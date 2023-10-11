Rewrite this title: 10 أسئلة لتعلم مجال تخصصك

ستساعدك المقالة التالية: 10 أسئلة لتعلم مجال تخصصك

إذا كنت تفهم حقًا مجال تخصصك، فيمكنك العثور على شركاء ربط ذوي صلة بشكل أفضل. إذا لم تقم بذلك، فسوف تضيع الكثير من الوقت في متابعة الأهداف التي لا تنجح، وسوف ينتهي بك الأمر مع روابط محتملة قد تمنحك تصنيفات أفضل، ولكن لا تفعل شيئًا من أجل ذلك. مرور.

هناك 10 أسئلة أساسية يجب مراعاتها عند البحث عن مجالك المناسب.

إذا كنت تثق به، يمكن لـ Quantcast مساعدتك. يحتوي Google Analytics على معلومات حول من يأتي إليك بالفعل. إذا كان هناك متجر/نشاط تجاري فعلي قريب، فاذهب وانظر من هناك. هل هناك المزيد من الرجال أم النساء؟ ما هي أعمارهم؟ كلما تعلمت المزيد عن التركيبة السكانية الخاصة بك، كلما كنت مستعدًا بشكل أفضل للتواصل معهم والحصول على الروابط. Note: على الرغم من أن عميلك ربما يكون لديه أفكار رائعة حول التركيبة السكانية، قم بإجراء بحث خاص بك للتأكد من أنها تتناسب مع ما يقال لك، حيث يميل الناس في بعض الأحيان إلى أن يكونوا جاهلين أو ساذجين بعض الشيء بشأن من هم جمهورهم حقًا.

كبار السن (مثل والدي الفقراء) هم الآن في وضع التشغيل Facebook لكنني لم أتمكن بعد (الحمد لله) من رؤية والديّ Twitter أو في أي مكان آخر. أشك بشدة في أنك ستجد عددًا كبيرًا من كبار السن يتواصلون اجتماعيًا على موقع MySpace. هناك الكثير من منصات الوسائط الاجتماعية المتخصصة، لذا قم بمراجعتها، إذا كانت مناسبة للمحتوى الخاص بك. قائمة قديمة ولكنها لا تزال جيدة موجودة هنا و وهنا قائمة أكثر شمولا.

ما هي المصطلحات الأساسية؟ احصل على قائمة ضخمة من الكلمات الرئيسية الخاصة بالصناعة وقم بتصنيفها حسب أهميتها بالنسبة لك كمسوق. رتبهم حسب حجم البحث. العثور على التقاطعات.

وهذه ليست دائمًا نفس تلك التي يشير إليها بحث حجم البحث. قد يتطابق البعض (وهذه هي النقاط الجيدة) ولكنك قد تجد نفسك تتجادل مع أحد العملاء بأن تسويق عبارة “ملابس عصرية ذات مقاسات كبيرة” هو فكرة أفضل من تسويق “ملابس نسائية عصرية ذات مقاسات كبيرة”.

الأفضل لا يعني بالضرورة الأكثر شعبية. كان يجب أن تعلمي ذلك في المدرسة الثانوية. قم بإعداد قائمة بما تعتقد أنت والعميل أنه أفضل صفحاتك واحصل على بعض البيانات التحليلية أثناء تواجدك فيها، حتى تحصل على الصفحات الشائعة الحالية. استخدم هذه في جهودك للحصول على المزيد من الروابط العميقة.

من خلال معرفة ذلك، يمكنك تحديد الاهتمامات الأخرى لجمهورك بشكل أفضل. لا يكفي أن تعرف أن لديك منتجات رائعة. هل لديك أقل الأسعار، وأسرع شحن، وأرخص تكاليف شحن، وعروض يومية عبر البريد الإلكتروني على منتجات الأطفال، ونسخ موقعة من هنري رولينز من أيام العلم الأسود عندما كان نحيفًا تمامًا، وما إلى ذلك؟

لا تمثل المواقع المخصصة لمن هم في الثمانينات من العمر أفضل رهاناتك للحصول على روابط إلى موقع يبيع ملابس موسيقى الروك البانك. أود أيضًا أن أتجنب المواقع المعتادة التي من الواضح أنها تبيع الروابط، والتي تحتوي على كميات هائلة من الروابط على مستوى الموقع، والتي لم يتم الزحف إليها على مر العصور، وتحتوي على نص مخفي جميل غير مرغوب فيه في تذييلاتها.

لا أقصد فقط الروابط السيئة بين الأحياء هنا، بل أعني المواقع السيئة نوعًا ما. إذا كنت تتحمل عناء التواصل مع الأشخاص وتطلب منهم رابطًا، فلماذا تهتم بوضعه على موقع لا يثق به أي شخص من مجموعتك السكانية؟ حركة المرور والثقة تعني الكثير لحملة تسويقية أيضًا. ما لم أكن مجرد مجنون، فإن الموقع المخصص لـ Joy Division لن يجذب الكثير من الزيارات إلى موقع رعاية الحيوانات الأليفة الخاص بك، ما لم تكن بالطبع تبيع قمصان جرو صغيرة لطيفة عليها شكل إيان كيرتس الملتوي المنقوش عليها .

هذا أكثر من مجرد قبعة سوداء وقبعة بيضاء؛ إنها معرفة الأساليب الأقل احتمالية للعمل في حملة بناء الروابط لموقعك. يتعامل منشئو الروابط الخاصة بي مع عملاء التمويل والملابس بطرق مختلفة تمامًا، لأن شركاء الارتباط المستهدفين أظهروا بعض الفروق الهائلة إلى حد ما في كيفية استجابتهم لأساليب معينة. وعلى الرغم من المخاطرة بإطلاق تعميمات شاملة، فإن مدوني الموضة الذين نتعامل معهم لا يحاولون عادةً الإشارة إلى أن أسعارنا أقل بنسبة 50% من القيمة السوقية. هناك مجالات معينة نتعامل معها بفكرة “هذا ما نريده، هل يمكنك القيام به؟” وهناك عقلية أخرى نتعامل معها بـ “دعونا ندخل في الأمور الشخصية وربما نتحدث على مر العصور عن طفولتنا السيئة”. حسنًا، هذا مثال متطرف بعض الشيء وأقسم أنه حدث ذلك مرة واحدة فقط.

يمكن أن يكون هؤلاء منافسين حقيقيين أو منافسين عبر الإنترنت. ما هي المواقع التي تصنف المكان الذي تريد أن تفعله؟ على الرغم من أنني لا أنصح بقضاء الكثير من الوقت في هذا الأمر، إلا أنها بالتأكيد أفضل طريقة لإعطائك فكرة عن موقعك الحالي مقارنة بأي شخص آخر. إذا كنت تمثل علامة تجارية كبيرة، فاسأل حولك لمعرفة العلامات التجارية الأخرى التي يُنظر إليها على أنها منافسة. اعتمادًا على المجموعة التي تسألها، قد تحصل على نتائج فريدة تمامًا.