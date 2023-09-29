Rewrite this title: يُزعم أن بحث Google يعزز YouTube النتائج قبل المنافسين

ستساعدك المقالة التالية: يُزعم أن بحث Google يعزز YouTube النتائج قبل المنافسين

يفضل Google تصنيف المحتوى من YouTube على مصادر الفيديو الأخرى، وفقا لتقرير جديد في صحيفة وول ستريت جورنال.

متى Facebook ويستضيف المنافسون الآخرون مقطع فيديو يظهر أيضًا على YouTube، يُزعم أن Google ستدفع YouTube النتيجة قبل الآخرين في نتائج البحث.

تدعي صحيفة وول ستريت جورنال أن الاختبارات تظهر YouTube ينتهي به الأمر أولاً في مكتبة الفيديو في بحث Google في أغلب الأحيان.

إضافي، YouTube كثيرًا ما تشغل النتائج معظم الفتحات الموجودة في دوارات الفيديو في Google.

“أجرت المجلة عمليات بحث على Google عن مجموعة مختارة من مقاطع الفيديو والقنوات الأخرى المتوفرة عليها YouTube وكذلك على منصات المنافسين. ال YouTube وكانت الإصدارات أكثر بروزًا بشكل ملحوظ في النتائج في الغالبية العظمى من الحالات.

إذا كان هذا صحيحًا، فيمكن إثبات أن Google متورطة في سلوك مناهض للمنافسة.

ومع ذلك، من الصعب إثبات هذه الادعاءات.

فيما يلي المزيد من النقاط البارزة في تقرير وول ستريت جورنال، بما في ذلك كيفية توصلها إلى هذه الاستنتاجات.

يفعل YouTube هل لديك ميزة غير عادلة في بحث Google؟

إن صحيفة وول ستريت جورنال واضحة بشأن ما تحاول إثباته في تقريرها.

“لقد أجرى المهندسون في Google تغييرات تفضيلية بشكل فعال YouTube عبر مصادر فيديو أخرى، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

اتخذ المسؤولون التنفيذيون في Google في السنوات الأخيرة قرارات لتحديد الأولويات YouTube في الصفحة الأولى من نتائج البحث، وذلك جزئيًا لجذب الزيارات إليها YouTube وليس للمنافسين… “

أجرت صحيفة وول ستريت جورنال اختبارًا تضمن البحث في Google عن عناوين ناشرين مختارين نشروا محتوى متطابقًا تقريبًا YouTube ومنصة فيديو منافسة.

إليك ما وجد أنه يظهر بشكل متكرر في النقطة الأولى من دائرة فيديو Google.

YouTube ضد. Facebook يشاهد : YouTube هو أول 95% من الوقت مقابل 5% من الوقت Facebook.

: YouTube هو أول 95% من الوقت مقابل 5% من الوقت Facebook. YouTube ضد. Twitch : YouTube هو أول 86% من الوقت مقابل 14% من الوقت Twitch.

: YouTube هو أول 86% من الوقت مقابل 14% من الوقت Twitch. YouTube مقابل ديلي موشن: YouTube هو أول 82% من الوقت مقابل 18% من الوقت لـ Dailymotion.

مقاطع الفيديو على YouTube سوف يحتلون المرتبة الأولى عندما يتلقون المزيد من المشاهدات والمشاركة على منصات أخرى، كما وجدت وول ستريت جورنال.

في الواقع، اختارت وول ستريت جورنال عمدا المحتوى الذي يحظى بمزيد من التفاعل على منصات أخرى في محاولة لاكتشاف النتائج “المشوهة” في بحث جوجل.

“لقد وجدت الاختبارات أن الفيديو يؤدي إلى ظهور أغلبية كبيرة من الحالات YouTube مقاطع الفيديو تسبق الإصدارات نفسها أو المشابهة جدًا لمقاطع الفيديو المتوفرة على مواقع المنافسين، حتى عندما كانت المشاهدات الفعلية والمتابعين أعلى على المواقع المنافسة.

وكان التفاوت واضحا بشكل خاص في مقارنة النتائج من YouTube ضد Twitch.

عند البحث في Google عن سبعة من أشهر برامج البث على Twitch، سيتم ترتيب دائرة الفيديو YouTube النتائج في المركز الأول في أغلب الأحيان.

“من إجمالي 69 فتحة دائرية، Twitch وجاء في التقرير: “احتلت أربعة فقط”.

في الحقيقة، لا تعتبر إشارات تفاعل المستخدم مثل المشاهدات والتعليقات إشارات ترتيب لمقاطع الفيديو في بحث Google. على الرغم من أن الاختلاف في الترتيب لا يزال جديرًا بالملاحظة.

ماذا يعني هذا بالنسبة للمسوقين؟

مرة أخرى، هذه الادعاءات كلها مزعومة، والموقف الرسمي لشركة Google هو أنها لا تعطي الأفضلية YouTube في نتائج البحث.

الابتعاد بشكل صارم عن البيانات التي جمعتها صحيفة وول ستريت جورنال – يجب على المسوقين التفكير بشدة في تحميل جميع مقاطع الفيديو إلى YouTube للحصول على أفضل فرصة لظهورها في نتائج البحث.

هذا يعني أنه إذا كان لديك مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع Facebookعلى سبيل المثال، يمكنك أيضًا تحميله على YouTube إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل.

بغض النظر عن مقدار التفاعل الذي يتلقاه مقطع الفيديو على الأنظمة الأساسية الأخرى، يشير هذا التقرير إلى أن أداء الفيديو سيكون ضعيفًا في بحث Google ما لم يتم تحميله على YouTube.

الأمر متروك لناشري الفيديو أنفسهم لتوجيه الزيارات إلى المكان الذي يخدمهم على أفضل وجه.

لو Facebook هي أولويتك، فقد يكون من المفيد إضافة إخلاء المسؤولية YouTube قائلا:

Twitch اللافتات جيدة بشكل استثنائي في هذا. ومن النادر أن تجد أ YouTube فيديو من أ Twitch غاسل بدون عدة عبارات تحث المستخدم على اتخاذ إجراء لمتابعتها على منصات أخرى.

وهذه استراتيجية سليمة لجميع الناشرين في الوقت الحالي، ما لم تقر Google بوجود مشكلة في دائرة الفيديو وتغييرها.

المنهجية

أجرت صحيفة وول ستريت جورنال اختبارات من خلال البحث في Google عن العناوين الدقيقة لـ 98 مقطع فيديو حديثًا Facebook و ديلي موشن التي تم نشرها أيضًا على YouTube.

من بين عمليات البحث، أعادت 82 عملية بحث فيديو دائري. ثم تمت مقارنة الموضع النسبي للنتائج.

ل Twitch الاختبارات على وجه التحديد، بحثت وول ستريت جورنال في Google عن مقابض السبعة الأكثر متابعة والتي لا تزال نشطة Twitch لعرض مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

ولتنفيذ هذه الاختبارات، أنشأت وول ستريت جورنال أجهزة كمبيوتر في السحابة تقدم عناوين IP فريدة لكل عملية بحث.

لمزيد من التفاصيل حول هذه الاختبارات وكيفية إجرائها، راجع التقرير الكامل هنا.