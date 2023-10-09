Rewrite this title: يُطلق برنامج Google Earth إصدارًا جديدًا يركز على الأجهزة اللوحية

ستساعدك المقالة التالية: يُطلق برنامج Google Earth إصدارًا جديدًا يركز على الأجهزة اللوحية

إن فكرة استكشاف العالم، بما في ذلك المناطق الجغرافية البعيدة والمناظر الخلابة والمباني التاريخية للدول الأخرى – أو حتى الخاصة بك – هي بالتأكيد فكرة مثيرة. فلا عجب أن يصل برنامج Google Earth إلى مئات الملايين من المستخدمين. ويصدق هذا بشكل خاص الآن حيث أصبح من السهل جدًا الوصول إلى Google Earth عبر الأجهزة المحمولة، مثل Android smartphones وأجهزة أندرويد اللوحية. ولتعزيز خط التطوير هذا، أصدرت Google إصدارًا محدثًا من Google Earth لنظام التشغيل Android يعمل على تحسين بيئة الأجهزة اللوحية.

الميزات الجديدة الأساسية لإصدار الجهاز اللوحي هي:

القدرة على معالجة البنيات المزخرفة بالكامل، وذلك بفضل المعالجات القوية الموجودة في أجهزة Android اللوحية.

شريط تنقل جديد يسمح للمستخدم بسهولة تحديد “الطبقات” لعرضها (على سبيل المثال، معلومات ويكيبيديا، والصور البانورامية، و”الانتقال إلى الموقع”، والمباني ثلاثية الأبعاد، وما إلى ذلك).

الإصدارات المنبثقة للعديد من الطبقات القياسية أو المعلومات الإضافية. وهذا يعني أن عناصر مثل الصور البانورامية ستظهر الآن في نافذة منبثقة، مما يتيح لك رؤية معلومات وصور Earth الخاصة بك في الخلفية أثناء عرض معلومات جديدة.

يمكن للمستخدمين التحديث إلى الإصدار الأحدث عن طريق زيارة Android Market أو عن طريق زيارة موقع جوجل إيرث للجوال. تتوفر ميزات الجهاز اللوحي الجديدة لجميع أجهزة Android اللوحية التي تعمل بنظام Honeycomb (Android 3.0) أو الإصدارات الأحدث.

[via the Official Google Blog]