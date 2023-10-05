Rewrite this title: 10 أدوات رائعة لتحليلات التواصل الاجتماعي والويب

ستساعدك المقالة التالية: 10 أدوات رائعة لتحليلات التواصل الاجتماعي والويب

في منشور حديث، قام الأشخاص الطيبون في iSpionage بمراجعة ملف أهمية استخدام التحليلات لتوجيه جهودك في التسويق عبر الإنترنت وتحديد المقاييس الأكثر منطقية للتتبع. يساعدك استخدام التحليلات على فهم أي من جهودك التسويقية تؤتي ثمارها، وما هي الأساليب التي يجب عليك تحسينها، وما هي الإجراءات التي يتعين عليك اتخاذها للحصول على نتائج أفضل من استراتيجية التسويق عبر الإنترنت الخاصة بك.

على الرغم من أن التحليلات ضرورية لأي مسوق عبر الإنترنت، إلا أنه قد يكون من الصعب بعض الشيء معرفة الأداة التي يجب استخدامها بالضبط لتتبع نتائجك. بعد كل شيء، هناك بالفعل العديد من أدوات التحليل المتاحة في السوق، وكلها ذات ميزات وفوائد مختلفة. فيما يلي مراجعة سريعة لـ 10 من أدوات تحليل مواقع الويب الأكثر شيوعًا لمساعدتك في تحديد الأداة الأفضل لك ولشركتك.

1. تحليلات جوجل

تم التقاط لقطة الشاشة في 29/06/2007 من analytics.google.com

أداة تحليلات الويب الأكثر شيوعًا هي Google Analytics. إن Google Analytics موجه نحو المسوقين عبر الإنترنت وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يرغبون في معرفة المزيد عن مواقعهم على الويب. يساعد Google Analytics المسوقين ومالكي مواقع الويب على فهم أنماط حركة المرور ومصادر حركة المرور والتحويلات ومعدلات الارتداد وإحصائيات البحث المدفوعة والمزيد. البيانات المتاحة قوية وبديهية بما يكفي ليتعلمها أي شخص. على الرغم من أن الأمر بديهي، إلا أن هناك القليل من منحنى التعلم، وقد تحتاج إلى تلقي بعض البرامج التعليمية حتى تحصل حقًا على الفوائد الكاملة لبرنامج Google Analytics.

أكبر برو: برنامج Google Analytics مجاني ومتكامل مع أكبر منصة للبحث المدفوع على الإنترنت، Google Adwords. وهذا يوفر للمسوقين عبر الإنترنت طريقة رائعة لتتبع نشاط الصفحة المقصودة وإجراء التحسينات حسب الضرورة.

أكبر يخدع: تتمتع بعض برامج تصفية الإعلانات بالقدرة على حظر شفرة تتبع Google Analytics. وهذا يعني أنك قد لا تتلقى بيانات عن بعض زوار موقعك.

سعر: حر

2. تحليلات موز

تم التقاط لقطة الشاشة في 15/01/2014 من www.moz.com

Moz.com هي إحدى شركات التسويق عبر محركات البحث الرائدة على الإنترنت، وتقدم حزمة تحليلات ويب كاملة. تساعدك تحليلات Moz على تتبع تسويق البحث والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشاط العلامة التجارية والروابط وجهود تسويق المحتوى، كل ذلك في مكان واحد مناسب.

أكبر برو: تمتلك Moz Analytics بعضًا من أفضل الأدوات المتوفرة في السوق لإدارة الروابط وتحليلها. يمكنك حقًا الحصول على الكثير من المعلومات حول كيفية تحسين حملات تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك.

أكبر يخدع: لا يقوم Moz Analytics فعليًا بقياس حركة المرور الخاصة بك. ونتيجة لذلك، ستحتاج إلى أن تكون على دراية بكل من Moz Analytics وGoogle Analytics حتى تتمكن من الحصول على بيانات حول أنماط حركة المرور الخاصة بك.

سعر: 99 دولارًا شهريًا

3. المقاييس الاجتماعية الحقيقية

تم التقاط لقطة الشاشة في 15/01/2014 من www.truesocialmetrics.com

إذا كنت تبحث عن أداة لمساعدتك بشكل خاص في مقاييس الوسائط الاجتماعية الخاصة بك، فإن TrueSocial Metrics يعد استثمارًا رائعًا. تساعدك TruSocial Metrics على حساب عائد الاستثمار على التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أكبر برو: يساعدك بسهولة على تحديد المواضيع التي يجدها جمهورك أكثر إثارة للاهتمام. يساعدك هذا على إجراء تخمينات مدروسة حول المحتوى الذي سيحقق أفضل أداء عبر منصات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك.

أكبر يخدع: أداة إعداد التقارير المجانية هزيلة بعض الشيء. إذا كنت تريد الوصول إلى كل ما تحتاجه لتحسين استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك، فسوف تحتاج إلى الدفع مقابل ذلك.

سعر: أساسي = مجاني، صغير = 30 دولارًا أمريكيًا في الشهر، متوسط ​​= 100 دولار أمريكي في الشهر، وكالة = 350 دولارًا أمريكيًا في الشهر

4. كليكي

تم التقاط لقطة الشاشة في 15/01/2014 من www.clicky.com

Clicky هي إحدى الأدوات الأكثر شمولاً في السوق، بجانب Google Analytics. كما أن جميع بيانات Clicky هي في الوقت الفعلي، لذلك لا يتعين عليك الانتظار لإنشاء التقارير التي قد تحتاجها.

أكبر برو: يعرض لك Clicky كل زائر على حدة والإجراءات التي يتخذونها على موقعك. يساعدك هذا في تحديد ما يجده الأشخاص من جميع الفئات السكانية مثيرًا للاهتمام على موقعك.

أكبر يخدع: البيانات المتاحة رائعة، ولكن هناك منحنى تعليمي محدد حيث أن الواجهة ليست سهلة الاستخدام تمامًا.

سعر: مجانًا، حتى تصل إلى أكثر من 3000 مشاهدة للصفحة.

5. مقاييس كيس

تم التقاط لقطة الشاشة في 15/01/2014 من www.kissmetrics.com

تخبرك KISSmetrics، بتفصيل كبير، بما يفعله زوار موقع الويب الخاص بك على موقع الويب الخاص بك، قبل وأثناء وبعد الشراء منك. قد يخبرك Google بما يحدث على أحد مواقع الويب، لكن KISSmetrics يخبرك بمن يفعل ذلك ومتى.

أكبر برو: تساعدك أداة مسار تحويل البيانات في العثور على أقوى وأضعف ميزات موقع الويب الخاص بك، مما يسمح لك بإجراء التعديلات اللازمة وزيادة فرص جذب الزائرين للتحويل.

أكبر يخدع: معلومات حركة المرور ليست قوية مثل Google Analytics، لذا ستحتاج إلى استشارة Google Analytics أيضًا.

سعر: المبتدئ = 150 دولارًا أمريكيًا/الشهر (ما يصل إلى 500000 حدث/الشهر)، الأساسي = 250 دولارًا أمريكيًا/الشهر (ما يصل إلى 1 مليون حدث/الشهر)، المحترف = 500 دولار أمريكي (أكثر من مليون حدث/الشهر)

6. ووبرا

تم التقاط لقطة الشاشة في 15/01/2014 من www.woopra.com

Woopra هي أداة تحليلية أخرى في الوقت الفعلي تساعدك على تتبع مشاهدات الصفحة والأحداث والتعرف على عملائك. توفر Woopra أيضًا معلومات حول مسارات التحويل ونشاط العميل ومتى يفقد العملاء الاهتمام. تساعدك Woopra على التعرف على إجراءات عملائك من أجل تحسين التحويلات على موقعك.

أكبر برو: يمكنك مراقبة أكثر من موقع في نفس الوقت. كما أن Woopra لا يعمل في الوقت الفعلي فحسب، بل يوفر أيضًا ميزة الدردشة المباشرة، حتى تتمكن بالفعل من التحدث مع عملائك أثناء تواجدهم على موقع الويب الخاص بك. ما هي أفضل طريقة لمعرفة ما يفكر فيه عملاؤك فعليًا بشأن موقع الويب الخاص بك بدلاً من المشاركة في محادثة واقعية معهم. هذا يتطلب الكثير من التخمين من هذه العملية.

أكبر يخدع: يصعب التنقل في لوحة القيادة في البداية. هناك بالتأكيد منحنى التعلم للمبتدئين.

سعر: في أي مكان بدءًا من السعر المجاني إلى 199 دولارًا شهريًا، اعتمادًا على حجم موقع الويب الخاص بك.

7. جوسكويرد

تم التقاط لقطة الشاشة في 15/01/2014 من www.gosquared.com

GoSquared هي أيضًا أداة تقيس مشاركة الزائرين في الوقت الفعلي، ولكن الاختلاف الأساسي يكمن في التصميم. إنهم يفخرون بكونهم بديهيين، وعمليين، وجميلين.

أكبر برو: إنها حقًا بديهية كما يقولون. بدلاً من الاضطرار إلى الجلوس لمعرفة كيفية استخدام الأداة، يمكنك قضاء هذا الوقت ببساطة في استخدام الأداة.

أكبر يخدع: هناك حد لكمية البيانات التي يمكنك عرضها خلال شهر واحد. بمجرد وصولك إلى هذا الحد، عليك إما الانتظار حتى الشهر التالي، أو ترقية باقتك.

سعر: Plus = 24 دولارًا أمريكيًا في الشهر (500 ألف مشاهدة للصفحة)، Pro = 49 دولارًا أمريكيًا في الشهر (1 مليون مشاهدة للصفحة)، Extreme = 99 دولارًا أمريكيًا في الشهر (2.5 مليون مشاهدة للصفحة)، Enterprise = لم يتم الكشف عنه. اتصل بممثلي المبيعات للحصول على مزيد من المعلومات (مشاهدات غير محدودة للصفحة).

8. تيار الطنانة

تم التقاط لقطة الشاشة في 15/01/2014 من www.buzzstream.com

Buzzstream هي أداة تحليلية تساعدك بشكل خاص في أبحاث بناء الروابط وأبحاث وسائل التواصل الاجتماعي. يمكنك الاشتراك في أي من الخيارين، أو كلا الخيارين.

أكبر برو: يتمتع Buzzstream بواحدة من أكثر الواجهات شمولاً للبحث في الأساليب الفعالة لبناء الروابط. إذا كنت تركز على إنشاء روابط واردة إلى موقع الويب الخاص بك، فقم بتجربة Buzzstream.

أكبر يخدع: ليس لدى Buzzstream أي إمكانات للتحقق من الرتبة. على الرغم من أنها توفر نطاقًا واسعًا من المعلومات لمساعدتك في بناء الروابط، إلا أنه من المستحيل معرفة مدى تحسن تصنيفاتك.

سعر: 29 دولارًا شهريًا

9. برايت إيدج

تم التقاط لقطة الشاشة في 15/01/2014 من www.brightedge.com

BrightEdge هي أداة تحليلية تُستخدم خصيصًا لتحسين محركات البحث. يتضمن معلومات حول الكلمات الرئيسية والروابط الخلفية وحركة المرور والتحويلات والمنافسين والمناطق الجغرافية والأجهزة والمزيد. ويتضمن أيضًا معلومات حول البحث المحلي والتصنيفات اليومية.

أكبر برو: التقارير مبتكرة للغاية ويتم اختبارها من قبل خبراء تحسين محركات البحث (SEO) كثيرًا. وهذا يعني أنك تحصل على أدوات تحليلية حديثة وذات صلة.

أكبر يخدع: تقتصر البيانات على تحسين محركات البحث. إذا كنت تبحث عن أداة تحليل أكثر شمولاً، فسيتعين عليك الذهاب إلى مكان آخر.

سعر: اتصل بـ BrightEdge لطلب عرض توضيحي ومزيد من المعلومات حول السعر. لم يتم الكشف عن هذه المعلومات على موقعه على الانترنت.

10. فوكسميتريكس

تم التقاط لقطة الشاشة في 15/01/2014 من www.foxmetrics.com

FoxMetrics هي أداة أخرى تساعد في تتبع تفاعل العملاء في الوقت الفعلي. لا يمكنك فقط تتبع ما يفعله عملاؤك على موقع الويب الخاص بك في الوقت الفعلي، ولكن يمكنك أيضًا تتبع دورة حياة العميل بما في ذلك المكان الذي ينقرون عليه، ورسائل البريد الإلكتروني التي يفتحونها، والمنتجات التي يشترونها، والمزيد .

أكبر برو: يتوفر المزيد من المعلومات الشاملة حول عميلك بما في ذلك تنزيلات البرامج، وعروض المنتجات، وعروض الرسائل الإخبارية، والمشتريات، والمزيد.

أكبر يخدع: لكي تتمكن من الوصول إلى كافة المعلومات المتوفرة في FoxMetrics، يتعين عليك التسجيل كمستخدم مؤسسي.

سعر: الصغيرة = 20 دولارًا أمريكيًا في الشهر (100000 طلب)، المتوسطة = 50 دولارًا أمريكيًا في الشهر (500000 طلب)، الكبيرة = 120 دولارًا أمريكيًا في الشهر (1 مليون طلب)، المؤسسة = طلب التسعير المخصص (1 مليون+ طلب)

ملخص

هذه ليست سوى بعض من أدوات تحليل الويب المتوفرة. كما ترون، هناك الكثير من الخيارات للاختيار من بينها، وستعتمد الأداة التي ستختارها في النهاية على ما تحاول قياسه، ومدى خبرتك في الصناعة، وميزانيتك، ومبلغ الوقت الذي ترغب في تخصيصه لتعلم برنامج التحليلات.

هل جربت أي من هذه الأدوات؟ أم أن هناك من تحب ولم نذكره؟ اسمحوا لنا أن نعرف في التعليقات أدناه!