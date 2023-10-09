Rewrite this title: يوفر استطلاع Yahoo AddValue رؤى حول التسوق عبر الإنترنت

ستساعدك المقالة التالية: يوفر استطلاع Yahoo AddValue رؤى حول التسوق عبر الإنترنت

ليس هناك شك في أن الطريقة التي نفكر بها في التسوق قد تغيرت. بالإضافة إلى كونهم أكثر وعيًا بخيارات الشراء عبر الإنترنت، يستخدم المتسوقون الأذكياء الويب قبل – وحتى أثناء – عمليات الشراء. بدءًا من العثور على أقرب متجر وحتى تتبع الخصومات عبر الإنترنت، أصبح الويب أداة لا تقدر بثمن للمتسوقين. الآن، يقدم لنا تقرير Yahoo المزيد من التفاصيل.

ويروي التقرير الموجود على مدونة ياهو الرسمية تفاصيل دراسة تعاونية جديدة. في تلك الدراسة، قامت Yahoo وAddedValue باستطلاع آراء 2000 فرد لمعرفة المزيد حول كيفية تسوقهم. وكشفت الدراسة عن عدة اتجاهات مهمة حول المتسوق الحديث، منها كيف يختلف أولئك الذين يستخدمون محركات البحث للعثور على التفاصيل في مجالات أخرى عن غير الباحثين.

تصف شركة ياهو الباحثين بأنهم “مجموعة متحمسة من المتسوقين المهتمين للغاية”، ووجدت أنهم من المرجح جدًا أن يستخدموا عددًا من الموارد الأخرى قبل إجراء عملية شراء. على سبيل المثال، سيستخدم نصفهم أيضًا موقعًا لمراجعة العملاء، وسيقوم 43% بمراجعة مواقع مقارنة التسوق، وسيتوجه 37% إلى مواقع القسائم أو الصفقات اليومية، وسيستخدم ربعهم وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدتهم على اتخاذ القرار بشأن شرائها. ولعل الأمر الأكثر دلالة على ذلك هو أن أكثر من نصفهم يستخدمون هواتفهم المحمولة لمساعدتهم على القيام بذلك.

وبطبيعة الحال، حتى أولئك الذين يطلق عليهم اسم “غير الباحثين” استخدموا العديد من هذه الأدوات المساعدة عبر الإنترنت. تم استخدام العديد من الموارد المذكورة أعلاه بتكرار بسيط (ما يقرب من عشرة بالمائة من المستخدمين الذين لم يبحثوا). بالإضافة إلى ذلك، ذكر أربعون بالمائة أنهم سيستخدمون هواتفهم المحمولة للمساعدة في إجراء أفضل عملية شراء.

يجب أن تكون هذه الدراسة بمثابة دعوة للعمل للشركات التي لم تقم بعد بتوسيع تواجدها عبر الإنترنت. من خلال تجاهل التسوق المقارن، ومواقع الصفقات اليومية، وتوافر الأجهزة المحمولة، فإنك ببساطة تفقد العملاء.