Rewrite this title: يُصدر Google AdWords تقريرًا جديدًا مدمجًا للبحث المدفوع والعضوي

ستساعدك المقالة التالية: يُصدر Google AdWords تقريرًا جديدًا مدمجًا للبحث المدفوع والعضوي

تواصل Google تسهيل عملية الجمع بين بيانات البحث العضوية والمدفوعة من خلال إصدار تقرير جديد في AdWords يجمع بين الاثنين، وفقًا لما أوردته التجارة الإلكترونية العملية:

الرسم مجاملة من التجارة الإلكترونية العملية

يمكن العثور على التقرير المدمج في علامة تبويب الأبعاد في قسم حملات Google AdWords لديك. لعرضه في علامة التبويب “الأبعاد”، حدد “المدفوعة والمجانية” من القائمة المنسدلة “عرض”.

لكي يظهر التقرير بشكل صحيح، يجب أن يكون حسابك في AdWords مرتبطًا بأدوات مشرفي المواقع من Google. يمكنك القيام بذلك عن طريق الانتقال إلى الحسابات المرتبطة ضمن حسابي في AdWords، ثم الانتقال إلى أدوات مشرفي المواقع. بعد إضافة موقع، سيرشدك AdWords خلال عملية التحقق.

مقاييس المقارنة المفيدة

ستساعد مقارنة بيانات البحث العضوية والمدفوعة المسوقين على معرفة كيفية عمل القوائم معًا لتوليد النقرات، بالإضافة إلى معرفة أي منهما يحقق أداءً أفضل (وهذا يساعد في توجيه جهود التحسين).

الجانبان الأكثر إثارة للاهتمام في هذا التقرير الجديد هما النقرات/الاستعلام على الجانب العضوي، خاصة عند مقارنتها بنسبة النقر إلى الظهور على جانب البحث المدفوع. من مثال التجارة الإلكترونية العملية، يمكننا أن نرى أن لديهم نسبة نقر أفضل في بحثهم المدفوع مقارنة بالبحث العضوي عند عرض كلا النوعين من القوائم. هناك الكثير من الأشياء التي تدخل في هذا الأمر، بدءًا من موضع القائمة في صفحة SERP وحتى نوع استعلام المستخدم الذي تم إدخاله.

على سبيل المثال، قد تكون قائمة البحث العضوية مصممة خصيصًا لاستعلام المستخدم أكثر من الإعلان المدفوع، مما يؤدي إلى نقر المستخدم على نتيجة عضوية بدلاً من نتيجة مدفوعة. هذا يمكن أن يذهب في أي من الاتجاهين. علاوة على ذلك، إذا كانت القائمة العضوية تحتوي على نسبة نقرات/استعلام أعلى، فقد يكون من المفيد إنشاء إعلانات جديدة تلبي هذا الاستعلام، من أجل تعظيم جهود البحث المدفوعة.

يمكننا أيضًا أن نرى في المثال المحدد أن Google يعرض المزيد من النتائج لموقع الويب عندما يتم عرض القوائم العضوية فقط (1.8 قائمة عضوية لكل استعلام، مقابل واحدة لكل استعلام عندما يتم عرض الإعلانات المدفوعة أيضًا).

هل ستستخدم هذا التقرير المدمج الجديد؟ ما هي بعض الطرق المفيدة التي يمكن استخدامها؟