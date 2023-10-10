Rewrite this title: 10 أخطاء قاتلة في التسويق عبر الإنترنت

ستساعدك المقالة التالية: 10 أخطاء قاتلة في التسويق عبر الإنترنت

أحب الألقاب الرسمية..

هذه هي أفظع 10 أخطاء يمكنك ارتكابها عبر الإنترنت. أبدًا. ومن المحتمل أن يدمروا عملك بالكامل.

لقد خلقت تماما سلسلة فيديو مجانية حول هذا – 10 مقاطع فيديو، حوالي 30 دقيقة مجانًا معلومات وترفيه. هذا صحيح، المعلومات والترفيه.

وإذا كنت خبيرًا في PPC وSEO ووسائل التواصل الاجتماعي ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي هذا ليس لك. هذه نظرة عامة للأشخاص الذين لديهم خبرة واحدة فقط، أو الجدد في مجال التسويق عبر الإنترنت. ومع ذلك، قد تجد جوهرة أو اثنتين في السلسلة حتى لو كنت خبيرًا.

الأخطاء العشرة القاتلة في التسويق عبر الإنترنت

تجاهل الخطوات الخمس للتحسين عدم التعلم والتكيف عدم استخدام التحليلات وضع العربة أمام الحصان ملاحقة الكلمات الرئيسية الخاطئة استخدام الاستراتيجيات الخاطئة عدم الجمع بين التكتيكات بشكل استراتيجي التفكير في المحتوى الرائع يكفي لا اختبار وتحسين عدم الاستفادة من إنتاجيتك

لكن بالنسبة إلى منشور المدونة هذا، سأقدم لك بعض التفاصيل، لأنني أؤمن بأهمية إعطاء القيمة في كل مكان – لن أقوم فقط بمضايقتك هنا وإضاعة وقتك. إذن، إليك عرض 30000 قدم لبعض النصائح:

تجاهل الخطوات الخمس للتحسين

عدم التعلم والتكيف

عدم استخدام التحليلات

وضع العربة أمام الحصان

ملاحقة الكلمات الرئيسية الخاطئة

استخدام الاستراتيجيات الخاطئة

عدم الجمع بين التكتيكات بشكل استراتيجي

التفكير في المحتوى الرائع يكفي

لا اختبار وتحسين

عدم الاستفادة من إنتاجيتك

لكن هذا لا يعبر تقريبًا عن القيمة والنتائج والمتعة التي ستحصل عليها من سلسلة الفيديو. تحقق من ذلك هنا.