمستلزمات صيد الأسماك. يمكن أن تكون النقرة التالية للأسفل، على سبيل المثال، موجهة إلى أقسام الفئات الرئيسية بالموقع مثل الخطافات والإغراءات والملابس الخارجية.

النقرات التالية للأسفل من أقسام موضوعات الفئة الرئيسية هي الانتقال تدريجيًا إلى منتجات وعلامات تجارية أكثر تحديدًا.

في النهاية، في أعمق مستوى للموقع، أسفل الهرم، سيكون هناك المزيد من الكلمات الرئيسية الطويلة التي تكون شديدة التحديد فيما يتعلق بالمنتج والعلامة التجارية وحجم الطراز واللون.

يحتوي الجزء السفلي من الهرم على العديد من “الطوب” المشابه لصفحات الويب. كلما ارتفعت إلى أعلى، قل عدد الطوب الموجود حيث يتناقص الهرم إلى نقطة تمثل الصفحة الرئيسية والموضوع الرئيسي للموقع نفسه.

إحدى أولى المناقشات حول بنية موقع الهرم كانت في WebmasterWorld عام 2001 مناقشة موضوع الأهرامات، والتي تسبق فكرة بنية موقع Silo المماثلة ببضع سنوات.

المنشور الثاني في مناقشة عام 2001 كتبه عضو يُدعى أويلمان، والذي نشر:

“لطالما فكرت في المواضيع على أنها أهرامات. تضع موضوعك العام الرئيسي في الأعلى ثم تدعمه بمواضيع فرعية في المستوى التالي لأسفل. ودعم تلك المواضيع الفرعية بمواضيع فرعية في المستوى الثالث أدناه وما إلى ذلك.

جون مولر على نهج هيكل الهرم

هكذا أوضح مولر الأمر:

“من ناحية أخرى، فإن النهج من الأعلى إلى الأسفل أو الهيكل الهرمي يساعدنا كثيرًا على فهم سياق الصفحات الفردية داخل الموقع.

لذا، على وجه الخصوص، إذا علمنا أن هذه الفئة مرتبطة بهذه الفئات الفرعية الأخرى، فهذا ارتباط واضح بين تلك الأجزاء.

وهذا بالتأكيد يساعدنا على فهم كيفية ارتباط هذه الأشياء، وكيف تعمل معًا بشكل أفضل قليلًا.

بينما إذا كانت مسطحة جدًا، فإننا نعتقد، أوه، كل هذه العناصر لها نفس القدر من الأهمية ولا نعرف حقًا أي منها مرتبط ببعضه البعض.

لذا، من وجهة نظري، أعتقد أنه بالنسبة للعديد من المواقع، من المنطقي أن يكون هناك هيكل هرمي أكثر.

لكن في الوقت نفسه، لا تريد أن يكون الأمر كما لو أنه يتعين عليك النقر مليون مرة للوصول فعليًا إلى المحتوى الفعلي.

يجب أن يكون لديك…لا أعرف…عددًا معقولًا من النقرات، بشكل أساسي، للوصول إلى المحتوى.”

أجاب الشخص الذي طرح السؤال موضحًا أنه موقع للتجارة الإلكترونية وأن العديد من شركات تحسين محركات البحث التي تحدث معها نصحت بعدم تغيير بنية التنقل.

نصحت شركات تحسين محركات البحث (SEO) بعدم تغيير هيكل التنقل لأنه سيكون له تأثير سلبي.

سأل السائل السؤال:

“أنا أتساءل عما إذا كان من الممكن تقديم بيان تجريبي كهذا؟”

أجاب جون مولر:

“لا أعتقد أنه سيكون له دائمًا تأثير سلبي.

أعتقد أنه إذا جعلت الأمر عميقًا جدًا، فسيصعب علينا الزحف وسيصعب علينا تمرير الإشارات.

ولكن ليس الأمر أن البنية المسطحة للغاية ستكون أفضل من أي نوع من البنية الهرمية المعقولة.

لذا، شخصيًا، سأحاول أن أهدف إلى المزيد من البنية الهرمية فقط لجعلها أسهل بالنسبة لنا لفهم سياق الصفحات الفردية وإعادة توجيه الإشارات إلى نوع من المجالات ذات الصلة بشكل أسهل.

ولكنه أيضًا شيء… إنه تغيير مهم جدًا على موقع مثل هذا.

لذلك أفهم أنه من المنطقي الحصول على مزيد من المدخلات بشأن الخيارات، وربما حتى لاختبار الأشياء، مثل أن تأخذ فئة واحدة وتقول إنني سأحاول ذلك هنا وأرى ما سيحدث فيما يتعلق بالزحف، مع فيما يتعلق بالفهرسة، وفيما يتعلق بالتصنيفات… كل هذه الأشياء لأنها خطوة كبيرة جدًا عندما تقوم بتغيير موقعك من نوع التخطيط المسطح للغاية إلى التخطيط الهرمي.”

هيكل موقع الهرم

سبق هيكل الموقع الهرمي مخططات هيكل الموقع الأخرى مثل هيكل موقع “الصومعة”.

يشبه هيكل الموقع الهرمي هيكل الصومعة من حيث أن كلاهما يركز على إنشاء ترتيب هرمي للموضوعات. يُعرف تنظيم المواضيع أيضًا بإنشاء التصنيف.

في بنية الموقع الهرمي، يمكن للمرء تنظيم صفحات الويب بأي طريقة تناسب الناشر.

في البنية المنعزلة، يتم تنظيم صفحات الويب بشكل صارم حسب الدلالات والكلمات الرئيسية. قد يجد البعض هذا النهج مصطنعًا إلى حد ما، لكنه تكتيك شائع مع ذلك.

ما يعجبني في بنية الموقع الهرمي هو أنها مرنة للغاية بحيث يمكن للمرء أن يأمر الأشياء بأي طريقة منطقية للشخص.

وإذا كان ذلك منطقيًا بالنسبة للمستخدمين، فسيكون منطقيًا بشكل عام بالنسبة لمحركات البحث.

الاقتباس

شاهد جلسة Hangout في ساعات العمل في Google

يبدأ الجزء ذو الصلة عند علامة 56 دقيقة تقريبًا.