Rewrite this title: يُطلق Bing ملحق iMessage، وهو منافس محتمل لـ Google Allo

ستساعدك المقالة التالية: يُطلق Bing ملحق iMessage، وهو منافس محتمل لـ Google Allo

يمكن القول إن Bing قد فعل شيئًا أفضل من إطلاق خدمة المراسلة الخاصة به. الشركة لديها صدر امتدادا لخدمة المراسلة التي يستخدمها ملايين الأشخاص بالفعل.

لدى Bing الآن امتداد لـ AppleiMessage – وعندما تفكر في الأمر، فهذه خطوة ذكية حقًا.

بدلاً من محاولة إجبار الأشخاص على التخلص من عاداتهم المعتادة واستخدام خدمة مراسلة جديدة، وهو ما تفعله جوجل منذ سنوات، تقدم Bing تقنيتها إلى برنامج مراسلة اعتاد الناس عليه بالفعل.

مع تقديم هذا الامتداد، أصبح محرك بحث Bing الآن متاحًا بسهولة أكبر لمستخدمي iPhone وiPad. سبب آخر يجعل هذه خطوة ذكية هو أن طرفًا واحدًا فقط في المحادثة يحتاج إلى تثبيت الامتداد.

وهذا يعني أنه يمكنك استخدام ملحق Bing’s iMessage سواء كانت جهات الاتصال الخاصة بك تستخدمه أيضًا أم لا. يعد هذا مناسبًا للمستخدمين ومفيدًا لـ Bing لأنه قد يدفع الآخرين إلى استخدام الامتداد أيضًا.

مع كل ما يقال، دعونا نلقي نظرة على ما يمكن أن يفعله.

ميزات ملحق Bing iMessage

الحقيقة هي أن امتداد iMessage الخاص بـ Bing محدود إلى حد ما فيما يمكنه فعله مقارنة بـ Google Allo. لا يحتوي على جميع الميزات، مثل الذكاء الاصطناعي Google Assistant، ولكن باعتبارها أداة بحث ومشاركة، فإنها تنجز المهمة.

“مع تقديم Bing iMessage Extension، يمكن للأشخاص التعبير عن أنفسهم باستخدام صور GIF والبحث عن الأماكن والأفلام ومشاركتها بسهولة، وغير ذلك الكثير من الويب، دون مغادرة المحادثة.”

بعد النقر على زر ملحق التطبيق وتحديد ملحق Bing، توجد دائرة قابلة للتمرير من الفئات التي يمكنك التمرير خلالها للعثور على ما تحتاجه.

فيما يلي مثال يقدمه Bing لكيفية استخدامه لمشاركة اقتراحات المطاعم مع مجموعة من الأصدقاء:

لبدء استخدام الامتداد، ما عليك سوى تمكينه من خلال iMessage بعد تنزيل تطبيق Bing من متجر التطبيقات.