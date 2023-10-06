Rewrite this title: يوم في حياة SEO

ستساعدك المقالة التالية: يوم في حياة SEO

قد يكون العمل في مجال تحسين مواقع الويب أشياء كثيرة، لكنه بالتأكيد ليس مملًا أبدًا!

إذا كنت جديدًا في هذا المجال وتتساءل عن الشكل الذي يجب أن تبدو عليه أنشطتك اليومية، ففكر في العناصر التالية للحصول على إرشادات حول مدى جودة هيكلة مُحسنات محركات البحث (SEO) لأيام كلماتها:

بناء الروابط ومراقبتها

نظرًا لأن بناء الروابط يلعب دورًا حيويًا في نجاح موقع الويب، يحاول جميع مُحسنات محركات البحث الجيدة جعل هذه الممارسة جزءًا من روتينهم اليومي. الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة يحدث في وكالات تحسين محركات البحث الكبيرة، حيث يتخصص العاملون فيها في التعامل مع جوانب مختلفة من عملية تحسين محركات البحث – سواء كان ذلك إنشاء المحتوى، أو التحسين في الموقع، أو بناء الروابط، أو أي عنصر آخر من عملية التسويق الرقمي.

في جميع الحالات الأخرى، يبحث مُحسنو محركات البحث باستمرار عن فرص جديدة لإنشاء الروابط، أو قراءة مدونات الصناعة للعثور على أفكار جديدة لبناء الروابط، أو تتبع الروابط الحالية من أجل مراقبة وتصحيح التغييرات في ملف تعريف الارتباط الخلفي لموقع الويب.

التعليم والتفاعلات المجتمعية

نظرًا لأن صناعة التسويق عبر الإنترنت تتغير باستمرار، يعد التعليم المستمر جزءًا مهمًا من أي يوم عمل لكبار المسئولين الاقتصاديين. في معظم الحالات، يأخذ ذلك شكل الاطلاع على مدونات الصناعة للبقاء على اطلاع بأي تغييرات رئيسية في الخوارزمية أو تقنيات تحسين محركات البحث المكتشفة حديثًا.

وفي الوقت نفسه، قد يترك مُحسنو محركات البحث تعليقات على هذه المقالات، أو ينشر رسائل في منتديات المجتمع، أو يطرح أسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي. لا تساعد هذه التقنيات في توسيع المعرفة الخاصة بتحسين محركات البحث فحسب، بل إنها أيضًا رائعة لبناء سمعة ومستوى متصور من السلطة في صناعة قاسية أحيانًا.

اختبار نظريات تحسين محركات البحث (SEO) من أجل “التعلم بالممارسة”

يضع مُحسنو محركات البحث الجيدون نظرياتهم في تحسين محركات البحث (SEO) موضع التنفيذ على مواقعهم الإلكترونية من أجل تحديد ما هو صالح وما لا يعمل في أي وقت بشكل قاطع. نظرًا لأن Google ومحركات البحث الأخرى لا تكشف أبدًا عن جميع أسرارها بشكل كامل (ولأنه ليست كل النصائح الموجودة في مدونات الصناعة شرعية أو جديرة بالثقة)، فإن مُحسنات محركات البحث الحقيقية تعرف أنها سوف تكشف فقط الحقيقة حول المكونات التي تؤدي إلى تصنيف موقع الويب جيدا في نتائج البحث عن نتائج من خلال التجربة في إعدادات العالم الحقيقي.

تتبع التصنيفات وحركة المرور ومعدلات التحويل

ربما يكون الجزء الأكثر مللًا في أي يوم لتحسين محركات البحث هو الوقت الذي يقضيه في تتبع مقاييس الترتيب وحركة المرور ومعدل التحويل. يعتمد مُحسنات محركات البحث الجيدة على مجموعات كاملة من البيانات، ولسوء الحظ، لا توجد طرق مختصرة عندما يتعلق الأمر بتجميع هذه الأرقام وتحليلها.

ولكن على الرغم من أن عملية جمع البيانات هذه قد تكون مثيرة للذهول، إلا أن مسئولي تحسين محركات البحث يدركون أنها ذات أهمية حيوية. يمكن أن يساعد البقاء على اطلاع حتى بالانكماش الطفيف في اتجاهات بيانات الويب كبار المسئولين الاقتصاديين على القضاء على المشكلات الخطيرة المحتملة في مهدها من خلال اتخاذ إجراءات تصحيحية قبل تقييم العقوبات الخطيرة على محركات البحث.

التحسين في الموقع<

التحسين في الموقع لا ينتهي أبدًا. بغض النظر عن عدد تصحيحات التعليمات البرمجية أو تعديلات المحتوى أو تحديثات الصور التي يجريها مُحسّنات محرّكات البحث، سيكون هناك دائمًا عناصر جديدة لتحسينها وعناصر أخرى يمكن تحسينها بشكل أفضل.

لهذا السبب، ستقوم العديد من الوكالات بتوسيع فريقها من المحللين في الموقع قبل تطوير أي جزء آخر من شركاتها، خاصة بالنظر إلى أن التغييرات التي يتم إجراؤها على العناصر الموجودة في الموقع غالبًا ما تؤدي إلى أسرع التحسينات في أداء الموقع. على عكس الروابط الخلفية، التي قد تستغرق وقتًا لفهرستها وقيمتها، يمكن أن تُحدث التغييرات في الموقع فرقًا كبيرًا في مدى قدرة محركات البحث على قراءة موقع الويب، مما يجعل هذه التعديلات أولوية قصوى لأي تحسين محركات البحث – سواء كانت وكالة أو غير ذلك.

مراقبة منافسي الموقع

يوفر الاهتمام بالتغييرات التي تم إجراؤها على مواقع الويب المنافسة عددًا من الفوائد المختلفة لمُحسنات محركات البحث العاملة. قد تؤدي المراقبة الدقيقة لملف الارتباط الخلفي الخاص بالمنافس إلى الكشف عن نقاط الضعف في استراتيجية الشركة التي تسمح لمُحسنات محركات البحث (SEO) العاملة بالتغلب على خصمه في SERPs. على سبيل المثال، إذا كان الرسم البياني لرابط أحد المنافسين لا يُظهر أي دليل على التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن التركيز على هذه الإستراتيجية يمكن أن يمنح مُحسّنات محرّكات البحث الميزة اللازمة للحصول على تصنيفات بحث طبيعية أعلى.

وفي الوقت نفسه، فإن مراقبة أنشطة المنافس قد تكشف عن معلومات حول الاستراتيجيات الجديدة التي قد تنجح أو لا تنجح. قد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لمراقبة كل من مواقع الويب الداخلية وصفحات المنافسين، لكن مُحسنات محركات البحث الجيدة تعرف أن هناك الكثير من المعلومات الجيدة التي يمكن الحصول عليها إذا كانوا على استعداد لبذل هذا الجهد.

التعاون مع فرق التطوير الداخلي والتسويق والمنتجات

اليوم، يعد تحسين محركات البحث (SEO) أكثر من مجرد روابط خلفية وتحسين في الموقع. تتطلب حملة تحسين محركات البحث الجيدة التعاون مع فرق التطوير (للتأكد من أن كود الموقع يعمل على النحو الأمثل من وجهة نظر تحسين محركات البحث)، مع فرق التسويق (لتحديد أي عناصر للعلامة التجارية ينبغي استخدامها بشكل مناسب على موقع الويب)، ومع فرق المنتج (لتعزيز صفحات مبيعات المنتج من أجل إنشاء تجربة مستخدم أقوى في الموقع).

ونتيجة لذلك، يجب على جميع كبار المسئولين الاقتصاديين قضاء بعض الوقت في التعاون مع الأطراف ذات الصلة، إما مع زملائهم الموظفين داخل الشركة أو من خلال إعداد اجتماعات مع أقسام العملاء. على الرغم من أن هذه الأنشطة تستغرق وقتًا بعيدًا عن “تحسين محركات البحث الصعبة”، إلا أنها مهمة لأنها يمكن أن تؤدي في النهاية إلى موقع ويب أقوى يجذب بشكل أفضل زوار الموقع ومحركات البحث.

أوه، البريد الإلكتروني… كما يعلم أي شخص يعمل عبر الإنترنت تقريبًا، أنه لا يوجد أبدًا نقص في رسائل البريد الإلكتروني التي يجب التحقق منها. من اتصالات العملاء إلى التحديثات الداخلية للشركة ومن النشرات الإخبارية الصناعية إلى إشعارات الملفات الشخصية على الشبكات الاجتماعية، يقضي جميع مُحسني محركات البحث (SEO) جزءًا على الأقل من أيامهم في التحقق من البريد الإلكتروني والرد عليه.

الشبكات

إن قضاء الوقت في التواصل مع الآخرين في الصناعة ليس مهمًا فقط لمُحسني محركات البحث العاملين في الوكالات، والذين غالبًا ما يعتمدون على هذه الاتصالات غير الرسمية من أجل جذب أعمال جديدة وتعلم تقنيات جديدة من خلال “التحدث” مع بعضهم البعض.

كمكافأة إضافية، يمكن أن يكون الخروج والدردشة مع الآخرين أحد أسهل الطرق لبناء الروابط على الإطلاق. لا أستطيع أن أخبرك بعدد اجتماعات الغداء أو الكوكتيلات التي تناولتها في الساعة السعيدة والتي تحولت إلى روابط خلفية قوية وعالية القيمة تشير إلى موقع شركتي على الويب.

استمتع

بالطبع، لا يوجد أي خطأ في الحصول على القليل من المرح جنبًا إلى جنب مع عمل تحسين محركات البحث. بشكل عام، وجدت أن أخذ فترات راحة طوال اليوم للقيام بأشياء مثل لعب البلياردو أو ممارسة التمارين الرياضية أو دراسة اللغة الفرنسية أو القيام بأي شيء آخر بعيدًا عن الكمبيوتر يساعد في الحفاظ على نشاطي وتركيزي طوال اليوم – مما يجعلني أفضل في النهاية. في وظيفتي.

من الواضح أن معظم موظفي تحسين محركات البحث الداخليين لن يتمكنوا من القيام بمعظم هذه الأنشطة أثناء العمل (ما لم يكن لديهم مدير ممتع مثلي!). ومع ذلك، إذا كنت تدير فريقًا داخليًا من العاملين في مجال تحسين محركات البحث (SEO)، فكن على دراية بأن أخذ فترات راحة قصيرة من إجمالي الإنتاجية يساعد على تصفية عقول الموظفين وجعلهم أفضل في وظائفهم. يمكن أن يكون تحسين محركات البحث (SEO) تقنيًا للغاية، ولهذا السبب يعد وقت التوقف المنعش هذا ذا قيمة كبيرة في منع الإرهاق والمساعدة في تحقيق اختراقات في موقع الويب.

الآن، سواء كنت تستخدم هذه القائمة للنظر فيما إذا كانت وظيفة تحسين محركات البحث (SEO) مناسبة لك أو لفهم تحسين محركات البحث الداخلي لديك أو مستشار خارجي بشكل أفضل، كن على علم بأن الأنشطة اليومية ستختلف قليلاً بناءً على هيكل الإدارة لمؤسستك، وعدد الاجتماعات التي يتعين على مُحسن محركات البحث حضورها، وما إذا كان مُحسن محركات البحث يعمل داخل الشركة أم من خلال وكالة أم لا. في الواقع، قد تكون هناك بعض الأيام التي تركز فيها حصريًا على تحسين الموقع وأيام أخرى حيث ينصب تركيزك الإجمالي على حملات بناء الروابط.

ومع ذلك، يجب أن يمنحك هذا المخطط فكرة أفضل عن المسؤوليات التي يتحملها مُحسنو محركات البحث – بغض النظر عن مكان أو كيفية عملهم. أتمنى أن تجده مفيدًا عندما يتعلق الأمر بالعمل بشكل أكثر فعالية مع أعضاء الفريق المهمين هؤلاء!

حقوق الصورة: شترستوك / يوري أركورس